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Vivo'nun devasa pil ve üç arka kameralı telefonu ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Vivo'nun yakında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonu TENAA onayı aldı. Vivo V1901A/T model numaralı cihaz devasa bir pil ve üç arka kamera ile gelecek.
1 ay
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7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo V1901A/T model numarasına sahip yeni bir telefon Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı. Kurumun web sitesinde listelenen cihazın tüm teknik özellikleri ve görselleri de ortaya çıktı. Ancak hangi isimle piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı"
Yayınlanan görseller telefonun damla çentikli bir ekrana sahip olacağını gözler önüne serdi. Arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi ve parmak izi tarayıcısı var. Önde ise 16 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Cihaz, Mavi ve Altın gibi renk seçenekleri ile sunulabilir.

4.880 mAh pil ile gelecek

Vivo V1901A/T, 6.35 inç HD+ (720 x 1544 piksel) ekran ile gelecek. Gücünü ise 2.3 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P35 yonga setinden alacağını belirtelim. Akıllı telefonun 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip iki varyantı olacak.
Daha fazla hafızaya ihtiyaç duyanlar microSD kart ile cihazın depolama alanını artırabilecekler. Android 9 Pie tabanlı FunTouch arayüzü yüklü şekilde gelmesi beklenen telefon 4.880 mAh kapasiteli devasa bir pil içerecek. Ayrıca hızlı şarj desteği de sunacak.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=H45U39iSCu9WcPqjfFknWHbLPMXAnJ86 Yorum Yaz
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MustafaC53 1 ay en beğenilen
5000 mAh ile gelen samsung m20 ye ne demeli o zaman.
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OverClocK1ng 1 ay
Devasaaaaa pil deyince beklenti içine girmiştim. Bende S9 var. Oyun oynamak için de yanına Galaxy M20 aldım. Bu kaç mAh acaba diye merakla aradım ama o devasaaa pil, gittikçe küçülerek kanı çekilmiş solucan gibi gözümün önünde eridi gitti...
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innformatics 1 ay
"DEVASA" pil buysa, bu haberiniz de "DEVASA" boş.
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renega 1 ay innformatics
gayet " Devasa" bir pil. Beğenemedin mi
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yolyordam35 1 ay
bi moto g7 power değil
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HINATORY 1 ay
Bende baya yuksek mah degeri var sandım.
Zaten minimum 4.000 mah bataryalar artık. Piyasada 15.000 mah bataryali telefonlar bile dolaniyorken, 4.850 mah matah birsey degil.
Ha helio p35 kullanması ucuz olacağı anlamina gelir.
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MustafaC53 1 ay en beğenilen
5000 mAh ile gelen samsung m20 ye ne demeli o zaman.
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