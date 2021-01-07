40 TL'lik strateji oyunu Crying Suns, Epic Games'te ücretsiz

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Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in her gün bir ücretsiz oyun kampanyası geçtiğimiz hafta sonlanmıştı. Birkaç dakika önce erişime açılan ücretsiz oyun ile de Epic Games tekrardan haftalık versiyona geçiş yaptı.

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Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun rogue-Like, strateji türündeki Crying Suns. Oyunun değeri 40 TL. Şu andan itibaren; 14 Ocak 2021, 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya vereceği oyun ise Star Wars Battlefront II Celebration Edition. Değeri ise 279,99 TL O da 14 Ocak 2021'den itibaren bir hafta süreyle ücretsiz olarak dağıtılacak. Crying Suns'ın fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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