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360 derece ses verebilen Samsung hoparlörler satışta

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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360 derece ses verebilen Samsung hoparlörler satışta

Samsung'un CES 2015 fuarında tanıttığı her yöne ses verebilen R serisi kablosuz hoparlörleri yavaş yavaş raflarda kendisine yer bulmaya başladı. Modeller şimdilik sadece İngiltere ve ABD'de internet üzerinden satılıyor. 

Samsung R6 ve R7 adlı ürünler Ring Radiator teknolojisi sayesinde sesi tek bir yöne iletmek yerine 360 derece yayarak tüm odayı kaplayan bir ses tecrübesi amaçlıyor. Ürünlerde tiz ve bas dengesi de en iyi seviyeye getirilmiş. Hoparlörler ayrıca Samsung'un Kaliforniya'daki yeni ses laboratuvarından çıkan ilk ürünlerden olacak. 

Hacı yatmazı andıran ürünlerden Samsung R7 modeli sabit bir kaideye sahip. Ancak tavana asılabilen bir aparatı mevcut. Samsung R6 ise taşınabilir yapıda ve dahili bir batarya ile geliyor. Bu sayede seyahati seven tüketiciler için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. 

Her iki model de Bluetooth haricinde WiFi üzerinden aynı ağda cihazlarınıza bağlanabiliyor. Multiroom uygulaması ile ürünleri yönetebilirken, Tidal veya Deezer müziklerinizi de aktabiliyorsunuz. 

Ürünlerden Samsung R6 modeli vergiler hariç 1600TL civarında satılıyor. Samsung R7 modeli ise vergiler hariç 2000TL civarında bir fiyat etiketine sahip. Ürünlerin kısıtlı bir bölgede satışının yapılacağı tahmin ediliyor.  



http://www.samsung.com/uk/consumer/tv-audio-video/wireless-audio-multiroom/omnidirectional-speakers/ Yorum Yaz
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relesomem 4 yıl
Dolby 7.1 kulaklıkla dinleyin. OHANZ
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pranis 4 yıl
Saçma gibi geliyor, denemedim ama hi-fi ses vermeyeceği aşikâr, belli ki hafif bişey yani zayıf bass vereceği de belli, niye alayım ki ben bunu o zaman ? (sub-w saçmalığı da önerilmez alternatif olarak) ilginç tamam güzel proje ama videoyu izlerken bi zaman-para-kaynak kaybı gözüyle baktım.
yapsanız şöyle babalar gibi hoparlör, düzgün bass veren tiz veren bi kule, yumuşak kağıtlı bass-mid-tiz için ayrı hoparlörü olan. ama yok müzikler kalitesizleştikçe bu malzemeler de kalitesizleşiyor.
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darkdiva 4 yıl
Reklam etkileyici olmuş.
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cangunner 4 yıl
Zamanında Nokia da 360° ses veren taşınabilir hoparlör yapmıştı...
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