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4.5-inç HD IPS ekranlı ve çift çekirdekli ZTE Flash, internette boy gösterdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,5b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin yeni modeli Flash'a ait olduğu belirtilen dökümanlar kısa bir süre önce internet ortamında boy gösterdi. Dökümanda geçen bilgilere göre 14 Ekim'den itibaren, Sprint aracılığıyla satışa sunulması planlanan Flash'a, 1.5 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformu, Adreno 225 grafik birimi ve 1 GB RAM üçlüsü hayat veriyor.
Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi desteğini arkasına alan Flash'ta, 8 GB dahili flash belleğe (kapasite microSDXC kartlarla arttırılabiliyor) ve 4.5-inç boyutunda, 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana yer verilmiş. Ekran, darbelere karşı dayanıklı Gorilla Glass ile güçlendirilmiş. HD ekranların gitgide standart hale gelmeye başladıklarını söylemek mümkün.
Yakın alan iletişim teknolojisi NFC, hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan LTE (Long-Term Evolution) alt yapısı desteği,  Bluetooth 4.0 ve 1780 mAh bataryaya ev sahipliği yapan Flash'ta, iki tane kamera bulunuyor. Öndeki kamera 1.0 megapiksel, arkadaki kamera ise 12.6 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kameraya, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.
ZTE Flash'ın fiyatı hakkında bilgi ise verilmemiş.

http://www.talkandroid.com/124710-zte-flash-headed-to-sprint-with-4-5-inch-ips-720p-display-and-12-6mp-camera/ Yorum Yaz
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seksenyedi.87 7 yıl
haziranda çıkacak diye grand x modeli duyurdular agustos geldi daha yok bu telefon gelse bile ne zaman gelir allah bilir.
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IceRulez 7 yıl
Captan_Price
isimsiz34cdma cihazı olduğu için ülkemizden alacak olan arkadaşlarımızın öncelikli olarak cdma teknolojisinin ülkemize gelmesini bekleyecek olmaları gerekmektedir :)
cdma/gsm farkı nedir?

devamı varmış

CDMA teknolojisi kablolu, yani ev ve iş yerindeki sabit telefonların sim kartsız ve kablosuz kullanılabilmesini sağlamaktadır. CDMA normal sabit telefon abonelerinin bu telefonları sim kartsız klasik cep telefonları gibi yanlarında gezdirebilmelerini ve Ülkenin her yerinden kullanabilmelerini sağlayan bir sistemdir.
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IceRulez 7 yıl
Captan_Price
isimsiz34cdma cihazı olduğu için ülkemizden alacak olan arkadaşlarımızın öncelikli olarak cdma teknolojisinin ülkemize gelmesini bekleyecek olmaları gerekmektedir :)
cdma/gsm farkı nedir?

CDMA (Code division multiple access) kısaltmasından oluşur
Code Division Multiple Access (CDMA)(Kod Bölmeli Çoklu Erişim--KBÇE) spread-spectrum (yayılı izge) teknolojisini kullanan bir iletim teknolojisidir.
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kenan@kenan 7 yıl
bakıldığında S3 kopyası gibi duruyor...
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Captan_Price 7 yıl
isimsiz34
cdma cihazı olduğu için ülkemizden alacak olan arkadaşlarımızın öncelikli olarak cdma teknolojisinin ülkemize gelmesini bekleyecek olmaları gerekmektedir :)

cdma/gsm farkı nedir?
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isimsiz34 7 yıl
cdma cihazı olduğu için ülkemizden alacak olan arkadaşlarımızın öncelikli olarak cdma teknolojisinin ülkemize gelmesini bekleyecek olmaları gerekmektedir :)
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pijama61 7 yıl
görebileceğimiz son güncelleme 4,1 olur belkide. fiyat performans sağlayan bu tür cihazlara pek güncelleme göndermiyorlar.
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alibotan 7 yıl
Sprint icin cikacak bu gsm desteklemez o yuzden burda calismaz.
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crazywinner3 7 yıl
kaç lira bu ?
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erci541 7 yıl
Tam da ZTE SKATE almışken yapılır mı?
Bir sonraki telefonum şimdiden belli oldu diyebilirim. ZTE FLASH'la ilgili tek kaygım kamera kalitesi; eğer o da iyiyse bu telefon çok canlar yakar. Tabii daha önceki zte telefonlarda olduğu gibi ,bunu da güzel bir fiyatla çıkmaları lazım. ZTE, son derece harika f/p ürünleri çıkarıyor. Daha önceki telefonum da ZTE BLADE idi. Ben hariç 4 kişiyi daha ZTE blade ve skate sahibi yaptım. Gerçekten Türkiye'de yaygınlaşmasını istediğim bir marka.
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