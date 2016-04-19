4. nesil Moto G parmak izi okuyucusuyla görüntülendi

Motorola'nın orta-alt segmentte konumlandırdığı Moto G serisi bu sene 4. nesliyle devam etmeye hazırlanıyor. Yılın başlarında bu yıl piyasaya sürülecek bütün Moto serisi cihazlarda parmak izi okuyucusunun yer alacağını belirten Lenovo görülen o ki bu sözünün arkasında durmaya hazırlanıyor.

4. nesil Moto G prototipine ait görseller bize cihazın tasarımıyla ilgili ipuçları veriyor. Cihazın ön ve arka yüzünün sızdırıldığı görsellerde modelin ön yüzünde bizleri parmak izi okuyucu karşılıyor. Kare şeklinde bir tasarıma sahip olan okuyucunun home butonu işlevine sahip olup olmadığı ise bilinmiyor.

Arka kısımda kamera tasarımı da görüntülenen cihazın düşey bir şekilde kamera dizilimine sahip olduğu görülüyor. Ortada kamera merceğinin alt kısımda flaşın yer aldığı dizilimde üst kısımdaki noktaların ise lazer oto fokus sistemi olduğu düşünülüyor.

3. nesil Moto G'nin geçtiğimiz sene Temmuz ayında duyurulduğunu göz önüne alırsak yeni nesil modelin bir müddet daha zamanı olduğunu söyleyebiliriz.

http://www.nowhereelse.fr/motorola-moto-g4-2016-photos-proto-113549/