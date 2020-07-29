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    39. İstanbul Film Festivali’nin en iyileri belli oldu

    Filmlerin dijitalde ve açık hava sinemasında gösterime girdiği 39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünün kazananları belli oldu.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    39. İstanbul Film Festivali’nin en iyileri belli oldu
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    Bu sene koronavirüs nedeniyle ertelenen 39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma etabı 17-28 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. 39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Ödülleri verildi.

    Festival seçkisindeki filmler dijital ortamda ve açık hava sinemasında gösterildi. "Nasipse Adayız" filmi çevrimiçi olarak yayınlanmadı, yalnızca açık hava sinemasında gösterime girdi.

    Uzun metrajlı film ödülleri

    Ulusal Yarışma etabında en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için 11 film yarıştı. Altın Lale Ödülü’nü Ümit Ünal’ın yönettiği “Aşk, Büyü vs.” kazandı. 200 bin TL para ödülü verildi.

    En İyi Yönetmen Ödülü, Nasipse Adayız filmiyle Ercan Kesal’a verildi.

    En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Aşk, Büyü vs. filmindeki rolleriyle Selen Uçer ve Ece Dizdar kazandı.

    En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Körleşme filmindeki rolüyle Fatih Al kazandı.

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    En İyi Senaryo Ödülü’nü Aşk, Büyü vs. filmiyle Ümit Ünal kazandı.

    En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Bina filmiyle Engin Özkaya kazandı.

    En İyi Kurgu Ödülü’nü Nasipse Adayız filmiyle Ali Aga kazandı.

    En İyi Özgün Müzik Ödülü Bina filmiyle Can Demirci’ye verildi.

    Ayrıca Bkz. "Emmy Ödüllerine Netflix damga vurdu: Tam 160 adaylık!"

    Kısa metrajlı film ödülleri

    En İyi Kısa Film – Siyah Güneş / Arda Çiltepe

    Mansiyon – Ahtapot / Engin Erden

    FIPRESCI Ulusal Yarışma Ödülü

    Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI tarafından verilen ödül, Ercan Kesal’ın yönettiği Nasipse Adayız filmine gitti.



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