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400 km menzilli Renault Zoe Z.E 40'ın batarya detayları ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde yeni bataryaya sahip bir versiyonu tanıtılan Zoe, sunduğu 400 km menzille oldukça dikkat çekmişti. Aracın güncel versiyonunda kullanılan bataryanın detayları ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
22,3b
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54
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Renault hatırlanacağı üzere Paris Otomobil Fuarında Zoe'nin 400km menzile sahip yeni versiyonunu duyurmuştu. Yeni Zoe'nin pazara sunulmasıyla birlikte güncellenen modelin lithium-ion bataryasına ait teknik bilgiler ortaya çıktı
İlk versiyona göre neredeyse iki katı daha fazla bir kapasiteye sahip olsa da aracın üzerindeki yeni batarya paketi öncekine nazaran yalnızca 15 kilogram daha ağır.
Bu da demek oluyor ki enerji depolama kapasitesinin artmasında batarya kimyası ve paketleme üzerinde yapılan geliştirmeler önemli rol oynuyor. Böylece batarya paketlerinin fiyatları da öncesine göre muhtemelen daha aşağı seviyelere inmiş durumda.
Push EVs sitesinin hazırladığı rapora göre Zoe'nin 1. nesil ve 2. nesil bataryalarının teknik detayları ise şu şekilde;

1. Nesil bataryası 

  • Toplam ağırlık; 290 kg
  • Toplam kapasite; 25.92 kWh (192 x 36 Ah x 3.75 V = 25.92 kWh)
  • Kullanılabilir kapasite; 23.3 kWh
  • 192 hücre, her biri 36 Ah nominal kapasite ve 3.75 V nominal voltaja sahip
  • Toplam hücre ağırlığı; 165.12 kg (192 x 0.86 kg = 165.12 kg)

2. Nesil bataryası

  • Toplam ağırlık; 305 kg
  • Toplam kapasite; 45.61 kWh
  • Kullanılabilir kapasite; 41 kWh
  • 192 hücre, her biri 63.35 Ah nominal kapasite ve 3.75 V nominal voltaja sahip
  • Toplam hücre ağırlığı; 180.12 kg
  • Geçtiğimiz sene LG Chem çalışanı ile konuştuğunu belirten editör yeni hücrelerin 63.35 Ah yerine 65 Ah olabileceğini ve böylelikle toplam kapasitenin de aslında 46.8 kWh olabileceğini belirtiyor.
Sınırlı menziline rağmen Avrupa pazarında önemli satış rakamlarına ulaşan Zoe'nin bu yeni yükselen menziliyle nasıl bir satış çizgisi yakalacağı ise oldukça büyük merak konusu.

http://cleantechnica.com/2016/10/11/details-renault-zoe-ze-40-battery-packs/ Yorum Yaz
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl en beğenilen
400km menzil bile şuan için oldukça yeterli. Kim bir günde 100 km fazla yol yapıyor ki? Belki yılda 1 bilemedin 2 kez uzun yola çıkarsın. Onda da ya uçakla trenle git. Ya da normal otomobil kirala. Ya da Rotanın üzerinde dinlenme noktası belirle.
Gelecek kesinlikle elektrikli araçlarda.

