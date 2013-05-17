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41 MP kameralı Nokia EOS ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

6 yıl
1,3b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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41 MP kameralı Nokia EOS ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Geçen yılın sonlarından bu yana Nokia'nın 41MP çözünürlükteki kamera lensini yeni bir Lumia modelinde kullanacağına dair iddialar sık sık gündeme gelse de, firma halen herhangi bir işaret vermiş değil. Ancak bugün modelle ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Cihazın prototip halini bizzat denediğini iddia eden bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, Nokia EOS modeli polikarbonat bir kasaya sahip ve Lumia 920 kadar kalın. Ancak kenarlara doğru inceltilmiş tasarım sayesinde kullanıcıya çok kalınmış hissi uyandırmıyor. 

Modelin kamera sensörü ise PureView 808 modelindeki kadar yüksek değil ve yuvarlak bir yuva içerisinde bulunuyor. Xenon flaşın yanında bir de kırmızı LED bulunuyor ve bunun muhtemelen yardımcı ışık olduğu belirtiliyor.

Lensin üzeri kamera uygulaması açıldığında otomatik olarak açılan sürgülü bir kapağa sahip. Prototipte çözünürlük belirtilmezken, lens yuvasında XX megapixels şeklinde bir ibare bulunuyor. 

Modelin ekran boyutunun Lumia 920 ile aynı olduğu düşünülürken, panelin ise AMOLED olduğu sanılıyor. Modelde standart kamera uygulamasının yanında Nokia Pro Camera adlı profesyonellere yönelik de bir kamera uygulaması bulunuyor. Uygulama içerisinde manuel odaklama da mevcut. Cihazın kablosuz şarjı sadece uyumlu kapak ile destekleyeceği de not düşülmüş. 

Kaynakların aktardığı ön inceleme şeklinde bilgiler bunlardan ibaret. Prototip cihazı başka bir kaynak da doğrulamış. Daha önce ortaya çıkan iddialar da benzer donanım özelliklerine işaret ediyor. Ancak PureView kameranın 41MP yerine 20-22MP şeklinde daha düşük bir kameraya yer vereceğini söyleyenler de mevcut.


http://www.phonearena.com/news/First-unofficial-details-about-Nokia-EOS-surface_id43159 Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Cihazın tasarımını bozacaksa 41mp yerine 16-20mp de gayet yeterli bence Nokia kamera konusunda bir numara 8.7mp'lik Lumia 920 ile kanıtladı'ki 16-20mp'lik sensörle fotoğraf kalitesini tahmin etmek zor değil
Cihazın tasarımını bozacaksa 41mp yerine 16-20mp de gayet yeterli bence Nokia kamera konusunda bir numara 8.7mp'lik Lumia 920 ile kanıtladı'ki 16-20mp'lik sensö...
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SystemApps 6 yıl
yüksek megapiksel demek daha fazla kayıpsız zoom daha yüksek mp pureview fotoğraf demek.dolayısı ile ağır olsun kalın olsun ama bize eşsiz bir kamera sunsun isterim şahsen.nokia 808 kullanıyorum ne ağırlığı ne kalınlığı beni rahatsız etmiyor.umarım ekran pentile amoled olmaz.
hayırlısı ile şu düşlediğim cihaz çıksada görsek artık.
yüksek megapiksel demek daha fazla kayıpsız zoom daha yüksek mp pureview fotoğraf demek.dolayısı ile ağır olsun kalın olsun ama bize eşsiz bir kamera sunsun ist...
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Illustrious. 6 yıl
Kamera'ya telefon takmışlar.
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B15806 2 yıl
BİEN VARSA SMS ATSIN LÜTFEN ÇOK ARADIM BULAMADIM 05322307944
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B15806 2 yıl
TÜRKİYEDE VARMI BU TELEFONDAN 05322307944
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Darkmavy 5 yıl
41 mp
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ali_6195 5 yıl
4.1 Olması o ?
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Carfreak 6 yıl
Nokia akıllı kamera falan üretse ya, zaten telefon olarak bütün imajını kaybetti.
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Bothrops 6 yıl ekrem71
ekrem71










Geçen yılın sonlarından bu yana Nokia'nın 41MP çözünürlükteki kamera lensini yeni bir Lumia modelinde kullanacağına dair iddialar sık sık gündeme gelse de, firma halen herhangi bir işaret vermiş değil. Ancak bugün modelle ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi.



