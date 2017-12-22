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4 kameralı ve 18:9 oranlı Huawei Honor 9 Lite duyuruldu

Bu yıl akıllı telefon satışlarında kendi rekorunu kırmak isteyen Huawei, birbiri ardına yeni model piyasaya sürüyor. Firmanın altıncı 18:9 oranına sahip telefonu Honor 9 Lite oldu.
1 yıl
4,5b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin 18:9 görüntü oranına yer verdiği telefonların sayısı hızla artıyor. Aslında en fazla 18:9 oranına sahip akıllı telefon Huawei de desek yanılmış olmayız. Huawei Mate 10 serisinden V10 modeline ve Honor 7X modeline kadar pek çok telefon ince ekran çerçevelerine sahip. Şimdi bunlara Honor 9 Lite modeli eklendi.

Huawei Honor 9 Lite fiyatı ve özellikleri

Huawei Honor 9 Lite modeli aslında Mate 10 Lite modelinde sunulan özelliklerin biraz daha giriş seviyesine doğru yaklaştırıldığı bir telefon olmuş. Ayrıca amiral gemisi segmentten orta alt seviyeye kadar her alanda ince çerçeveli Huawei telefonları görmüş olacağız.

Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasiteleri sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Apple: Eski bataryası olan telefonların hızını düşürüyoruz"

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış.

Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Ayrıca kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkması da dikkat çeken bir yönü. Modelin 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi sunan versiyonu 180$ seviyesinde. 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi sunan versiyon ise 275$’a çıkıyor. Haftaya Çin’de başlayacak satışların ardından modelin Avrupa’ya da gelmesi bekleniyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Honor-9-Lite-mid-range-phone-goes-official-with-189-display-and-Android-Oreo_id100971 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Saint Ralph 1 yıl
Mate 10 lite tasarımı güzel kamerası leş bir telefondu.
Üç gün dayanıp iade ettim.
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Whippoorwill 1 yıl
Mate 10 Lite varken ne kadar tercih edilir tartışılır.
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zwanzig 1 yıl
13MP+2MP şeklinde tercih yapılması ilginç olmuş. 2MP kamera bokeh için yeterli performansı sağlayabilecek mi bakalım.
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DH Misafiri 1 yıl
önemli olan bizde ne kadar olacağı azizim...
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