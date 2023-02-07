4.500 Chery otomobil taşıyan kargo gemisi Vietnam açıklarında alev aldı

Tam Boyutta Gör Güney Kore'den yola çıkan Ah Shin kargo gemisi Vietnam sularında alev aldı. Vietnam basınında yer alan bilgilere göre kuru yük gemisinde yaklaşık 4.500 Chery otomobil vardı. Daha da kötüsü bunlar arasında söndürme işlemini zorlaştıran elektrikli araçların da olması.

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Alevler çok hızlı bir şekilde Çinli otomobillerin bulunduğu kargo bölümünün tamamını sardı. Yangını fark eden mürettebat söndürmek için yaklaşık 50 ton karbondioksit kullandı ancak bu yeterli olmadı. Gemide elektrikli araçlar da olduğu için normal su kullanmak tehlikeliydi.

Araçlar hasar gördü

Bunun üzerine kaptan karbondioksit rezervlerini yenilemek için gemiyi liman kenti Vung Tau'ya yönlendirmek üzere izin istedi. Ne yazık ki, bu girişim de arabaların kurtarılmasına yetmedi. İlk belirlemelere göre gemide bulunan araçların büyük bir bölümü ağır hasar gördü.

Tam Boyutta Gör 5 Şubat akşamı, Vung Tau Denizcilik İdaresi yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ah Shin batmaktan kurtulsa da olay kuru yük gemisinin sancak tarafına 5 derece yatmasına neden oldu. Neyse ki mürettebattan kimse yaralanmadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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4.500 otomobil taşıyan kargo gemisi Vietnam açıklarında alev aldı