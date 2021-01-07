40 TL'lik strateji oyunu Crying Suns, Epic Games'te ücretsiz

Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in her gün bir ücretsiz oyun kampanyası geçtiğimiz hafta sonlanmıştı. Birkaç dakika önce erişime açılan ücretsiz oyun ile de Epic Games tekrardan haftalık versiyona geçiş yaptı.İlginizi Çekebilir Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty
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Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun rogue-Like, strateji türündeki Crying Suns. Oyunun değeri 40 TL. Şu andan itibaren; 14 Ocak 2021, 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği oyun ise Star Wars Battlefront II Celebration Edition. Değeri ise 279,99 TL O da 14 Ocak 2021'den itibaren bir hafta süreyle ücretsiz olarak dağıtılacak. Crying Suns'ın fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.