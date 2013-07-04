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4 Temmuz nedeniyle 6 popüler oyun Windows Phone mağazasında indirimli

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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4 Temmuz nedeniyle 6 popüler oyun Windows Phone mağazasında indirimli

ABD'nin kurtuluş günü 4 Temmuz'da iOS ve Android işletim sisteminin yanında Windows Phone işletim sistemi için de popüler oyunlarda indirimler başladı.

Şu anda 6 oyunda farklı seviyelerde indirimler sunuluyor. Bu oyunlar; klasik oyuna gelişmiş silahlarla farklı bir tecrübe katan Battleship (5TL), klasik puzzle oyunu Bejeweled Live (7TL), zemini ezerek karakteri ilerletmeye çalıştığınız Contre Jour (5TL), Need for Speed: Hot Pursuit (7TL), The Sims 3 (9TL), Tetris (5TL) şeklinde.


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huseyinasoglu 6 yıl
Rehbere geç.giriyo diyenler exdialer apkyi indirin kurun.tema falan da yükleniyo.benim telefon s3.indirdim s3 temasi yaptim.bastigim gibi açiliyor.
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DH Misafiri 6 yıl
beyler en iyi iPhone 5 King. :D
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DemirKipi 6 yıl
Contre Jour kesinlikle tavsiye edilir. Sesler, grafikler ve oynanış çok iyi. Deneme sürümü vardı indirim ile satın aldım.
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swat882 6 yıl
windows phone gelişiyor
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Litityum 6 yıl
Ücretsiz olmadığı sürece işimiz olmaz
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