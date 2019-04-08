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40MP Sony IMX600 kameralı Honor 20 Pro yakında tanıtılacak

Honor ailesinin başarılı üyesi View 20'nin ardından beklenen yeni Honor 20 Pro modeli, kamera konusunda dünyanın en iyilerinden birinin yolunu izleyecek. Detaylar içerikte.
1 ay
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Honor View 20 ile uluslararası piyasada iyi iş çıkaran ve ilk ayında 1,5 milyon satış adedini geçen Huawei, yeni bir Honor modeliyle daha kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu modelde açıklamaya göre Sony IMX600 kamera sensörü yer alacak ve cihazın adı Honor 20 Pro olacak. Cihazın 25 Nisan’da tanıtılması bekleniyor.
6,1 inçlik OLED panel ve ekran altı parmak izi okuyucuyla gelecek cihaz, Çin’in dışına çıkıp bu özelliğe sahip olan ilk telefon olabilir. Çipset açıklanana göre Kirin 980 olacak ve üç farklı hafıza yapılandırmasıyla gelecek - 6/128GB, 8/128GB ve 8/256GB.
Cihazın adında Pro son ekinin yer almasından anlıyoruz ki kameralar Honor View 20’ye kıyasla daha iyi olacak. Kaynaklara göre Honor 20 Pro, Huawei P30 Pro modelindeki 40MP’lik ana kameranın aynısına sahip olacak. Bu ana kameraya 20MP ultra geniş açılı bir kamera ve 8MP çözünürlüklü 3x optik zoom kapasiteli telefoto lens eşlik edecek.
Fiyatların 450 doların altından başlayıp kapasiteye göre artması bekleniyor.

http://www.cnmo.com/news/659624.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
ortalama yurt dışı fiyatını TL ye çevirdiğimizde yaklaşık 3000 TL gibi bi fiyat çıkıyor. güzel ülkeme bu fiyatla girince taa arşa kadar çıkan vergiler , bayii karı vs. derken tüketiciye giren fiyatta yaklaşık 4500 - 5000 TL civarı olacaktır. inşallh daha aşağıda konumlandırırlar ama zor görünüyor bu kurla
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Kayrabey 1 ay
Harika.
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scorpion20 1 ay
Honordan atak geldi
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Portraitclub 1 ay
P30 da olsa honor p20 pro da olsa bir dslr gücünde değiller. İnstagram da bazı videolar görüyorum. Huawei p30 pro için yapmışlar bir sürü telefonu dslr tokatlıyor komik geldi gülüş bir durum. Hani bazı telefonlardan iyi olabilir camerası, ama bir sony a7iii bir canon 5d mark 4’den nasıl iyi olabilir? Biri telefon diğeri sadece o iş için üretilmiş camera fil ile fareyi kıyaslamak gibi bu işin içinde olmasak bilmesek neyse diyeceğim ama biliyoruz işte komik işler.
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