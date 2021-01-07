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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    40 TL'lik strateji oyunu Crying Suns, Epic Games'te ücretsiz

    15 gün boyunca her gün ücretsiz bir oyun veren Epic games, yeniden haftalık ücretsiz oyunlara geçiş yaptı. İlk oyunu da strateji türündeki Crying Suns.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    40 TL'lik strateji oyunu Crying Suns, Epic Games'te ücretsiz
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    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in her gün bir ücretsiz oyun kampanyası geçtiğimiz hafta sonlanmıştı. Birkaç dakika önce erişime açılan ücretsiz oyun ile de Epic Games tekrardan haftalık versiyona geçiş yaptı.

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    Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun rogue-Like, strateji türündeki Crying Suns. Oyunun değeri 40 TL. Şu andan itibaren; 14 Ocak 2021, 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

    Epic Games'in haftaya vereceği oyun ise Star Wars Battlefront II Celebration Edition. Değeri ise 279,99 TL O da 14 Ocak 2021'den itibaren bir hafta süreyle ücretsiz olarak dağıtılacak. Crying Suns'ın fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    R0llingMan 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Pc'de pcı 4.0 ssd var, Epic Launcher'ı Windows'dan daha geç açılıyor. Rezalet bir yazılım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    AVSEQ01.DAT (Mustafa KILINÇ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) R0llingMan
    Epic Launcher'ın açılmasıyla PCI 4.0'ın ne alakası var ya
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    Paetzold 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu epic launcerı açınca kasıyor ya oyunu alasım gelmiyor kapatıyorum
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    07kubi07 (Micheal Louden) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunu almak için epic game'i açayım dedim karşıma 500 Internal Server Error yazısı çıktı...
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