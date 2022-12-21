BMC’nin savunma sanayi araçları Türkiye’nin kara aracı ihracatının lideri oldu

Tam Boyutta Gör Savunma ve havacılık ihracat verilerine göre BMC tek başına öne çıkmış durumda. BMC, Kirpi, Vuran, Amazon gibi zırhlı muharebe araçlarıyla çeşitli alanlardaki kara sınıfı savunma sanayisi endüstrisinde boy gösteriyor. BMC sadece Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını değil aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyacını gideriyor. Bu bağlamda yapılan ihracatların yüzde 45'i doğrudan BMC tarafından gerçekleştirilmiş durumda.

BMC alanında lider

Tam Boyutta Gör Elde edilen veriler 2022 yılının 11 aylık dönemini kapsıyor. Söz konusu dönemde Türk savunma sanayisindeki kara aracı üreticileri toplamda 428 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiş durumda. Bu ihracat hacminin yaklaşık yüzde 45’lik bir dilimini ise BMC tek başına karşılamış vaziyette. BMC, ilgili dönemde 192,6 milyon dolar değerinde kara aracı ihracatına imza atmış durumda.

Savunma sanayisi 2022'yi ihracat rekoru ile kapatacak 1 gün önce eklendi

BMC kendi bünyesinde ana muharebe tankı, obüs sistemi, zırhlı araçlar, askeri kamyonlar ve lojistik destek araçları gibi platformların üretimini ve geliştirmesini sağlıyor. Dolayısıyla firma kara araçları nezdinde geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Tam Boyutta Gör BMC aynı zamanda Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay ve Fırtına obüsünün seri üretim sorumluluğunu da sütlenmiş durumda. Öte yandan şirket Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcıyı çözümlerini de hazırlamakta. Tüm bunların ışığında savunma sanayisi genelinde ihracat sıralamasında BMC beşinci sırada yer alıyor. Listenin ilk iki sırasında ise Baykar ve Tusaş bulunuyor.

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