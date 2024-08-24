BİM marketler yine PS4 Slim satıyor

30 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri
30 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında PS4 Slim oyun konsolu yer alıyor. 500GB kapasite ve tek kol ile gelen konsolun fiyatı 11975TL olarak belirlenmiş. İlk satışa göre fiyatı düşen konsol bir süre daha oyuncuları idare edebilir.
Diğer taraftan HP markasına ait Intel Core i5-12450H işlemci, 15.6 inç Full HD IPS ekran, Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartı, 16GB DDR4 3200MHz RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home işletim sistemi olan Victus i5 oyuncu dizüstüsü 27975TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.