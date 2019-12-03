450 milyon adet satan PlayStation, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Sony bugün PlayStation'ın 25. yaş gününü kutluyor. Orijinal PlayStation konsolu bundan tam 25 yıl önce 3 Aralık 1994 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Bu özel günde ilginç bir işe imza atmak isteyen Sony, "tarihin en çok satan ev oyun konsolu" rekoruna sahip olan PlayStation'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

Sony'nin yayınladığı açıklamaya göre PlayStation 1-4 konsolları bugüne kadar tam 450 milyon adet satmış. PlayStation 1 (102,5 milyon), PlayStation 2 (155 milyon) ve PlayStation 4 (102,8 milyon) 100 milyon adetlik sınırı geride bırakmayı başarmıştı. 100 milyon barajını aşamayan tek konsol ise PlayStation 3 oldu (87 milyon).

Sony'nin bir diğer başarılı konsolu olan PSP ise 76 milyon adet satmış. PS Vita'nın resmi satış rakamları açıklanmadı ancak Vita için de 10 milyon civarı bir rakam tahmin ediliyor. PS Vita, Sony'nin konsol sektöründeki 25 yıllık tarihinde belki de tek büyük başarısızlığı olmuştu. PSP ile birlikte Sony şu ana kadar 526 milyon adetlik oyun sistemi satışı gerçekleştirmiş.

Ev konsolları kategorisinde Sony'nin ardından en çok satış yapan şirket tahmin edebileceğini gibi Nintendo. Nintendo bu alandaki 36 yıllık tarihinde toplam 323 milyon adet ev oyun konsolu satmış. Bu rakama Switch de dahil.

Taşınabilir konsolların dahil edilmesi durumunda ise Nintendo Sony'yi geride bırakıyor. Nintendo'nun bu alanda bildiğiniz gibi DS ve Game Boy gibi efsaneleri var. Nintendo'nun toplam oyun konsolu satışı 752 milyon seviyesinde.

Sony, yeni konsolu PlayStation 5'i önümüzdeki yıl piyasaya sürecek.

https://www.cnet.com/news/sony-playstation-gets-guinness-world-record-for-best-selling-console-brand/