İlkel yanmalı motorlar kadar ilkel bir teknoloji yok zaten. Yakıttaki enerjinin büyük bir kısmı ısı olarak dışarı atılıyor. Hiç verimli değil.
400km menzil bile şuan için oldukça yeterli. Kim bir günde 100 km fazla yol yapıyor ki? Belki yılda 1 bilemedin 2 kez uzun yola çıkarsın. Onda da ya uçakla tre...
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selahattın ısık 3 yıl
Uretici samsung degilse sorun yok...
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sariduru 3 yıl
Pil kirası gibi bir saçmalık olmadan ülkemizde satışına başlarlarsa yollarda sıkça göreceğimizi düşündüğüm bir araç.
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Blindfire 1 yıl
Güzel araç, bizde satılanlar 2. nesil batarya mı?
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SmtG 2 yıl
Bence bu tur zoe gibi araclar elektrikli araclari tanima ve tanitma olatak algiliyorum ben.. elektriklili araba teknolojisini yani. Bizler amerika gibi bir ulkede yasaydik buna gerek olmazdi cunku orada tesla var. İnsanlara normallesti artik bu is. Bizde alternetif sadece çin mali elektrikli bisikletler var sonrada en uzun menzil olarak zoeyi gorduk. Buda guzel bir sey ama reno bunu satma derdinde degil malesef. 2030 yilinda reno hic bir sekilde peteollu araba uretmeyecek. Wv da. Wv da suanda hic elektrikli arac yokken en azindan reno da 400km menzilli bir arac var. Gel gelelim onumuzdeki 10 yil icinde bu mensilin artmasi muhtemel. Sonuca baglamam getekirse bugun elektrikli arac alsam asla ama asla hertarafindan plastik akan zoe ye 130bin vermem. Giderim tesla 3un en boşuna 170bin veririm en azından kaliteli bir arabaya binerim. Renonun en büyük hatasi kaliteyi artirmadan ayni tas ayni hamam mantigiyla gelecegin teknolojini satmaya calismasidir. Avrupadada kimse bu arabaya 24bin avro vermez bence.
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bostanomer 2 yıl
tasarımı öyle çokta çirkin değilimiş ama fiyat önemli tabi
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Father Torque 2 yıl
Tebrikler, Renault. Tesla'nın neden otomobil piyasasında devrim yarattığını sizin gibi firmalar sayesinde daha iyi görebiliyoruz. Tesla'da zorunlu aylık pil kirası gibi saçmalıklar yok, aksine 8 sene boyunca pillerinin arkasında duruyorlar ve garanti veriyorlar. 40-50 sene sonra tüm dünyada fosil yakıtlı otomobiller ortadan kalktığında da Renault'u ve aynı yolun yolcusu firmaları böylesi müşteriyi yolma yöntemleriyle piyasada görmek isteriz, en kısa sürede batasınız diye...
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muratalagoz 2 yıl
Ülkemin de piller üzerine arge çalışması yapmasını isterdim 50 yıl sonra bu piller petrolden daha değerli olacak ve bunu geliştiren ülkeler çok zengin olacak - normal araba aküsü boyutunda pille 1200 km yol yaptığını düşüncep telefonu şarjının 2,5 3 ay gittiğini gezegen yolculukları bile başlar o zaman
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SevilenAdam 2 yıl
Elektrikli araç üreten firmalar , niye kötü bir tasarımla araçları sunuyorlar ? Araba ben elektrikli bir aracım diye bağırıyor resmen.
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ugurozer 2 yıl
Peki batarya performansi 2 sene sonra düşmeye baslayinca ne olacak? 400km menzin 200 e dusunce kullanima gore degisiyor diyip geri mi yollayacaklar?
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zgbayraktar 2 yıl
Aylık 60 euro kabaca 720 Euro yapar yıllık yani 3000 TL
5000 km gitmek için 500 lt benzine ihtiyaç var buda 2600 TL +1000 TL vergi 3600 TL
A180 fiyatına A180 alırım Clio türevi almam
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aycibin 2 yıl
ÇÖP:
eskisi €13000 iken bu yenisi €33000'ya getiriliyormuş.renault ile konuştuk.bu zam nedir dedik.neymiş efendim aylık batarya kira masrafı olmayacakmış,batarya bizim olacakmış.hemen hesapladım 20 yılda kirayı amorti ediyor dedim.showrooom'da derin bir sessizlik oldu.teşekkür ettik çıktık.
ayrıca clio sınıfı bir aracın ederi a180 parası olamaz.
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Ters Adam 2 yıl
Menzil gayet iyi fiyat iyi ama akü kirası belası var..
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