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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı

    Teknoloji üreticilerinden Vivo, selfie çekmekten hoşlanan kullanıcıları da cezbedecek, 44MP ön kamerası olan Vivo V21 serisi akıllı telefonlarını resmi olarak tanıttı.
    27 Nisan 2021, 16:15 (7 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı
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    Çinli Vivo şirketi, öncelikle selfie çekim hayranlarının ilgisini çekmesi muhtemel olan orta sınıf akıllı telefon serisi V21'i duyurdu. Seri, üç model içeriyor: V21 , V21 5G ve V21e.

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    Vivo V21 ve Vivo V21 5G, ilk modelin yalnızca 4G ağlarda çalışmak üzere tasarlanmış olması nedeniyle aslında aynı cihazlar olduğu söylenebilir. Akıllı telefonlarda kullanılan MediaTek Dimensity 800U işlemci, 8 GB RAM ile birlikte çalışıyor.

    44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı
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    Hepsi 6.44 inç, 90Hz ekran ile geliyor

    Yeni ürünlerin ana özelliği, ekrandaki su damlası formunda çentikte yer alan güçlü bir ön kamera. 44 megapiksel sensör, otomatik odaklama sistemi ve optik stabilizasyon teknolojilerine sahip. Ekranın üzerindeki üst çerçeve çift LED flaşa ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonlarda AI Gece Portresi dahil olmak üzere çeşitli çekim modları mevcut.

    44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı
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    Vivo V21e modeli ise Qualcomm Snapdragon 720G yonga ve 8 GB RAM barındırıyor. Önde ayrıca 44MP kamera var, ancak OIS ve flaştan yoksun olduğunu belirtelim. Serideki tüm yeni cihazlar, 64 megapiksel ana sensöre sahip üçlü bir arka kamera, geniş açılı optiklere sahip 8 megapiksel birim ve 2 megapiksel makromodül ile donatılmış.

    44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı
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    Cihazların ekranı çapraz olarak 6.44 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip. Tüm akıllı telefonlar enerjisini, 128GB dahili bellek ve 33W hızlı şarj destekli 4000mAh pilden alıyor. V21 ve V21e bugün ön siparişe çıktı. Cihazlar sırasıyla 390 dolar ve 320 dolar fiyat etiketine sahip.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    patatessiz patso 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha 20 megapixeli hakkıyla kullanabilen yok, iPhone'un 12 mp kamerasında bile geliştirmeler yapılabiliyorken 44 mp sadece gösterişten ibaret
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    biri şunlara megapixel döneminin bittiğini söylesin
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    F f1bilalII 7 sa. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    nato kafa nato mermer
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