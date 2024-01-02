Tam Boyutta Gör Hiçbir girişimci satın aldığı bir ürünün bir yıl içinde değerinin yüzde 71'inden fazlasını kaybetmesini istemez, özellikle de bu ürün için 44 milyar dolar ödenmişse. Ancak yatırım fonu firması Fidelity tarafından yeniden değerlenen X/Twitter ile Elon Musk'ın karşı karşıya olduğu durum tam anlamıyla bu.

44 milyar dolar 12 milyar dolar oldu

Yatırım fonu firması Fidelity, Musk'ın geçtiğimiz Nisan ayında Twitter'ı (o zamanki adıyla) satın almak için 44 milyar dolar toplamasına yardımcı olan birkaç yatırımcıdan biriydi. Firmanın son güncellemesi ise şu anki adıyla X’in değerinin yüzde 71,5’ini kaybettiğini gösteriyor. idelity'nin raporu X'in değerinin 12 milyar ila 13 milyar dolar arasında olduğunu öne sürüyor.

Bu değer düşüşü Musk'ın geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj sırasında X'i terk eden reklamcılara “****** gidin” dediği Kasım ayındaki yüzde 10’luk düşüşü de içeriyor. Şirketler, reklamlarının kullanıcılar tarafından yayınlanan Nazi yanlısı içeriklerin yanında göründüğü için platformda reklam vermeyi durdurmuştu.

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Elbette gelir düşüşünün tek nedeni Musk’ın söylemleri değil. Satın alımın ardından platformda pek çok şey değişti. Mecranın hafızalara kazınan logosu ve ismi bunlara dahil. Tüm bu ani değişiklikler reklamverenleri korkutmaya fazlasıyla yeterli. Platform daha önce reklam satışlarından çeyrek başına yaklaşık 1 milyar dolar kazanıyordu, ancak 2023'ün tüm reklam gelirinin 2,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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44 milyar dolarlık Twitter, 12 milyar dolarlık X oldu