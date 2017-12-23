4.5G sonrası mobil veri kullanımı yüzde 71 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre Türkiye’de mobil internet kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta yükseldi.

Ülkemizde 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren 4.5G adıyla LTE internet kullanımı başladı. Eylül sonu rakamlarına göre Türkiye’de makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil62 milyonu aşkın 4.5G aboneliği bulunuyor. Kullanan kişi sayısı olarak baktığımızda ise cihazı ve SIM kartı bu teknolojiye uygun abone sayısı 28 milyon 5 bin 798 iken 4,5G uyumlu cihaz sayısı 35 milyon 80 bin 678 olarak kayıtlara geçti.

Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle mobil penetrasyon oranının yüzde 109,9 olduğu görüldü. Pazarlamada sık kullanılan Penetrasyon terimi, pazarlanan ürün ya da hizmetin hedef kitledeki yaygınlığı anlamına geliyor.

2016’nın üçüncü çeyreği ile 2017’nin üçüncü çeyreği arasında mobil internet kullanımı anlamında yüzde 71’lik artış var. Küresel çapta bakıldığında da mobil internet kullanımı, geniş bant internet kullanımından daha hızlı bir şekilde artış gösteriyor.