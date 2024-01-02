Telegram, 2024'ün ilk güncellemesini aldı: İşte gelen yenilikler

Telegram’ın son güncellemesi v10.5.0, uygulamaya renkli yeni bir tasarım, sesli ve görüntülü aramalar için geliştirilmiş bir görünüm ve emoji ve mesajları silmek için yeni buharlaşma efekti (Thanos snap efekti) ile birlikte Telegram’daki en büyük bot güncellemesi ve fazlasını getiriyor. Tüm bu yeni özellikler Telegram Android ve iOS uygulamasında kullanılabilir.

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Mesajlaşma, Telegram'ın temel özelliği olmasına rağmen sesli ve görüntülü aramalar da sıkça kullanılıyor. Son güncellemeyle video ve sesli aramaların görünümü (kullanıcı arayüzü) yeniden tasarlandı. Yeni animasyonlar eklendi. Telegram, yenilenen kullanıcı arayüzü ile Telegram’ın pil tüketimini azalttığını söylüyor.

Resmi duyuruda yeni güncellemeyle Telegram’ın arama kalitesinin de iyileştirildiği, 2024'te daha fazla iyileştirme sağlanacağı da belirtildi. Ayrıca, mesajlar silindiğinde görülebilen yeni buharlaştırma efekti veya Telegram’ın deyimiyle “Thanos snap efekti” geldi.

Telegram ayrıca botlar için birçok yeni özellik getiriyor. Hatta Telegram tarihindeki en büyük bot güncellemesi olarak duyuruldu. Botlar artık mesajlara tepki verebiliyor, tepkileri, alıntıları ve bağlantıları yönetebiliyor ve diğer sohbetlere, konulara vb. yanıt gönderebiliyor.

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