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    BİM marketler yine PS4 Slim satıyor

    30 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında yine 8 yıllık PS4 Slim oyun konsolu yer alıyor. İlk satış fiyatına göre konsolda minik bir indirim de yapılmış.  
    30 Ağustos BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    PlayStation 5 konsolunda artık yavaş yavaş sona gelirken ülkemizde PS4 konsoluna olan ilgi artıyor. Geçtiğimiz haftalarda  PS4 Slim konsolunu satışa sunan BİM marketler bu hafta minik bir indirimle yeniden raflara çıkarıyor.

    30 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

    30 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında PS4 Slim oyun konsolu yer alıyor. 500GB kapasite ve tek kol ile gelen konsolun fiyatı 11975TL olarak belirlenmiş. İlk satışa göre fiyatı düşen konsol bir süre daha oyuncuları idare edebilir.

    Diğer taraftan HP markasına ait Intel Core i5-12450H işlemci, 15.6 inç Full HD IPS ekran, Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartı, 16GB DDR4 3200MHz RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home işletim sistemi olan Victus i5 oyuncu dizüstüsü 27975TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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