4.5-inç HD IPS ekranlı ve çift çekirdekli ZTE Flash, internette boy gösterdi

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin yeni modeli Flash'a ait olduğu belirtilen dökümanlar kısa bir süre önce internet ortamında boy gösterdi. Dökümanda geçen bilgilere göre 14 Ekim'den itibaren, Sprint aracılığıyla satışa sunulması planlanan Flash'a, 1.5 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformu, Adreno 225 grafik birimi ve 1 GB RAM üçlüsü hayat veriyor.



Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi desteğini arkasına alan Flash'ta, 8 GB dahili flash belleğe (kapasite microSDXC kartlarla arttırılabiliyor) ve 4.5-inç boyutunda, 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana yer verilmiş. Ekran, darbelere karşı dayanıklı Gorilla Glass ile güçlendirilmiş. HD ekranların gitgide standart hale gelmeye başladıklarını söylemek mümkün.



Yakın alan iletişim teknolojisi NFC, hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan LTE (Long-Term Evolution) alt yapısı desteği, Bluetooth 4.0 ve 1780 mAh bataryaya ev sahipliği yapan Flash'ta, iki tane kamera bulunuyor. Öndeki kamera 1.0 megapiksel, arkadaki kamera ise 12.6 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kameraya, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.



ZTE Flash'ın fiyatı hakkında bilgi ise verilmemiş.



http://www.talkandroid.com/124710-zte-flash-headed-to-sprint-with-4-5-inch-ips-720p-display-and-12-6mp-camera/