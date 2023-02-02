İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motoru Tuna'nın sevkiyatı başladı

Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türkiye’de üretilen Tuna’nın seri üretimi başladı. Tuna, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecen ilk seri üretim yerli ve milli motor olacak. Dizel Tuna motoru 4 silindirli yapıya ve 400 beygir güce sahip.
Tuna motoru, taktik tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılacak. İlk 20 adet motor sevkiyata hazır hale geldi. İlk motorlar BMC’nin Vuran aracında kullanılacak. Entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından TSK’ya teslim edilecek ve böylece TSK envanterine ilk kez ilk kez yerli motorlu bir taktik tekerlerli araç girmiş olacak. İlk etapta 90 adet motor üretilecek.
Hibrit versiyonu geliştiriliyor
BMC Power, hibrit teknolojisine yönelik çeşitli projeler yürütüyor. ASELSAN ve Base Studio iş birliğiyle 4x4, 6x6, 8x8 gibi taktik tekerlekli araçlarda kullanılabilecek "Aksa monteli elektrik motoru tahrikli (e-aks) çekiş sistemine sahip hibrit mimaride yürüyen şasi geliştirme projesi" başlatıldı. Projede, içten yanmalı motor olarak 4 silindirli Tuna motoru kullanılacak. 4x4, 6x6, 8x8 araçlar için farklılaştırılabilen bir çözüm geliştirilecek.
BMC Power ayrıca daha yüksek güç üreten yerli motorlar da geliştiriyor. Azra isimli 6 silindirli motor 600 beygir güç üretecek. Utku motoru ise 8 silindire ve 1.000 beygir güce sahip olacak. Bu motor, M60T tankı ve Fırtına obüslerine entegre edilecek. Altay tankında kullanılması için Batu Güç Grubu geliştiriliyor. 12 silindirli Batu, 1.500 beygir güç verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?