4 Temmuz nedeniyle 6 popüler oyun Windows Phone mağazasında indirimli

Haber Editörü
ABD'nin kurtuluş günü 4 Temmuz'da iOS ve Android işletim sisteminin yanında Windows Phone işletim sistemi için de popüler oyunlarda indirimler başladı.
Şu anda 6 oyunda farklı seviyelerde indirimler sunuluyor. Bu oyunlar; klasik oyuna gelişmiş silahlarla farklı bir tecrübe katan Battleship (5TL), klasik puzzle oyunu Bejeweled Live (7TL), zemini ezerek karakteri ilerletmeye çalıştığınız Contre Jour (5TL), Need for Speed: Hot Pursuit (7TL), The Sims 3 (9TL), Tetris (5TL) şeklinde.
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