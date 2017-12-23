Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.5G sonrası mobil veri kullanımı yüzde 71 arttı

Mobil cihazlardan internet kullanımı 2017'nin üçüncü çeyreğinde, 2016'ya göre yüzde 71 artışla 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta yükseldi. Bu artışta 4.5G'nin yaygınlaşmasının payı büyük.
1 yıl
1,9b
1
11
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

4.5G sonrası mobil veri kullanımı yüzde 71 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre Türkiye’de mobil internet kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta yükseldi.

Ülkemizde 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren 4.5G adıyla LTE internet kullanımı başladı. Eylül sonu rakamlarına göre Türkiye’de makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil62 milyonu aşkın 4.5G aboneliği bulunuyor. Kullanan kişi sayısı olarak baktığımızda ise cihazı ve SIM kartı bu teknolojiye uygun abone sayısı 28 milyon 5 bin 798 iken 4,5G uyumlu cihaz sayısı 35 milyon 80 bin 678 olarak kayıtlara geçti.

Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle mobil penetrasyon oranının yüzde 109,9 olduğu görüldü. Pazarlamada sık kullanılan Penetrasyon terimi, pazarlanan ürün ya da hizmetin hedef kitledeki yaygınlığı anlamına geliyor.

2016’nın üçüncü çeyreği ile 2017’nin üçüncü çeyreği arasında mobil internet kullanımı anlamında yüzde 71’lik artış var. Küresel çapta bakıldığında da mobil internet kullanımı, geniş bant internet kullanımından daha hızlı bir şekilde artış gösteriyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mcrew 1 yıl en beğenilen
Bu Btk nin her şeyi fake.
M2M abonelerini neden dikkate alıp hesaplıyor ki. Tamamen kurumsal bir sistemi de hesaba katip istatistik alıyor. Sonra abone oranı yüzde 106 diye hesap yapıyor.
Genişbant abone oranında da öyle. OECD ülkeleri arasında sabit internet abone oranında sonuncuyuz. Ama kılıfına uydurup 4.5g abonelerini de sokup nüfusun yüzde 80 ni Genişbant internet kullanıyor diye rapor yayınlıyorlar. 5 gb kotali gsm hatli Genişbant internet ile anca WhatsApp tan mesajlasabilirsin.
Allah'tan Btk çalışanı değilim. Öbür dünya da nasıl hesap verecekler bu insanlar. Kaç kişinin ocağına incir ağacı diktiler. Taahhüt yapıyorsun iki hafta sonra iptal ettirsen 500 lira cayma bedeli çıkarıyorlar. Btk ya yazsan zaten Btk onaylamış bu bedelleri.
Zamanında da abonelerin hızını desteklemese bile 8 mbps ye yükseltiyorlardi. Adam 2 mbps kullanıyor paket ama 8 mbps ye kadar. Ondan sonra da grafik yayınlıyorlardi abonelerimizin yuzde bilmem kaçı 8 mbps Genişbant internet kullanıyor diye. Paketi verirken 8 megabite kadar. Ama rapor yayınlarken 8 megabit.
Btk nin yayınladığı raporların hiç birine inanmayın. Bazı istatistiklerde kaynak gösteriyorlar. Uluslar arası istatistik tutan şirketlerden. Onu da belirtiyorlar. Ona inanın. Onun dışında kendi istatistikleri tamamen fake şişirme.
Btk raporlarına okuduktan sonra akamai hız raporlarına 72 inci speedtest hız raporlarında 83 üncü olduğumuzu görünce Btk nin raporlarının tamamen fake olduğunu anlıyorsunuz zaten.
Bu Btk nin her şeyi fake.M2M abonelerini neden dikkate alıp hesaplıyor ki. Tamamen kurumsal bir sistemi de hesaba katip istatistik alıyor. Sonra abone oran...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Texassm0ke 1 yıl
