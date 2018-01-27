450 bin TL değerinde Bitcoin mining cihazı çalındı

Sakarya’da gerçekleşen bir hırsızlık olayında elektronik ürünler satan dükkandan 450 bin TL değerinde sanal madencilik cihazı çalındı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan olayda hırsızlar bir gecede 3 kez girdikleri işyerinden 2 özel donanımlı bilgisayarın da olduğu çok sayıda elektronik cihazı çaldı.

İşyeri sahibi Yunus Emre Asan, 450 bin lira değerindeki cihazlarının çalındığını ifade etti. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından tespit edilen iki şüpheli, İstanbul’da yakalandı.

Şüpheliler Sakarya'ya getirilirken, çaldıkları elektronik eşyalar ise bulunamadı. Öte yandan olayla ilgili tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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