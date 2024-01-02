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    Anlık Bildirim

    44 milyar dolarlık Twitter, 12 milyar dolarlık X oldu

    Yeni bir rapora göre Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı X (Twitter), an itibariyle değerinin yüzde 70’inden fazlasını kaybetti. Bu düşüş sosyal medya mecrasının geleceğini sorgulatıyor.
    44 milyar dolarlık Twitter, 12 milyar dolarlık X oldu Tam Boyutta Gör
    Hiçbir girişimci satın aldığı bir ürünün bir yıl içinde değerinin yüzde 71'inden fazlasını kaybetmesini istemez, özellikle de bu ürün için 44 milyar dolar ödenmişse. Ancak yatırım fonu firması Fidelity tarafından yeniden değerlenen X/Twitter ile Elon Musk'ın karşı karşıya olduğu durum tam anlamıyla bu.

    44 milyar dolar 12 milyar dolar oldu

    Yatırım fonu firması Fidelity, Musk'ın geçtiğimiz Nisan ayında Twitter'ı (o zamanki adıyla) satın almak için 44 milyar dolar toplamasına yardımcı olan birkaç yatırımcıdan biriydi. Firmanın son güncellemesi ise şu anki adıyla X’in değerinin yüzde 71,5’ini kaybettiğini gösteriyor. idelity'nin raporu X'in değerinin 12 milyar ila 13 milyar dolar arasında olduğunu öne sürüyor.

    Bu değer düşüşü Musk'ın geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj sırasında X'i terk eden reklamcılara “****** gidin” dediği Kasım ayındaki yüzde 10’luk düşüşü de içeriyor. Şirketler, reklamlarının kullanıcılar tarafından yayınlanan Nazi yanlısı içeriklerin yanında göründüğü için platformda reklam vermeyi durdurmuştu.

    Elbette gelir düşüşünün tek nedeni Musk’ın söylemleri değil. Satın alımın ardından platformda pek çok şey değişti. Mecranın hafızalara kazınan logosu ve ismi bunlara dahil. Tüm bu ani değişiklikler reklamverenleri korkutmaya fazlasıyla yeterli. Platform daha önce reklam satışlarından çeyrek başına yaklaşık 1 milyar dolar kazanıyordu, ancak 2023'ün tüm reklam gelirinin 2,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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