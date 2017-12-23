4.5G sonrası mobil veri kullanımı yüzde 71 arttı

Ülkemizde 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren 4.5G adıyla LTE internet kullanımı başladı. Eylül sonu rakamlarına göre Türkiye’de makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil62 milyonu aşkın 4.5G aboneliği bulunuyor. Kullanan kişi sayısı olarak baktığımızda ise cihazı ve SIM kartı bu teknolojiye uygun abone sayısı 28 milyon 5 bin 798 iken 4,5G uyumlu cihaz sayısı 35 milyon 80 bin 678 olarak kayıtlara geçti.
Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle mobil penetrasyon oranının yüzde 109,9 olduğu görüldü. Pazarlamada sık kullanılan Penetrasyon terimi, pazarlanan ürün ya da hizmetin hedef kitledeki yaygınlığı anlamına geliyor.
2016’nın üçüncü çeyreği ile 2017’nin üçüncü çeyreği arasında mobil internet kullanımı anlamında yüzde 71’lik artış var. Küresel çapta bakıldığında da mobil internet kullanımı, geniş bant internet kullanımından daha hızlı bir şekilde artış gösteriyor.
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M2M abonelerini neden dikkate alıp hesaplıyor ki. Tamamen kurumsal bir sistemi de hesaba katip istatistik alıyor. Sonra abone oranı yüzde 106 diye hesap yapıyor.
Genişbant abone oranında da öyle. OECD ülkeleri arasında sabit internet abone oranında sonuncuyuz. Ama kılıfına uydurup 4.5g abonelerini de sokup nüfusun yüzde 80 ni Genişbant internet kullanıyor diye rapor yayınlıyorlar. 5 gb kotali gsm hatli Genişbant internet ile anca WhatsApp tan mesajlasabilirsin.
Allah'tan Btk çalışanı değilim. Öbür dünya da nasıl hesap verecekler bu insanlar. Kaç kişinin ocağına incir ağacı diktiler. Taahhüt yapıyorsun iki hafta sonra iptal ettirsen 500 lira cayma bedeli çıkarıyorlar. Btk ya yazsan zaten Btk onaylamış bu bedelleri.
Zamanında da abonelerin hızını desteklemese bile 8 mbps ye yükseltiyorlardi. Adam 2 mbps kullanıyor paket ama 8 mbps ye kadar. Ondan sonra da grafik yayınlıyorlardi abonelerimizin yuzde bilmem kaçı 8 mbps Genişbant internet kullanıyor diye. Paketi verirken 8 megabite kadar. Ama rapor yayınlarken 8 megabit.
Btk nin yayınladığı raporların hiç birine inanmayın. Bazı istatistiklerde kaynak gösteriyorlar. Uluslar arası istatistik tutan şirketlerden. Onu da belirtiyorlar. Ona inanın. Onun dışında kendi istatistikleri tamamen fake şişirme.
Btk raporlarına okuduktan sonra akamai hız raporlarına 72 inci speedtest hız raporlarında 83 üncü olduğumuzu görünce Btk nin raporlarının tamamen fake olduğunu anlıyorsunuz zaten.