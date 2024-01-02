44 milyar dolarlık Twitter, 12 milyar dolarlık X oldu

44 milyar dolar 12 milyar dolar oldu
Yatırım fonu firması Fidelity, Musk'ın geçtiğimiz Nisan ayında Twitter'ı (o zamanki adıyla) satın almak için 44 milyar dolar toplamasına yardımcı olan birkaç yatırımcıdan biriydi. Firmanın son güncellemesi ise şu anki adıyla X’in değerinin yüzde 71,5’ini kaybettiğini gösteriyor. idelity'nin raporu X'in değerinin 12 milyar ila 13 milyar dolar arasında olduğunu öne sürüyor.
Bu değer düşüşü Musk'ın geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj sırasında X'i terk eden reklamcılara “****** gidin” dediği Kasım ayındaki yüzde 10’luk düşüşü de içeriyor. Şirketler, reklamlarının kullanıcılar tarafından yayınlanan Nazi yanlısı içeriklerin yanında göründüğü için platformda reklam vermeyi durdurmuştu.
Elbette gelir düşüşünün tek nedeni Musk’ın söylemleri değil. Satın alımın ardından platformda pek çok şey değişti. Mecranın hafızalara kazınan logosu ve ismi bunlara dahil. Tüm bu ani değişiklikler reklamverenleri korkutmaya fazlasıyla yeterli. Platform daha önce reklam satışlarından çeyrek başına yaklaşık 1 milyar dolar kazanıyordu, ancak 2023'ün tüm reklam gelirinin 2,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.