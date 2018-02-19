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400GB kapasiteli microSD kart satışa çıkıyor

Taşınabilir cihazlarda medya içeriklerine önem veriyorsanız ve artık 256GB kapasite bile yetersiz geliyorsa SanDisk’in rekortmen microSD belleği 400GB kapasite ile imdadınıza yetişti.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl tanıtıldığında dünyanın en büyük kapasiteye sahip microSD kartı ünvanını alan ancak geçen ay itibariyle koltuğunu Integral Memory ürününe bırakan SanDisk Ultra PLUS 400GB nihayet satışa çıkıyor.

SanDisk Ultra PLUS 400GB özellikleri ve fiyatı

SanDisk Ultra PLUS hafıza kartı 400GB kapasiteye sahip. Zorlu koşullar için geliştirilen kart suya ve şoka dayanıklılık sunuyor. Ayrıca X-Ray, manyetik alan ve aşırı sıcaklık gibi faktörlerden de etkilenmiyor.

Ayrıca Bkz. "1 Bitcoin ödüllü bilgisayar oyunu"

SanDisk sadece veri transferi değil video ve uygulama performansı açısından da en iyisini sunmaya çalışmış. Standartlar da buna göre belirlenmiş. U1, V10 ve Class 10 standartları ile veri aktarımı ve video oynatımı esnasında en iyi hızları vadeden hafıza kartı, A1 standardı ile de uygulamaların en hızlı şekilde açılmalarını destekliyor. Şimdilik sadece ABD sınırları içerisinde satışa sunulan SanDisk Ultra PLUS 400GB için 250$ civarında bir fiyat isteniyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/60868/sandisk-now-shipping-400gb-microsd-card-pumps-100mb-sec/index.html Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Bu kartların, belleklerin vs. üzerinde yazanla gerçekte olan kapasiteleri arasindaki farkı çoğumuz biliyoruz malum. Ancak kapasiteler arttıkça bu fark yoksayılamayacak değerlere ulaşmaya başlıyor. Buna ne zaman birileri dur diyecek merak ediyorum. 400GB diye satılan bu kartın gerçek değeri 372,53GB oluyor aslında. 400TB olsaydı, gerçek değeri 363,8TB olacaktı. Küçük bir uyarı (1KB=1000B) koyup sıyrılıyorlar işin içinden üreticiler ama bu sahtekarlık bitmeli artık.
Bu kartların, belleklerin vs. üzerinde yazanla gerçekte olan kapasiteleri arasindaki farkı çoğumuz biliyoruz malum. Ancak kapasiteler arttıkça bu fark yoksayıla...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Bu kartların, belleklerin vs. üzerinde yazanla gerçekte olan kapasiteleri arasindaki farkı çoğumuz biliyoruz malum. Ancak kapasiteler arttıkça bu fark yoksayılamayacak değerlere ulaşmaya başlıyor. Buna ne zaman birileri dur diyecek merak ediyorum. 400GB diye satılan bu kartın gerçek değeri 372,53GB oluyor aslında. 400TB olsaydı, gerçek değeri 363,8TB olacaktı. Küçük bir uyarı (1KB=1000B) koyup sıyrılıyorlar işin içinden üreticiler ama bu sahtekarlık bitmeli artık.
1 Yanıt Yanıtla +6
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mementopolis 1 yıl ozmenakif
ozmenakif

Bu kartların, belleklerin vs. üzerinde yazanla gerçekte olan kapasiteleri arasindaki farkı çoğumuz biliyoruz malum. Ancak kapasiteler arttıkça bu fark yoksayılamayacak değerlere ulaşmaya başlıyor. Buna ne zaman birileri dur diyecek merak ediyorum. 400GB diye satılan bu kartın gerçek değeri 372,53GB oluyor aslında. 400TB olsaydı, gerçek değeri 363,8TB olacaktı. Küçük bir uyarı (1KB=1000B) koyup sıyrılıyorlar işin içinden üreticiler ama bu sahtekarlık bitmeli artık.

Evet, benimde dikkatimi cekmisdi zamninda. Sonucta, petsiseden icilen suyu da sonuna kadar doldurmuyorlar, fakat sisenin boyutunu artiriyorlar. suyu kayipsiz koulabiliyor.
o vermedikleri 28GB'ti, mesal; 428 olarak verip 400Gb olarak sonuclandirirabilirderdi.
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koyunsavar 1 yıl
Dalga haber bu kart avrupa'da 6 aydır satılıyor.
tweakers.net/...
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Godolphin 1 yıl
Hızları nedir?
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serafon 1 yıl
Niye 512gb değil? Merak ettim.
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