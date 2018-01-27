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450 bin TL değerinde Bitcoin mining cihazı çalındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayında elektronik ürünler satan bir dükkandan 450 bin TL değerinde Bitcoin madencilik cihazı çaldı. İki şüpheli şahıs İstanbul'da yakalandı.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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450 bin TL değerinde Bitcoin mining cihazı çalındı

Sakarya’da gerçekleşen bir hırsızlık olayında elektronik ürünler satan dükkandan 450 bin TL değerinde sanal madencilik cihazı çalındı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan olayda hırsızlar bir gecede 3 kez girdikleri işyerinden 2 özel donanımlı bilgisayarın da olduğu çok sayıda elektronik cihazı çaldı.

İşyeri sahibi Yunus Emre Asan, 450 bin lira değerindeki cihazlarının çalındığını ifade etti. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından tespit edilen iki şüpheli, İstanbul’da yakalandı.

450 bin TL değerinde Bitcoin mining cihazı çalındı
 

Şüpheliler Sakarya'ya getirilirken, çaldıkları elektronik eşyalar ise bulunamadı. Öte yandan olayla ilgili tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


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BatuhanXxX 1 yıl en beğenilen
Bu Bitcoin işi ve haberleri iyice çığırından çıktı. Herhangi bir Hack olayında Hiçbir takibi ve geri dönüşü olmayan para birimi geleceğin para birimi olamaz. Bitcoini oluşturan altyapı gelistirilip daha güvenli ve bağımsız bir Dijital para birimi geliştirilmeli. Ayrıca Enerji Tüketerek Bitcoin kazılmasi ayrı bir saçmalık.
Bu Bitcoin işi ve haberleri iyice çığırından çıktı. Herhangi bir Hack olayında Hiçbir takibi ve geri dönüşü olmayan para birimi geleceğin para birimi olamaz. Bi...
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arel.gr 1 yıl
asayiş güzel çalışmış, tebrikler !
çok AB 'li birim sendikal bahanelerle sallardı.
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BatuhanXxX 1 yıl en beğenilen
Bu Bitcoin işi ve haberleri iyice çığırından çıktı. Herhangi bir Hack olayında Hiçbir takibi ve geri dönüşü olmayan para birimi geleceğin para birimi olamaz. Bitcoini oluşturan altyapı gelistirilip daha güvenli ve bağımsız bir Dijital para birimi geliştirilmeli. Ayrıca Enerji Tüketerek Bitcoin kazılmasi ayrı bir saçmalık.
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GetSomeRest 1 yıl
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sniper23 1 yıl
Sanırım ASIC minerlar çalınmış.
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x2yk 1 yıl sniper23
sniper23

Sanırım ASIC minerlar çalınmış.

Bir tanesi ortalama 9 k olsa a9 antminer mi ne 9 k olsa 50 tane yapar nasıl çalmış bunları aklım almadı.. Nasıl bir aletmiş bu kamyonet dayaması lazım idi..
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