Telegram, 2024'ün ilk güncellemesini aldı: İşte gelen yenilikler

Telegram’ın son güncellemesi v10.5.0, uygulamaya renkli yeni bir tasarım, sesli ve görüntülü aramalar için geliştirilmiş bir görünüm ve emoji ve mesajları silmek için yeni buharlaşma efekti (Thanos snap efekti) ile birlikte Telegram’daki en büyük bot güncellemesi ve fazlasını getiriyor. Tüm bu yeni özellikler Telegram Android ve iOS uygulamasında kullanılabilir.
Telegram v10.5.0 sürüm yenilikleri
Mesajlaşma, Telegram'ın temel özelliği olmasına rağmen sesli ve görüntülü aramalar da sıkça kullanılıyor. Son güncellemeyle video ve sesli aramaların görünümü (kullanıcı arayüzü) yeniden tasarlandı. Yeni animasyonlar eklendi. Telegram, yenilenen kullanıcı arayüzü ile Telegram’ın pil tüketimini azalttığını söylüyor.
Resmi duyuruda yeni güncellemeyle Telegram’ın arama kalitesinin de iyileştirildiği, 2024'te daha fazla iyileştirme sağlanacağı da belirtildi. Ayrıca, mesajlar silindiğinde görülebilen yeni buharlaştırma efekti veya Telegram’ın deyimiyle “Thanos snap efekti” geldi.
Telegram ayrıca botlar için birçok yeni özellik getiriyor. Hatta Telegram tarihindeki en büyük bot güncellemesi olarak duyuruldu. Botlar artık mesajlara tepki verebiliyor, tepkileri, alıntıları ve bağlantıları yönetebiliyor ve diğer sohbetlere, konulara vb. yanıt gönderebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.