bilmem kaç mbit hıza 1-2 gb paket satıyorlar, nası artsın ki, anca paketi bitirme hızı artmıştır
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Turboducato 1 yıl
Mobil internetin kotası gayet yeterli fiyatlar uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
bulunduğum yerde vodafone sürünüyor 3g ile devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
Türkiye'de mobilde yaklaşık %54 civarı vergi var. O yüzden ucuzlama beklememek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Siz 5G ve nesnelerin interneti işin içine girdiğinde bakın birde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 1 yıl
kotali internette 4.5G olsa ne olur 5G olsa ne olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Texassm0ke 1 yıl
bilmem kaç mbit hıza 1-2 gb paket satıyorlar, nası artsın ki, anca paketi bitirme hızı artmıştır
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 1 yıl en beğenilen
Bu Btk nin her şeyi fake.
M2M abonelerini neden dikkate alıp hesaplıyor ki. Tamamen kurumsal bir sistemi de hesaba katip istatistik alıyor. Sonra abone oranı yüzde 106 diye hesap yapıyor.
Genişbant abone oranında da öyle. OECD ülkeleri arasında sabit internet abone oranında sonuncuyuz. Ama kılıfına uydurup 4.5g abonelerini de sokup nüfusun yüzde 80 ni Genişbant internet kullanıyor diye rapor yayınlıyorlar. 5 gb kotali gsm hatli Genişbant internet ile anca WhatsApp tan mesajlasabilirsin.
Allah'tan Btk çalışanı değilim. Öbür dünya da nasıl hesap verecekler bu insanlar. Kaç kişinin ocağına incir ağacı diktiler. Taahhüt yapıyorsun iki hafta sonra iptal ettirsen 500 lira cayma bedeli çıkarıyorlar. Btk ya yazsan zaten Btk onaylamış bu bedelleri.
Zamanında da abonelerin hızını desteklemese bile 8 mbps ye yükseltiyorlardi. Adam 2 mbps kullanıyor paket ama 8 mbps ye kadar. Ondan sonra da grafik yayınlıyorlardi abonelerimizin yuzde bilmem kaçı 8 mbps Genişbant internet kullanıyor diye. Paketi verirken 8 megabite kadar. Ama rapor yayınlarken 8 megabit.
Btk nin yayınladığı raporların hiç birine inanmayın. Bazı istatistiklerde kaynak gösteriyorlar. Uluslar arası istatistik tutan şirketlerden. Onu da belirtiyorlar. Ona inanın. Onun dışında kendi istatistikleri tamamen fake şişirme.
Btk raporlarına okuduktan sonra akamai hız raporlarına 72 inci speedtest hız raporlarında 83 üncü olduğumuzu görünce Btk nin raporlarının tamamen fake olduğunu anlıyorsunuz zaten.
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 1 yıl mcrew
Aynen M2M cihazlarin hesaba katilmasi istatistigi sisirmis. M2M cihazlar surekli veri gonderip veri aliyor. Eger youtube instagram gibi mecralarda ziyarete yetecek kadar ucuz veri paketleri olsa (m2mi saymazsak )yuzde 120 civari bir artis yasanmasi lazimdi. Ozellikle ulkemizde mobil sitelerin ve platformalrin kullanimi cok ciddi artis gosterdi. Veri paketi fiyatlari ve kotalar, obil pazarda Turkiyedeki artisa uyum saglayamiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 1 yıl
2015 yılından bir haber :
hurriyet.com.tr/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nehuse 1 yıl
İstenende buydu zaten Eskiden 2gb yeterken 4gb yetmiyor.Farklı ne mi yapıyorum hiç bir şey videolar ben sonuna kadar izlemediğim halde tamamen yükleniyor cep telefonu ekranın da farketmem mümkün olmadığı halde full hd açılıyor falan filan kazanan gsm firmaları :))
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl nehuse
Eskiden 32 mb rom yetiyordu şimdi 64 gb alıyoruz. Tamamen telefon üreticileri kazansın diye yapılmış bir oyun.