Cihazın prototip halini bizzat denediğini iddia eden bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, Nokia EOS modeli polikarbonat bir kasaya sahip ve Lumia 920 kadar kalın. Ancak kenarlara doğru inceltilmiş tasarım sayesinde kullanıcıya çok kalınmış hissi uyandırmıyor. 



Modelin kamera sensörü ise PureView 808 modelindeki kadar yüksek değil ve yuvarlak bir yuva içerisinde bulunuyor. Xenon flaşın yanında bir de kırmızı LED bulunuyor ve bunun muhtemelen yardımcı ışık olduğu belirtiliyor.



Lensin üzeri kamera uygulaması açıldığında otomatik olarak açılan sürgülü bir kapağa sahip. Prototipte çözünürlük belirtilmezken, lens yuvasında XX megapixels şeklinde bir ibare bulunuyor. 



Modelin ekran boyutunun Lumia 920 ile aynı olduğu düşünülürken, panelin ise AMOLED olduğu sanılıyor. Modelde standart kamera uygulamasının yanında Nokia Pro Camera adlı profesyonellere yönelik de bir kamera uygulaması bulunuyor. Uygulama içerisinde manuel odaklama da mevcut. Cihazın kablosuz şarjı sadece uyumlu kapak ile destekleyeceği de not düşülmüş. 



Kaynakların aktardığı ön inceleme şeklinde bilgiler bunlardan ibaret. Prototip cihazı başka bir kaynak da doğrulamış. Daha önce ortaya çıkan iddialar da benzer donanım özelliklerine işaret ediyor. Ancak PureView kameranın 41MP yerine 20-22MP şeklinde daha düşük bir kameraya yer vereceğini söyleyenler de mevcut.






Nokia telefon işini bıraktı. Yakında e-a monut adaptör çıkartır 18-55 lensle kullanırız.
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Patria o Muerte 6 yıl
yeni bir nokia vakası daha.
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zenme 6 yıl
oh my god. Bu Xiaomi Mi2S akıllı telefon çok çirkin ve çok pahalı görünüyor. ama dünyanın en popüler telefon. tüm arkadaşlarıma bir tane var.
neden bu kadar popüler? bunun hakkında ne düşünüyorsun? ben istiyorum bir deneyin bir satın: rmz.co/...
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Gukama 6 yıl zenme
zenme

oh my god. Bu Xiaomi Mi2S akıllı telefon çok çirkin ve çok pahalı görünüyor. ama dünyanın en popüler telefon. tüm arkadaşlarıma bir tane var.
neden bu kadar popüler? bunun hakkında ne düşünüyorsun? ben istiyorum bir deneyin bir satın: rmz.co/...

Google translate terk
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dockhanger 6 yıl
808 de 41 denildi buda 41 bunlar 41 felan değil
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Enola 6 yıl
Sensörün foto kalitesinde ne kadar etkili olduğunu size ancak bi n8 veya 808 kullanıcısı söyleyebilir
920 foto için yeterlidir demek için önce bu telefonları kullanmanız lazım.
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ugarb 6 yıl Enola
Enola

Sensörün foto kalitesinde ne kadar etkili olduğunu size ancak bi n8 veya 808 kullanıcısı söyleyebilir
920 foto için yeterlidir demek için önce bu telefonları kullanmanız lazım.

Aynen hocam... n8 i sattım, şimdi inan telefon seçemiyorum resim kalitesine alışınca insan...
arkadaşlar, yav bırak 808 e okadar para verilirmi diyorlar, alayım mı almayayım mı karar veremeiyorum...

920 filan sönük kalıyor bu konuda...
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Bothrops 6 yıl Enola
Enola

Sensörün foto kalitesinde ne kadar etkili olduğunu size ancak bi n8 veya 808 kullanıcısı söyleyebilir
920 foto için yeterlidir demek için önce bu telefonları kullanmanız lazım.

N8 çok uzun süre kullandım. Gerçekten kompakt makinadan hiç bir farkı yoktu. yani 200 liraya alınan casio exilim makinalardan daha iyi diyebilirim.
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