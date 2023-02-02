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    İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motoru Tuna'nın sevkiyatı başladı

    Türk Silahlı Kuvvetleri entanverindeki kara araçlarının ilk seri üretim yerli ve milli motoru Tuna'nın seri üretimi başladı. İlk sevkiyatı yapıldı.              
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    400 beygir BMC Power Tuna motorunun sevkiyatı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Askeri kara araçlarında kullanılması için BMC Power tarafından geliştirilen yerli ve milli motora “Tuna” ismi verildi. Tuna motorunun ilk sevkiyatı yapıldı.

    Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türkiye’de üretilen Tuna’nın seri üretimi başladı. Tuna, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecen ilk seri üretim yerli ve milli motor olacak. Dizel Tuna motoru 4 silindirli yapıya ve 400 beygir güce sahip.

    Tuna motoru, taktik tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılacak. İlk 20 adet motor sevkiyata hazır hale geldi. İlk motorlar BMC’nin Vuran aracında kullanılacak. Entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından TSK’ya teslim edilecek ve böylece TSK envanterine ilk kez ilk kez yerli motorlu bir taktik tekerlerli araç girmiş olacak. İlk etapta 90 adet motor üretilecek.

    400 beygir BMC Power Tuna motorunun sevkiyatı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Tuna motorunun milli bağımsızlığa katkı sağlayacağını belirten BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, “Bu motorlar milli motorlardır ve çok büyük ölçüde yerli motorlardır. Bu anlamda ekonomik bağımsızlığın sembolü olan motorlardır. Arzu ettiğimiz şekilde, hiçbir başka devletin herhangi bir kısıtlamasına tabi olmadan kullanabileceğimiz motorlardır.” dedi.

    Hibrit versiyonu geliştiriliyor

    BMC Power, hibrit teknolojisine yönelik çeşitli projeler yürütüyor. ASELSAN ve Base Studio iş birliğiyle 4x4, 6x6, 8x8 gibi taktik tekerlekli araçlarda kullanılabilecek "Aksa monteli elektrik motoru tahrikli (e-aks) çekiş sistemine sahip hibrit mimaride yürüyen şasi geliştirme projesi" başlatıldı. Projede, içten yanmalı motor olarak 4 silindirli Tuna motoru kullanılacak. 4x4, 6x6, 8x8 araçlar için farklılaştırılabilen bir çözüm geliştirilecek.

    BMC Power ayrıca daha yüksek güç üreten yerli motorlar da geliştiriyor. Azra isimli 6 silindirli motor 600 beygir güç üretecek. Utku motoru ise 8 silindire ve 1.000 beygir güce sahip olacak. Bu motor, M60T tankı ve Fırtına obüslerine entegre edilecek. Altay tankında kullanılması için Batu Güç Grubu geliştiriliyor. 12 silindirli Batu, 1.500 beygir güç verecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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