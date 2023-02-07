4.500 Chery otomobil taşıyan kargo gemisi Vietnam açıklarında alev aldı

Alevler çok hızlı bir şekilde Çinli otomobillerin bulunduğu kargo bölümünün tamamını sardı. Yangını fark eden mürettebat söndürmek için yaklaşık 50 ton karbondioksit kullandı ancak bu yeterli olmadı. Gemide elektrikli araçlar da olduğu için normal su kullanmak tehlikeliydi.
Araçlar hasar gördü
Bunun üzerine kaptan karbondioksit rezervlerini yenilemek için gemiyi liman kenti Vung Tau'ya yönlendirmek üzere izin istedi. Ne yazık ki, bu girişim de arabaların kurtarılmasına yetmedi. İlk belirlemelere göre gemide bulunan araçların büyük bir bölümü ağır hasar gördü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?