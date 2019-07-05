39 TL değerindeki Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz

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Temmuz ayına girmemizle beraber her 7 günde bir oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games Store’un bu haftaki oyunu Overcooked oldu. Overcooked’ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Steam’de 39 TL’lik fiyat etiketine sahip Overcooked, 11 Temmuz’a kadar Epic Games kütüphanenize eklenebiliyor. Oyunu bir defa kütüphaneye eklediğinizde, ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. 11 Temmuz'dan itibaren Torchlight ismindeki oyun ücretsiz olarak verilecek.

Overcooked, yemek pişirme teması üzerine kurulu bir beceri oyunu. Mutfağa gelen siparişleri zamanında teslim etmeye çalışıyoruz. İster tek başınıza tüm mutfağı yönetebiliyor, isterseniz online olarak dört oyuncuyla birlikte siparişlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Renkli grafiklere sahip Overcooked, eğlenceli oynanışı sayesinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilir.

Oyun, düşük seviye bilgisayarlarda da stabil bir şekilde çalışabiliyor. Minimun sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 7 (32-bit)

İşlemci: Çift Çekirdek 2.4Ghz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 750 MB kullanılabilir alan

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Overcooked'ı oynamaktan keyif aldıysanız ve daha fazla aksiyon istiyorsanız serinin yeni oyunugöz atabilirsiniz. Daha fazla aksiyon içeren Overcooked 2, Steam indirimlerinde 28 TL'ye düştü.