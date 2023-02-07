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    Anlık Bildirim

    4.500 Chery otomobil taşıyan kargo gemisi Vietnam açıklarında alev aldı

    Aralarında elektrikli araçların da bulunduğu 4.500 Chery markalı otomobil taşıyan Ah Shin kargo gemisi Vietnam açıklarında alev aldı. Yangın 50 ton karbondioksitle bile söndürülemedi.
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    4.500 otomobil taşıyan kargo gemisi Vietnam açıklarında alev aldı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'den yola çıkan Ah Shin kargo gemisi Vietnam sularında alev aldı. Vietnam basınında yer alan bilgilere göre kuru yük gemisinde yaklaşık 4.500 Chery otomobil vardı. Daha da kötüsü bunlar arasında söndürme işlemini zorlaştıran elektrikli araçların da olması.

    Alevler çok hızlı bir şekilde Çinli otomobillerin bulunduğu kargo bölümünün tamamını sardı. Yangını fark eden mürettebat söndürmek için yaklaşık 50 ton karbondioksit kullandı ancak bu yeterli olmadı. Gemide elektrikli araçlar da olduğu için normal su kullanmak tehlikeliydi.

    4.500 otomobil taşıyan kargo gemisi Vietnam açıklarında alev aldı

    Araçlar hasar gördü

    Bunun üzerine kaptan karbondioksit rezervlerini yenilemek için gemiyi liman kenti Vung Tau'ya yönlendirmek üzere izin istedi. Ne yazık ki, bu girişim de arabaların kurtarılmasına yetmedi. İlk belirlemelere göre gemide bulunan araçların büyük bir bölümü ağır hasar gördü.

    4.500 otomobil taşıyan kargo gemisi Vietnam açıklarında alev aldı Tam Boyutta Gör
    5 Şubat akşamı, Vung Tau Denizcilik İdaresi yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ah Shin batmaktan kurtulsa da olay kuru yük gemisinin sancak tarafına 5 derece yatmasına neden oldu. Neyse ki mürettebattan kimse yaralanmadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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