Hocam 10 mbit net ile 100 mbit net arasında fark var. Eskiden 480p izlerken şimdi 1080p hatta 2k izliyoruz. Bir zahmet artsın kullanım.
Bizim istememiz gereken fiyatların düşürülmesidir. Mobil internet hâlâ çok pahalı. DSL aşırı pahalı olduğu için mobil 2. plana düşüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1915 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lte, mobil veri tüketimi ve
6 etiket daha mobil veri mobil internet ne kadar internet kullanılıyor Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Finger Pow ile powerbank kullanımına yeni bir bakış açısı geliyor 1 yıl Samsung, Rus Bitcoin madencilik şirketiyle anlaşma imzaladı 1 yıl Star Wars: The Last Jedi gişede rakip tanımıyor 1 yıl Almanya’da 4 bin liraya üretilen hız sensörü Türkiye’de 750 liraya üretiliyor 1 yıl Gelecekteki Android sürümlerinde operatörler sinyal gücünü kullanıcılardan gizleyebilecek 1 yıl Nissan hacklendi: 1 milyondan fazla müşterinin verileri sızdırıldı 1 yıl Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni şirket: ASFAT A.Ş. 1 yıl China Unicom rekor 4G hızlarına ulaştı 1 yıl Sanal gerçeklik başlığı Rusya'da ölüme neden oldu 1 yıl Anket: 2017 yılının en iyi akıllı saatleri 1 yıl Retinal Distrofinin genetik tedavisine FDA’dan onay geldi 1 yıl Beyaz Rusya kripto paraya vergi muafiyeti getiriyor 1 yıl Apple’ın önemli yonga mühendisi Google’a transfer oldu 1 yıl Tesla Model 3 karaborsaya düştü: 120.000$'a satılıyor 1 yıl Sadece isminde blockchain kullandı, hisseleri beşe katladı 1 yıl Oyun bağımlılığı resmi olarak rahatsızlık kabul edildi 1 yıl Edward Snowden'dan şanına yakışır bir Android uygulaması: Haven 1 yıl OnePlus 6, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla birlikte Mart ayında geliyor 1 yıl Volkswagen, elektrikli vanı e-Crafter'ın teslimatına başladı 1 yıl Bankacılık devi Goldman Sachs, Bitcoin ticaretine yeşil ışık yaktı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 4.5G sonrası mobil veri kullanımı yüzde 71 arttı Sonraki Los Angeles'ta "uzaylı istilası" mı? SpaceX'in roketi bakın nasıl gözlemlendi 1 yıl Samsung 2. nesil 10 nm DRAM yongalarının üretimine başladı 1 yıl İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açıldı 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı sonunda piste çıktı 1 yıl Cam filminde son karar | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Çin güneş enerjili yolu kullanıma sunuyor 1 yıl Yerli otomobile CEO aranıyor 1 yıl Anket: 2000 TL altı en iyi akıllı telefonları seçiyoruz 1 yıl Beğenilerinizin kripto paraya dönüştüğü sosyal ağ 1 yıl Japon polis bisikletle Lamborghini kovalayıp ceza yazdı [video] 1 yıl Google'ın yeni yapay zekası fotoğrafların kalitesini değerlendiriyor 1 yıl Xiaomi Mi Max 3 daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile gelecek 1 yıl Avrupa'nın ilk halka açık ultra hızlı şarj istasyonu faaliyete geçti 1 yıl Yapay zekâ tabanlı Adwords danışmanı Avrupa Komisyonu’ndan hibe aldı 1 yıl Elon Musk, Mars'a göndereceği arabasının fotoğraflarını paylaştı "Şaka değil" 1 yıl Dünyanın ilk Tesla Model S limuzini ile tanışın 1 yıl Samsung yapmadan Çinliler yaptı! Karşınızda: S9 1 yıl Google Pixel 2 XL ilk izlenim l Kamerası çok iyi 1 yıl Torba yasa ile startup’lara can suyu 1 yıl Tesla fabrikasının drone ile görüntülenmesi yüzlerce Model 3'ü ortaya çıkardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim