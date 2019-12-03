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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    450 milyon adet satan PlayStation, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    PlayStation, 25. yaş gününü Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek kutladı.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    450 milyon adet satan PlayStation, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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    Sony bugün PlayStation'ın 25. yaş gününü kutluyor. Orijinal PlayStation konsolu bundan tam 25 yıl önce 3 Aralık 1994 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Bu özel günde ilginç bir işe imza atmak isteyen Sony, "tarihin en çok satan ev oyun konsolu" rekoruna sahip olan PlayStation'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

    Sony'nin yayınladığı açıklamaya göre PlayStation 1-4 konsolları bugüne kadar tam 450 milyon adet satmış. PlayStation 1 (102,5 milyon), PlayStation 2 (155 milyon) ve PlayStation 4 (102,8 milyon) 100 milyon adetlik sınırı geride bırakmayı başarmıştı. 100 milyon barajını aşamayan tek konsol ise PlayStation 3 oldu (87 milyon).

    Sony'nin bir diğer başarılı konsolu olan PSP ise 76 milyon adet satmış. PS Vita'nın resmi satış rakamları açıklanmadı ancak Vita için de 10 milyon civarı bir rakam tahmin ediliyor. PS Vita, Sony'nin konsol sektöründeki 25 yıllık tarihinde belki de tek büyük başarısızlığı olmuştu. PSP ile birlikte Sony şu ana kadar 526 milyon adetlik oyun sistemi satışı gerçekleştirmiş. 

    Ev konsolları kategorisinde Sony'nin ardından en çok satış yapan şirket tahmin edebileceğini gibi Nintendo. Nintendo bu alandaki 36 yıllık tarihinde toplam 323 milyon adet ev oyun konsolu satmış. Bu rakama Switch de dahil.

    Taşınabilir konsolların dahil edilmesi durumunda ise Nintendo Sony'yi geride bırakıyor. Nintendo'nun bu alanda bildiğiniz gibi DS ve Game Boy gibi efsaneleri var. Nintendo'nun toplam oyun konsolu satışı 752 milyon seviyesinde.

    Sony, yeni konsolu PlayStation 5'i önümüzdeki yıl piyasaya sürecek.



    https://www.cnet.com/news/sony-playstation-gets-guinness-world-record-for-best-selling-console-brand/ Yorum Yaz
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    maste 1 hf. en beğenilen
    Haberi başka siteden çevirip yapıyorsunuz anladık, en azından verileri doğru yazsaydınız.ps2 155 milyon, ps1 ise 102.5 milyon satmıştır.
    Yanıtla +12
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    itachi237 1 hf.
    Translate haber.
    Yanıtla +7
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    Galaxy. 1 hf.
    İyi satmış
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    Askaparta 1 hf.
    Her şeyimiz çeviri.
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    25 yılda TOPLAM 450 milyon adet

    haber başlığı böyle olsa sanki daha iyi olurdu, neyse..
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    Johnny Silverhand 1 hf. dr-erkam89
    İlgi çekmesi lazım.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sony yine tarih yazdı büyük başarı. Xbox hala satış rakamlarını açıklayamıyor. PS5 geri uyumluluk ve Exclusive oyunlarıyla yine lider olur.
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    Requizm 1 hf. DH Misafiri
    Geri uyumluluk konusunda XBOX daha iyi bence. PS 5 konsolunun geriye uyumluluğu PS 4'e kadar olacak. Tabi XBOX'ta exclusive oyun olmadığı sürece PS ile hep arasında mesafe olacak.
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    maste 1 hf. en beğenilen
    Haberi başka siteden çevirip yapıyorsunuz anladık, en azından verileri doğru yazsaydınız.ps2 155 milyon, ps1 ise 102.5 milyon satmıştır.
    Yanıtla +12
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    RAIZEN 1 hf.
    Editör arkadaşın paragrafın ne olduğunu öğrenmesi gerek.
    Yanıtla +3
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    itachi237 1 hf.
    Translate haber.
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