4000 mAh pilli Lenovo P780 görüntülendi





Çin'in son dönemde hızlı yükseliş gösteren mobil üreticileri arasında yer alan Lenovo, Kasım 2012'de piyasaya sürdüğü 3500 mAh pile sahip P770 akıllı telefonuyla beklentilerinin üzerinde bir satış gerçekleştirmişti. Ekonomik anlamdaki başarının ardından P770'in halefi için hazırlıklara başlayan Pekin merkezli firmanın P780 model numaralı çözümüne ait ilk görüntüler yayınlandı. Sina Weibo platformunda paylaşılan görseller cihazın metal - plastik materyaller kullanılarak imal edilmiş bir kasayı bünyesinde barındıracağını ortaya çıkarıyor. 9.9 mm kalınlığındaki bu kasaya 4000 mAh'lik bir güç ünitesi entegre etmeyi başaran tecrübeli üreticinin tasarım hususunda da önceki büyük pilli çözümüne kıyasla daha iyi bir iş çıkardığı gözleniyor.

Dört çekirdekli ARM Cortex-A7 işlemciye sahip MediaTek MT6589 yongada sistemi, 1GB sistem belleği, 8MP kamera, 5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve Lenovo'nun geliştirdiği özel kullanıcı arayüzüyla donatıldığı iddia edilen P780, bunların yanı sıra oldukça yüksek hassasiyete sahip bir dokunmatik sensörünü beraberinde getirecek. Eldiven veyahut kapasitif olmayan stylus kalemleri algılayabilen aygıt, çift SIM kart slotuyla geliyor ve WCDMA + GSM olmak üzere her iki şebekeyi de aynı anda aktif olarak kullanabilmeyi mümkün kılıyor. Çift şebeke aktif durumdayken 4000 mAh'lik pille gayet iyi bir kullanım süresi sunacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon satışa çıktıktan sonra pil ömrü hakkında yeni detaylar ulaşacaktır.

Mayıs sonu - Haziran başından Çin'de resmen satışa sunulacak Android işletim sistemli aygıtın henüz hangi fiyat seviyesinde konumlanacağı ya da Çin dışındaki bölgelere de dağıtımının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği bilinmiyor. Intel Clover Trail işlemcili K900'de olduğu gibi yeni telefonunun tanıtımı için de meşhur basketbol oyuncusu Kobe Byrant ile anlaşan Lenovo'nun ilk tanıtım filminin hazırlanışını konu alan video ve P780'in basın görseline aşağıdan ulaşabilirsiniz.