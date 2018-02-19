400GB kapasiteli microSD kart satışa çıkıyor

Geçen yıl tanıtıldığında dünyanın en büyük kapasiteye sahip microSD kartı ünvanını alan ancak geçen ay itibariyle koltuğunu Integral Memory ürününe bırakan SanDisk Ultra PLUS 400GB nihayet satışa çıkıyor.

SanDisk Ultra PLUS 400GB özellikleri ve fiyatı

SanDisk Ultra PLUS hafıza kartı 400GB kapasiteye sahip. Zorlu koşullar için geliştirilen kart suya ve şoka dayanıklılık sunuyor. Ayrıca X-Ray, manyetik alan ve aşırı sıcaklık gibi faktörlerden de etkilenmiyor.

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SanDisk sadece veri transferi değil video ve uygulama performansı açısından da en iyisini sunmaya çalışmış. Standartlar da buna göre belirlenmiş. U1, V10 ve Class 10 standartları ile veri aktarımı ve video oynatımı esnasında en iyi hızları vadeden hafıza kartı, A1 standardı ile de uygulamaların en hızlı şekilde açılmalarını destekliyor. Şimdilik sadece ABD sınırları içerisinde satışa sunulan SanDisk Ultra PLUS 400GB için 250$ civarında bir fiyat isteniyor.