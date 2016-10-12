400 km menzilli Renault Zoe Z.E 40'ın batarya detayları ortaya çıktı

Renault hatırlanacağı üzere Paris Otomobil Fuarında Zoe'nin 400km menzile sahip yeni versiyonunu duyurmuştu. Yeni Zoe'nin pazara sunulmasıyla birlikte güncellenen modelin lithium-ion bataryasına ait teknik bilgiler ortaya çıktı

İlk versiyona göre neredeyse iki katı daha fazla bir kapasiteye sahip olsa da aracın üzerindeki yeni batarya paketi öncekine nazaran yalnızca 15 kilogram daha ağır.

Bu da demek oluyor ki enerji depolama kapasitesinin artmasında batarya kimyası ve paketleme üzerinde yapılan geliştirmeler önemli rol oynuyor. Böylece batarya paketlerinin fiyatları da öncesine göre muhtemelen daha aşağı seviyelere inmiş durumda.

Push EVs sitesinin hazırladığı rapora göre Zoe'nin 1. nesil ve 2. nesil bataryalarının teknik detayları ise şu şekilde;

1. Nesil bataryası

Toplam ağırlık; 290 kg

Toplam kapasite; 25.92 kWh (192 x 36 Ah x 3.75 V = 25.92 kWh)

(192 x 36 Ah x 3.75 V = 25.92 kWh) Kullanılabilir kapasite; 23.3 kWh

192 hücre, her biri 36 Ah nominal kapasite ve 3.75 V nominal voltaja sahip

hücre, her biri nominal kapasite ve nominal voltaja sahip Toplam hücre ağırlığı; 165.12 kg (192 x 0.86 kg = 165.12 kg) 2. Nesil bataryası Toplam ağırlık; 305 kg

Toplam kapasite; 45.61 kWh

Kullanılabilir kapasite; 41 kWh

192 hücre, her biri 63.35 Ah nominal kapasite ve 3.75 V nominal voltaja sahip

hücre, her biri nominal kapasite ve nominal voltaja sahip Toplam hücre ağırlığı; 180.12 kg

Geçtiğimiz sene LG Chem çalışanı ile konuştuğunu belirten editör yeni hücrelerin 63.35 Ah yerine 65 Ah olabileceğini ve böylelikle toplam kapasitenin de aslında 46.8 kWh olabileceğini belirtiyor. Sınırlı menziline rağmen Avrupa pazarında önemli satış rakamlarına ulaşan Zoe'nin bu yeni yükselen menziliyle nasıl bir satış çizgisi yakalacağı ise oldukça büyük merak konusu.

http://cleantechnica.com/2016/10/11/details-renault-zoe-ze-40-battery-packs/