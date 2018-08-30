Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4 GB RAM'e sahip Xperia XZ3 benchmark sonuçları ortaya çıktı

Sony'nin bir sonraki amiral gemisi modeli Xperia XZ3'ün geekbench sonuçları sızdırıldı. Sızdırılan sonuçlar ile birlikte cihazın Snapdragon 845 işlemcisi ve 4 GB RAM'e sahip olacağı doğrulanmış oldu.
8 ay
2,2b
1
10
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin bir sonraki amiral gemisi Xperia XZ3'ün sızıntıları gelmeye devam ediyor. Berlin'de düzenlenecek IFA fuarında tanıtılacak cihazın 4 GB RAM' e sahip modelinin geekbench sonuçları görüntülendi. Sızdırılan görsel ile birlikte cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Xperia XZ3 özellikleri

Geekbench sonuçlarına göre Xperia XZ3 Qualcomm'un güncel en güçlü çözümü Snapdragon 845'den güç alıyor. Sekiz çekirdekli yapıdaki bu işlemciXperia XZ2 modelinde de yer alıyordu. Snapdragon 845'e sahip modelin geekbench skorunda tek çekirdek testinde 2330, çoklu çekirdek testinde 8665 skor aldığı görülüyor. Sony'nin Xperia XZ3 modelinde 4 GB ve 6 GB RAM'e sahip iki seçenek sunması bekleniyor. Cihaz ayrıca Android 9.0 Pie versiyonu ile gelecek. Depolama tarafında ise Xperia XZ3 microSD kart ile artırılabilir 128 GB hafızaya sahip. Cihazın arka tarafında firmanın en son tanıttığı 48 megapiksel çözünürlüğe sahip lense sahip olması bekleniyor. Sony ön tarafta da 13 megapiksellik selfie kamerasına yer vermiş. Tasarım olarak Sony Xperia XZ3'ün Xperia XZ2'deki çizgileri taşıması ve yumuşak kenar hatlarına sahip olması bekleniyor.  
Şu ana kadar sızdırılan bilgiler arasında cihazın fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Cihaz özelliklerinin doğru olup olmadığı ise henüz Sony tarafından doğrulanmış değil. Xperia XZ3 Berlin'de düzenlenecek IFA fuarında tanıtılacak.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0MG90 8 ay en beğenilen
Şu an tanıtılıyor zaten sony.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 ay
3 yıl önce çıkan Apple A9'un Geekbench tek çekirdek skoru 2550 hâlâ da geçemediler.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TiSKE 8 ay
gerçekten bu test sonuçlarına göre telefon alan var mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 8 ay
Sony Mobile, ikinci bir Betamax felaketi oldu gözümde. Fazlası değil.
Ne adamakıllı bir pazarlama stratejisi var ne de yenilikçi özellikler. Daha keskin ekran, unutmayın BRAVIA Engine, HDR 4K, tamam da bunlar XZ2'de de yer alıyordu. Şimdi QHD+ olmuş, biz Sony'i FHD panel kullandığı için seviyorduk.
Hani tasarımda geriden geliyor diyoruz ama bu gözler ZL'yi gördü zamanında. Nasıl böyle bir geriye dönüş sergiledi Sony akıl sır erdiremiyorum.
XA3 de gelmedi zaten ben en çok onu merak ediyordum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 ay
Benim puanım bana yeter..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reaper2346 8 ay
Sony hiç telefon yapmamış gibi davranıyor,z5 ile Xperia zl yi tasarım olarak harmanlasa heralde Android camiasında başka cihaz alana tüh vah derlerdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yelkowan 8 ay
Sony'i marka olarak anlamak zor. Tarihinden pek ders alamıyor gibi. Bu ekran/kasa oranları ile işi zor. Telefonları estekik ve sağlamlık bakımından hoşuma gidiyor fakat ne zaman baksam hep çerçevelerin çok yer kaplaması sebebiyle düşüyor gözümden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 ay
3 yıl önce çıkan Apple A9'un Geekbench tek çekirdek skoru 2550 hâlâ da geçemediler.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 8 ay Mr. Jingles
Sen 3 yıl öncede kaldın dostum şimdi moda ıspanakbench skoru.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murat Burç 8 ay Mr. Jingles
Geekbench 3'deki skorlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Geekebnch 4, Exynos S7'nin farkları
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Snapdragon 835 VS 820 vs 8890 vs Kirin 970 Geekbench 3
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sadece Yav HE HE demek istiyorum. Geekbench, Antutu, Dxomark bu çöplüklere inanan kaldı mı?
Antutu dedim ama diğer ikili yanında antutu çok masum.
Geekbench 3'den 4'e geçişte adamlar ölçüm sistemi değiştiriyoruz ayağına tüm android cihazları katlettiler.
GG3'de 820'nin 2300-2400 tek çekirdek skoru bazı cihazlarda 1600e kadar düştü genel seyir 1800 civarı. Çok çekirdek 5500'den 4500 civarına düştü.
GG3'de A9'un 2450-2550 tek, 4500 çok çekirdek skoru vardı. Neredeyse zerre dokunmadılar. Tek çekirdek 2350 civarına syeretti çok çekirdek 4000-4200 civarı.
Şimdi adama sorarlar. Ya GG3 tamamıyla yanlıştı. Ya da GG4 tamamen kurmaca. Aradaki bariz fark hiç bir şekilde açıklanamaz.
Şu da kenarda dursun
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Geekbench 4'de terör estiren A11'in 9810 karşısında video işlerken daram duman oluşu hem de apple odaklı bir kanalda :D youtu.be/...

