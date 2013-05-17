41 MP kameralı Nokia EOS ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Geçen yılın sonlarından bu yana Nokia'nın 41MP çözünürlükteki kamera lensini yeni bir Lumia modelinde kullanacağına dair iddialar sık sık gündeme gelse de, firma halen herhangi bir işaret vermiş değil. Ancak bugün modelle ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi.





Cihazın prototip halini bizzat denediğini iddia eden bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, Nokia EOS modeli polikarbonat bir kasaya sahip ve Lumia 920 kadar kalın. Ancak kenarlara doğru inceltilmiş tasarım sayesinde kullanıcıya çok kalınmış hissi uyandırmıyor.





Modelin kamera sensörü ise PureView 808 modelindeki kadar yüksek değil ve yuvarlak bir yuva içerisinde bulunuyor. Xenon flaşın yanında bir de kırmızı LED bulunuyor ve bunun muhtemelen yardımcı ışık olduğu belirtiliyor.





Lensin üzeri kamera uygulaması açıldığında otomatik olarak açılan sürgülü bir kapağa sahip. Prototipte çözünürlük belirtilmezken, lens yuvasında XX megapixels şeklinde bir ibare bulunuyor.





Modelin ekran boyutunun Lumia 920 ile aynı olduğu düşünülürken, panelin ise AMOLED olduğu sanılıyor. Modelde standart kamera uygulamasının yanında Nokia Pro Camera adlı profesyonellere yönelik de bir kamera uygulaması bulunuyor. Uygulama içerisinde manuel odaklama da mevcut. Cihazın kablosuz şarjı sadece uyumlu kapak ile destekleyeceği de not düşülmüş.





Kaynakların aktardığı ön inceleme şeklinde bilgiler bunlardan ibaret. Prototip cihazı başka bir kaynak da doğrulamış. Daha önce ortaya çıkan iddialar da benzer donanım özelliklerine işaret ediyor. Ancak PureView kameranın 41MP yerine 20-22MP şeklinde daha düşük bir kameraya yer vereceğini söyleyenler de mevcut.