4 GB RAM'e sahip Xperia XZ3 benchmark sonuçları ortaya çıktı

Sony'nin bir sonraki amiral gemisi Xperia XZ3'ün sızıntıları gelmeye devam ediyor. Berlin'de düzenlenecek IFA fuarında tanıtılacak cihazın 4 GB RAM' e sahip modelinin geekbench sonuçları görüntülendi. Sızdırılan görsel ile birlikte cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Xperia XZ3 özellikleri

Geekbench sonuçlarına göre Xperia XZ3 Qualcomm'un güncel en güçlü çözümü Snapdragon 845'den güç alıyor. Sekiz çekirdekli yapıdaki bu işlemciXperia XZ2 modelinde de yer alıyordu. Snapdragon 845'e sahip modelin geekbench skorunda tek çekirdek testinde 2330, çoklu çekirdek testinde 8665 skor aldığı görülüyor. Sony'nin Xperia XZ3 modelinde 4 GB ve 6 GB RAM'e sahip iki seçenek sunması bekleniyor. Cihaz ayrıca Android 9.0 Pie versiyonu ile gelecek. Depolama tarafında ise Xperia XZ3 microSD kart ile artırılabilir 128 GB hafızaya sahip. Cihazın arka tarafında firmanın en son tanıttığı 48 megapiksel çözünürlüğe sahip lense sahip olması bekleniyor. Sony ön tarafta da 13 megapiksellik selfie kamerasına yer vermiş. Tasarım olarak Sony Xperia XZ3'ün Xperia XZ2'deki çizgileri taşıması ve yumuşak kenar hatlarına sahip olması bekleniyor.

Şu ana kadar sızdırılan bilgiler arasında cihazın fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Cihaz özelliklerinin doğru olup olmadığı ise henüz Sony tarafından doğrulanmış değil. Xperia XZ3 Berlin'de düzenlenecek IFA fuarında tanıtılacak.