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 8 ay en beğenilen
Şu an tanıtılıyor zaten sony.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 8 ay 0MG90
Tasarım olarak sonunda sony güzel telefon yapmayı becermiş. Hala 4 gb ram, sanırım xz1de kullandığı 19 mp f2.0 kamerayı(ois yok) kullanmış. Tasarım anlamında güzel olsada donanım oalrak yine bir yenilik yok. Xz1'in kasası yenilenmiş hali

Nisanda çıkan xz2 nin üstüne 4 ay sonra xz3 duyuruldu. Şimdi sony xz2 nin yanları kavisli versiyonu olan xz3'e 800 euro isteyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2196 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia ve
7 etiket daha xperia xz3 xperia xz3 görüntüleri xperia xz3 özellikleri sony xperia xz3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Furkan Talu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay EVOFONE, Xiaomi’nin resmi Türkiye distribütörü olmadığı iddialarını yalanladı 8 ay 30 saat giden Sony WH-1000XM3 kulaklık modeli duyuruldu 8 ay Facebook orijinal dizisi Sorry for Your Loss'un ilk fragmanı yayımlandı 8 ay Huawei uygun fiyatlı oyuncu telefonu Honor Play’i IFA 2018'de tanıttı 8 ay BlackBerry KEY2 LE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 8 ay Karşınızda yeni iPhone ve Apple Watch modelleri 8 ay Huawei, Honor Magic 2’yu duyurdu! 8 ay Battlefield 5 çıkış tarihi 20 Kasım'a ertelendi 8 ay Yeni iPhone’lar 12 Eylül tarihinde tanıtılacak 8 ay Vestel Venüs Z30 tanıtıldı! 8 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava sızıntısı tespit edildi 8 ay Apple, ücretsiz fotoğraf düzenleme dersleri sunuyor 8 ay Sony yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda Snapdragon 845'li Xperia XZ3 8 ay Acer’dan çift Quadro RTX ekran kartlı Predator iş istasyonu 8 ay DC UNIVERSE abonelik hizmeti 15 Eylül'de başlayacak 8 ay Monster'da Bu Hafta - Grand Theft Auto V 8 ay TP-Link yeni oyuncu yönlendiricisini duyurdu 8 ay Casio çevrimdışı harita ve GPS izleme özelliğine sahip yeni akıllı saatini duyurdu 8 ay HTC U12 Life sonunda resmen tanıtıldı 8 ay Rus kripto para kullanıcıları devlet tarafından takip edilecek 8 ay GÖRÜNTÜLENEN 4 GB RAM'e sahip Xperia XZ3 benchmark sonuçları ortaya çıktı Sonraki Mr. Robot, 4.sezon sonunda ekranlara veda edecek 8 ay Bosch'tan tır dorselerine elektrikli aks sistemi 8 ay BİM’in sattığı Apple marka aksesuarlar sahte çıktı [Resmi açıklama geldi] 8 ay LG dünyanın ilk 8K OLED televizyonunu duyurdu 8 ay Tesla Model S 'uçuşa' geçti: İşte o ilginç görüntüler 8 ay New Horizons, Kuiper Kuşağı'ndaki yeni hedefini ilk kez görüntüledi 8 ay Acer Predator Thronos koltuğu oyunu başka bir seviyeye taşıyor 8 ay İşte karşınızda BlackBerry KEY2 LE 8 ay Playstation Plus Eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı 8 ay Microsoft beyaz renkli Xbox One X çıkardı 8 ay Karşınızda gezegenin en sağlam telefonu olduğu iddia edilen AGM X3 8 ay Nikon'dan özür: Z7 siparişlerini zamanında karşılayamayacağız 8 ay Hindistan’ın 1 trilyon dolarlık mobil ödeme pazarı için rekabet büyük 8 ay OneDrive'a depolanan ses, video ve görsellerin içeriği yapay zeka ile taranabilecek 8 ay MediaMarkt, Teknosa'yı satın alma planını dövizdeki hareketlikten dolayı askıya aldı 8 ay Tenda nova MW3 özellikleri 8 ay General Mobile GM 9 Pro, 11 Eylül'de tanıtılıyor: Snapdragon 660 sesleri 8 ay Küçük çentikli ZTE nubia Z18, 5 Eylül'de geliyor 8 ay Livio AI fitness takibi yapabilen işitme cihazı 8 ay Dizüstü bilgisayara işkence testi: Uzaya giden bilgisayar Thinkpad Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim