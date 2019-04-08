40MP Sony IMX600 kameralı Honor 20 Pro yakında tanıtılacak

Honor View 20 ile uluslararası piyasada iyi iş çıkaran ve ilk ayında 1,5 milyon satış adedini geçen Huawei, yeni bir Honor modeliyle daha kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu modelde açıklamaya göre Sony IMX600 kamera sensörü yer alacak ve cihazın adı Honor 20 Pro olacak. Cihazın 25 Nisan’da tanıtılması bekleniyor.

6,1 inçlik OLED panel ve ekran altı parmak izi okuyucuyla gelecek cihaz, Çin’in dışına çıkıp bu özelliğe sahip olan ilk telefon olabilir. Çipset açıklanana göre Kirin 980 olacak ve üç farklı hafıza yapılandırmasıyla gelecek - 6/128GB, 8/128GB ve 8/256GB.

Fiyatların 450 doların altından başlayıp kapasiteye göre artması bekleniyor.

http://www.cnmo.com/news/659624.html

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Cihazın adında Pro son ekinin yer almasından anlıyoruz ki kameralar Honor View 20’ye kıyasla daha iyi olacak. Kaynaklara göre Honor 20 Pro,modelindeki 40MP’lik ana kameranın aynısına sahip olacak. Bu ana kameraya 20MP ultra geniş açılı bir kamera ve 8MP çözünürlüklü 3x optik zoom kapasiteli telefoto lens eşlik edecek.