Vivo'nun devasa pil ve üç arka kameralı telefonu ortaya çıktı

Vivo V1901A/T model numarasına sahip yeni bir telefon Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı. Kurumun web sitesinde listelenen cihazın tüm teknik özellikleri ve görselleri de ortaya çıktı. Ancak hangi isimle piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

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Yayınlanan görseller telefonun damla çentikli bir ekrana sahip olacağını gözler önüne serdi. Arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi ve parmak izi tarayıcısı var. Önde ise 16 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Cihaz, Mavi ve Altın gibi renk seçenekleri ile sunulabilir.

4.880 mAh pil ile gelecek

Vivo V1901A/T, 6.35 inç HD+ (720 x 1544 piksel) ekran ile gelecek. Gücünü ise 2.3 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P35 yonga setinden alacağını belirtelim. Akıllı telefonun 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip iki varyantı olacak.

Daha fazla hafızaya ihtiyaç duyanlar microSD kart ile cihazın depolama alanını artırabilecekler. Android 9 Pie tabanlı FunTouch arayüzü yüklü şekilde gelmesi beklenen telefon 4.880 mAh kapasiteli devasa bir pil içerecek. Ayrıca hızlı şarj desteği de sunacak.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=H45U39iSCu9WcPqjfFknWHbLPMXAnJ86