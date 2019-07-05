39 TL değerindeki Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz

Steam’de 39 TL’lik fiyat etiketine sahip Overcooked, 11 Temmuz’a kadar Epic Games kütüphanenize eklenebiliyor. Oyunu bir defa kütüphaneye eklediğinizde, ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. 11 Temmuz'dan itibaren Torchlight ismindeki oyun ücretsiz olarak verilecek.
Overcooked, yemek pişirme teması üzerine kurulu bir beceri oyunu. Mutfağa gelen siparişleri zamanında teslim etmeye çalışıyoruz. İster tek başınıza tüm mutfağı yönetebiliyor, isterseniz online olarak dört oyuncuyla birlikte siparişlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Renkli grafiklere sahip Overcooked, eğlenceli oynanışı sayesinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilir.
Oyun, düşük seviye bilgisayarlarda da stabil bir şekilde çalışabiliyor. Minimun sistem gereksinimleri şöyle:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (32-bit)
- İşlemci: Çift Çekirdek 2.4Ghz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 750 MB kullanılabilir alan
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