4 GB RAM'e sahip Xperia XZ3 benchmark sonuçları ortaya çıktı

Sony'nin bir sonraki amiral gemisi Xperia XZ3'ün sızıntıları gelmeye devam ediyor. Berlin'de düzenlenecek IFA fuarında tanıtılacak cihazın 4 GB RAM' e sahip modelinin geekbench sonuçları görüntülendi. Sızdırılan görsel ile birlikte cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Xperia XZ3 özellikleri
Geekbench sonuçlarına göre Xperia XZ3 Qualcomm'un güncel en güçlü çözümü Snapdragon 845'den güç alıyor. Sekiz çekirdekli yapıdaki bu işlemciXperia XZ2 modelinde de yer alıyordu. Snapdragon 845'e sahip modelin geekbench skorunda tek çekirdek testinde 2330, çoklu çekirdek testinde 8665 skor aldığı görülüyor. Sony'nin Xperia XZ3 modelinde 4 GB ve 6 GB RAM'e sahip iki seçenek sunması bekleniyor. Cihaz ayrıca Android 9.0 Pie versiyonu ile gelecek. Depolama tarafında ise Xperia XZ3 microSD kart ile artırılabilir 128 GB hafızaya sahip. Cihazın arka tarafında firmanın en son tanıttığı 48 megapiksel çözünürlüğe sahip lense sahip olması bekleniyor. Sony ön tarafta da 13 megapiksellik selfie kamerasına yer vermiş. Tasarım olarak Sony Xperia XZ3'ün Xperia XZ2'deki çizgileri taşıması ve yumuşak kenar hatlarına sahip olması bekleniyor.
Şu ana kadar sızdırılan bilgiler arasında cihazın fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Cihaz özelliklerinin doğru olup olmadığı ise henüz Sony tarafından doğrulanmış değil. Xperia XZ3 Berlin'de düzenlenecek IFA fuarında tanıtılacak.
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Ne adamakıllı bir pazarlama stratejisi var ne de yenilikçi özellikler. Daha keskin ekran, unutmayın BRAVIA Engine, HDR 4K, tamam da bunlar XZ2'de de yer alıyordu. Şimdi QHD+ olmuş, biz Sony'i FHD panel kullandığı için seviyorduk.
Hani tasarımda geriden geliyor diyoruz ama bu gözler ZL'yi gördü zamanında. Nasıl böyle bir geriye dönüş sergiledi Sony akıl sır erdiremiyorum.
XA3 de gelmedi zaten ben en çok onu merak ediyordum.
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Sadece Yav HE HE demek istiyorum. Geekbench, Antutu, Dxomark bu çöplüklere inanan kaldı mı?
Antutu dedim ama diğer ikili yanında antutu çok masum.
Geekbench 3'den 4'e geçişte adamlar ölçüm sistemi değiştiriyoruz ayağına tüm android cihazları katlettiler.
GG3'de 820'nin 2300-2400 tek çekirdek skoru bazı cihazlarda 1600e kadar düştü genel seyir 1800 civarı. Çok çekirdek 5500'den 4500 civarına düştü.
GG3'de A9'un 2450-2550 tek, 4500 çok çekirdek skoru vardı. Neredeyse zerre dokunmadılar. Tek çekirdek 2350 civarına syeretti çok çekirdek 4000-4200 civarı.
Şimdi adama sorarlar. Ya GG3 tamamıyla yanlıştı. Ya da GG4 tamamen kurmaca. Aradaki bariz fark hiç bir şekilde açıklanamaz.
Şu da kenarda dursun
Geekbench 4'de terör estiren A11'in 9810 karşısında video işlerken daram duman oluşu hem de apple odaklı bir kanalda :D youtu.be/...
Nisanda çıkan xz2 nin üstüne 4 ay sonra xz3 duyuruldu. Şimdi sony xz2 nin yanları kavisli versiyonu olan xz3'e 800 euro isteyecek
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