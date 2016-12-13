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4.5G ile mobil internet kullanımı arttı

Ulaştırma Bakanlığı, iletişim hizmetlerinin kullanımına ilişkin bir dizi rakam paylaştı. Özellikle 4.5G ile birlikte artan mobil internet kullanımında aylık ortalama 2.2GB seviyesine erişildi.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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4.5G ile mobil internet kullanımı arttı
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Ulaştırma Bakanlığı, geride kalan 3 aylık döneme ilişkin bir dizi rakam paylaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu rakamlarına göre mobil tarafta abone sayısı 74,5 milyon sınırını geride bıraktı. Bu rakamın 3,8 milyonunu makinelerin farklı lokasyonlarda iletişim kurabilmesi amacını taşıyan (örneğin mobil pos cihazları) hatlar oluşturuyor.

Toplam abone sayısı içinde geniş bant internet aboneleri ise 49 milyon olarak gerçekleşmiş. Özellikle 4.5G’nin etkisi ile bir önceki çeyrek döneme kıyasla yılın üçüncü çeyreği içinde mobil internet kullanımı %16 artmış ve abone başına ortalama 2.2GB olarak gerçekleşmiş.

4.5G İçin İlginç Kullanım İstatistiği

Bu arada 4.5G konusunda ilginç istatistiklerden bir tanesi de abone sayısı ile uyumlu ekipman sayısı arasındaki uçurum. 45.7 milyon abone, hattında 4.5G aktivasyonunu yapmış olarak görünürken sadece 16.5 milyon abonenin hem sim kartı hem de akıllı telefonu 4.5G desteğine sahip. Paylaşılan rakamlardan diğer ilgi çekici bilgiler ise şöyle: 

  • Sabit telefonda abone sayısı 11,1 milyon,
  • Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı 994,
  • Bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen toplam gelir 11.6 milyar TL,
  • Geçen yıla kıyasla yılın üçüncü çeyreğinde gelirler %12 artış gösterdi,
  • Toplam yatırımlar ise 1.4 milyar lira seviyesinde,
  • Sabit telefon abone sayısı 11.1 milyon,
  • Geniş bant internet abone sayısı 59.1 milyon,
  • Mobil geniş bant abone sayısı 49 milyon,
  • Sabit geniş bant abone sayısı 10.1 milyon,
  • Temmuz – Eylül döneminde 45.7 milyon 4.5G abone sayısına ulaşıldı,
  • Aboneliği olmasına rağmen cihazı ve sim kartı uygun abone sayısı ise 16.5 milyon,
  • Aylık mobil internet kullanımı 2.2GB,
  • Fiber hat uzunluğu geçen yıla kıyasla %9 artmış ve 284 bin kilometre olmuş,
  • Fiber abone sayısı %13.7 artmış ve 1.82 milyon olmuş,
  • Uydu üzerinden internet hizmeti alan abone sayısı ise 11 bin 500 kişiye ulaşmış.

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alex59 2 yıl en beğenilen
Cücük kadar kotalarla, insanlar 4.5g kullandığını sanıyor.
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grafman09 2 yıl
4.5g internet paketi hayal ediyorum. 50gb adil kullanım kotası sonrasında ve 5 mbps hız. Bunu da 50 tl ye verseler keşke...
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swat882 2 yıl
Min 10 gb paketi 30 TL den vermedikleri sürece 4.5g nin 3g den hiçbir farkı yok hız olarak.
Ayrıca 4 gb dedikleri paketin 2 gb ını geceleri komedisi yok mu
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TheNewAtilla 2 yıl
4.5G ymiş pehh. Dün 3 mbitlik internete ayar oldum 1 gb küsuru mobil veriden indirdim. Gördüğü max hız saniyede 1.5 megabayttı. Ne hız ama..
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exterminant 2 yıl
ineternet demişken dile getirmeden olmaz:
akk haksızlıktır zulümdür rezilliktir...
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sis651 2 yıl
Şu rapora bir link vermek bu kadar mı zor? İnternet öncesi gazeteler gibi haber yapıyorsunuz bazen. :)
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musty578 2 yıl
Cekmiyoki hala gectiğimizi sananlar var
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asosyal mühendis 2 yıl
mobil internet kullanımı artmadı giren kazık sayısı arttı. bakınız sırık.
10 gb yetmiyor bir de fahiş ücrete satılıyor. sonra donanımhaberde bir reklam videosu açılıyor kotanın 250 mb kısmı hoop bitiyor.
3 ayda harcadığım parayla çeyrek altın alırdım be
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esmerbuyucu 2 yıl
Sabit telefon abone sayısı hala 10 milyonun üstünde
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ipli jeton 2 yıl esmerbuyucu
Onların çoğu işyeri için kullanıyordur.
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kadirirdem 2 yıl
normal kota su gibi akıp gidiyor...
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emre1393 2 yıl
benim aylık kullanımım 15-20 gb ı buluyor, sabit internetim yok.
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infom@n 2 yıl
doğru dürüst internet erişimi yoktu 4.5G sayesinde internet bir gıdım kullanılabilir oldu ondan tüketim artmıştır ( yada normale dönmüştür :P)
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