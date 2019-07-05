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39 TL değerindeki Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz

Yemek pişirme teması üzerine kurulu beceri oyunu Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. 11 Temmuz tarihine kadar Overcooked'ı kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
2,8b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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39 TL değerindeki Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz
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Temmuz ayına girmemizle beraber her 7 günde bir oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games Store’un bu haftaki oyunu Overcooked oldu. Overcooked’ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Steam’de 39 TL’lik fiyat etiketine sahip Overcooked, 11 Temmuz’a kadar Epic Games kütüphanenize eklenebiliyor. Oyunu bir defa kütüphaneye eklediğinizde, ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. 11 Temmuz'dan itibaren Torchlight ismindeki oyun ücretsiz olarak verilecek.

Overcooked, yemek pişirme teması üzerine kurulu bir beceri oyunu. Mutfağa gelen siparişleri zamanında teslim etmeye çalışıyoruz. İster tek başınıza tüm mutfağı yönetebiliyor, isterseniz online olarak dört oyuncuyla birlikte siparişlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Renkli grafiklere sahip Overcooked, eğlenceli oynanışı sayesinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilir.

 

Oyun, düşük seviye bilgisayarlarda da stabil bir şekilde çalışabiliyor. Minimun sistem gereksinimleri şöyle:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (32-bit)
  • İşlemci: Çift Çekirdek 2.4Ghz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400 veya daha iyisi
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 750 MB kullanılabilir alan
Overcooked'ı oynamaktan keyif aldıysanız ve daha fazla aksiyon istiyorsanız serinin yeni oyunu Overcooked 2'ye göz atabilirsiniz. Daha fazla aksiyon içeren Overcooked 2, Steam indirimlerinde 28 TL'ye düştü.

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stackman 2 gün wert1903
Şirin göründüğüne bakmayın. Aşırı keyifli fakat zor bir oyun. Tek başına oynamanız mümkün değil. Yanınızda biri olmalı. En azından 2 kişiyle siparişleri yetiştirebilirsiniz.
Şirin göründüğüne bakmayın. Aşırı keyifli fakat zor bir oyun. Tek başına oynamanız mümkün değil. Yanınızda biri olmalı. En azından 2 kişiyle siparişleri yetişt...
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TearsForFears 2 gün en beğenilen wert1903
Oyunlardan bir şey anlamadığınız bu mesajınızla tescillendi

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scorpion20 1 gün
tvden oynadığımız marioyu hatırlattı
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a_y_k_u_t 1 gün
Aldım ama arkadaşım yok oynayamam büyük ihtimal
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wert1903 2 gün
bu oyuna 39 tl verip alan da yoktur heralde ya :) bildiğin telefon oyunu , nasıl bir yokluk bu :D
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Henkan 2 gün yeni yorumcu wert1903
Okul öncesi çocukları ağlayıp ebeveynlerine aldırıyordur.
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stackman 2 gün wert1903
Şirin göründüğüne bakmayın. Aşırı keyifli fakat zor bir oyun. Tek başına oynamanız mümkün değil. Yanınızda biri olmalı. En azından 2 kişiyle siparişleri yetiştirebilirsiniz.
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Requizm 2 gün wert1903
İnsanlar eşiyle oynuyor bu oyunu :)
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