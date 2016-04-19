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4. nesil Moto G parmak izi okuyucusuyla görüntülendi

Motorola'nın 2016 yılı Moto G modeline ait ön ve arka yüz görselleri sızdırıldı. Ön yüzünde kare tasarımlı parmak izi okuyucunun görüldüğü modelin arka yüzünde lazer fokus sensörü yer alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Motorola'nın orta-alt segmentte konumlandırdığı Moto G serisi bu sene 4. nesliyle devam etmeye hazırlanıyor. Yılın başlarında bu yıl piyasaya sürülecek bütün Moto serisi cihazlarda parmak izi okuyucusunun yer alacağını belirten Lenovo görülen o ki bu sözünün arkasında durmaya hazırlanıyor.
4. nesil Moto G prototipine ait görseller bize cihazın tasarımıyla ilgili ipuçları veriyor. Cihazın ön ve arka yüzünün sızdırıldığı görsellerde modelin ön yüzünde bizleri parmak izi okuyucu karşılıyor. Kare şeklinde bir tasarıma sahip olan okuyucunun home butonu işlevine sahip olup olmadığı ise bilinmiyor.
Arka kısımda kamera tasarımı da görüntülenen cihazın düşey bir şekilde kamera dizilimine sahip olduğu görülüyor. Ortada kamera merceğinin alt kısımda flaşın yer aldığı dizilimde üst kısımdaki noktaların ise lazer oto fokus sistemi olduğu düşünülüyor.
3. nesil Moto G'nin geçtiğimiz sene Temmuz ayında duyurulduğunu göz önüne alırsak yeni nesil modelin bir müddet daha zamanı olduğunu söyleyebiliriz.

http://www.nowhereelse.fr/motorola-moto-g4-2016-photos-proto-113549/ Yorum Yaz
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tutankenshta 3 yıl
0MG90
Parmak izi okuyucu çok büyük ya biraz daha küçültselermiş

hassasiyet ve kararlı çalışma için ölçülerin minimum olduğu ortada... küçük sensörlerden hâyır gelmez...
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kadirirdem 3 yıl
o nasıl bir parmak izi okuyucusu...
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skywalker06 3 yıl
Gayet güzel olmuş keşke Türkiye'ye gelse 1.nesil moto g im vardı hala özlüyorum direk alacağım telefon olur.
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0MG90 3 yıl
Parmak izi okuyucu çok büyük ya biraz daha küçültselermiş
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Vay be zaman ne cabuk geciyor daha dun 1. Nesilini satin almistim
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Atılgan oo 3 yıl
bu motorolanin tasarimcilari hintli galiba. telefonlari şıkır şıkır oluyor hep.
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cosica 3 yıl Atılgan oo
walla hintli olması mantıklı olur, 1 milyar 300 milyon nüfusları var, az değil, iyi pazar
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comfortline 3 yıl
mehmedaltair
Parmak izi okuyucuyu paintle yapıştırmışlar galiba bayağı yamuk duruyor

çok başarısız ya :D:D:
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Captain_Ivy 3 yıl
Telefonda anlam veremediğim gizemler var. Hayırlısı..
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koloccini 3 yıl
Şu haber kaç günlük, diğer sitelerden ise kalkacak neredeyse. Eğer haberlere ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız whatsapp ihbar hattı oluşturun biz haber verelim
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vjdrsjejv 3 yıl
O parmak izi okuyucusunun yanındaki umarım delik değildir.
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