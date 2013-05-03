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4000 mAh pilli Lenovo P780 görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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4000 mAh pilli Lenovo P780 görüntülendi


Çin'in son dönemde hızlı yükseliş gösteren mobil üreticileri arasında yer alan Lenovo, Kasım 2012'de piyasaya sürdüğü 3500 mAh pile sahip P770 akıllı telefonuyla beklentilerinin üzerinde bir satış gerçekleştirmişti. Ekonomik anlamdaki başarının ardından P770'in halefi için hazırlıklara başlayan Pekin merkezli firmanın P780 model numaralı çözümüne ait ilk görüntüler yayınlandı. Sina Weibo platformunda paylaşılan görseller cihazın metal - plastik materyaller kullanılarak imal edilmiş bir kasayı bünyesinde barındıracağını ortaya çıkarıyor. 9.9 mm kalınlığındaki bu kasaya 4000 mAh'lik bir güç ünitesi entegre etmeyi başaran tecrübeli üreticinin tasarım hususunda da önceki büyük pilli çözümüne kıyasla daha iyi bir iş çıkardığı gözleniyor.
Dört çekirdekli ARM Cortex-A7 işlemciye sahip MediaTek MT6589 yongada sistemi, 1GB sistem belleği, 8MP kamera, 5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve Lenovo'nun geliştirdiği özel kullanıcı arayüzüyla donatıldığı iddia edilen P780, bunların yanı sıra oldukça yüksek hassasiyete sahip bir dokunmatik sensörünü beraberinde getirecek. Eldiven veyahut kapasitif olmayan stylus kalemleri algılayabilen aygıt, çift SIM kart slotuyla geliyor ve WCDMA + GSM olmak üzere her iki şebekeyi de aynı anda aktif olarak kullanabilmeyi mümkün kılıyor. Çift şebeke aktif durumdayken 4000 mAh'lik pille gayet iyi bir kullanım süresi sunacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon satışa çıktıktan sonra pil ömrü hakkında yeni detaylar ulaşacaktır.
Mayıs sonu - Haziran başından Çin'de resmen satışa sunulacak Android işletim sistemli aygıtın henüz hangi fiyat seviyesinde konumlanacağı ya da Çin dışındaki bölgelere de dağıtımının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği bilinmiyor. Intel Clover Trail işlemcili K900'de olduğu gibi yeni telefonunun tanıtımı için de meşhur basketbol oyuncusu Kobe Byrant ile anlaşan Lenovo'nun ilk tanıtım filminin hazırlanışını konu alan video ve P780'in basın görseline aşağıdan ulaşabilirsiniz. 
4000 mAh pilli Lenovo P780 görüntülendi

http://news.mydrivers.com/1/262/262182.htm Yorum Yaz
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28tatar 6 yıl en beğenilen
Şu telefonlara afilli isim bulsunlar arkadaş p780 nedir? Tornavida markası gibi.
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seven44 6 yıl
Bir santim olsun 4000+ mah olsun..
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1 Avatar
SuperSantorelli 6 yıl
Bu ne la?
amaç pil ise philips'in telefonları var,ismi lavobo gibi kendi lahmacun küreği gibi model numarası çamaşır makinası model numarası gibi.
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ReCoMaX 6 yıl
ohaaa. laptop bataryası gibi.
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ilhan4235 6 yıl
Arkadaşlar ben de yeni aldim. İlk geldiğinde Apex luncher yüklü geldi. Forumdaki problemler bende de vardi. Satici ile gorustum bana sözde lenvo Lisasli çoklu dil destek ROM gönderdi. Çok stabil orijinal ROM a benziyor. Bütün problemler çözüldü IMEI hariç. IMEI maalesef kapatinca değişiyor sabit kalmiyor. Root 66 ve orijinal google uygulamaları var. İsteyen arkadaşlarla paylaşabilirim. Ama diğer ROM larda ki gibi 100 yüz yuz türkçe değil. Ama diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum.
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zetank 6 yıl
sa.turkce romlu sarj olma suresi 3.15 dak pili kulanim suresi yogun kulanimda iki hat ve 3g full acik oyun veya nette dolasmak video vs saate % 7 ila 9 tuketim
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar merhaba. ben p780 veya k900 almak istiyorum. nasıl alabilirim. yardımcı olursanız sevinirim.
drmuson16@hotmail.com
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Kapkara Kartal 6 yıl
samsungtan sonra ilaç gibi olur
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Deleted User 6 yıl
[Deleted by Admins]
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furkanta_resmi 6 yıl
Kac saat surecek sarz etmesi acaba
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zetank 6 yıl furkanta_resmi
furkanta_resmi

Kac saat surecek sarz etmesi acaba

BATARYA calıbrasyon yaprsan 5 saat :)kadar suruyor
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JakSocket 6 yıl
Uzun süreli kullananlar için iyiymiş. Darısı diğerlerinin başına.
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ukg 6 yıl
Türkiyede tutabilir bu cihaz lenovo çık sağlam çünkü
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zetank 6 yıl
avea vodofone takili vodofon nun internetini kulaniyorum fakat ayni anda aranmadigim icin birsey diyemiyecegm ikiside aktif duruyor .aslinda sar degerini merak ediyorum bende.
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paradogy 6 yıl
Netlik ve 720 p olayını anlayamıyorum bir türlü. 32" tv de bile 720p yeterli iken 50" tv'de 1080p iyiyken biz 5" te hala 720p net olmaz diyebiliyorsak, söyleyebilecek bir şey kalmıyor bana. Netlik konusunda daha çok kafana takman gereken değer bence mm/pixel durumudur ekranın. Eğer ekranın pixeli düşükse isterse telefonun çözünürlüğü 100800p bile olsa sana hiçbir faydası olmayacaktır.
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