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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu

    Xiaomi, Avrupa pazarı için Redmi Note 8 akıllı telefonunun farkı bir versiyonunu tanıttı. NFC desteğiyle birlikte gelen Redmi Note 8T'nin arkasında dörtlü kamera sistemi bulunuyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu
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    Xiaomi dün Mi Note 10 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Çinli şirket aynı zamanda Avrupa pazarı için Redmi Note 8T modelini piyasaya sürdü. Note 8 ile aynı özelliklere sahip olan cihazın tek farkı NFC bağlantısını desteklemesi.

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    Redmi Note 8T, 1080 x 2340 piksel çözünürlükte 6.3 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca çentikli bir tasarım sunuyor. Gücünü ise Snapdragon 665 yonga setinden aldığını belirtelim. Akıllı telefonun 3/4 GB RAM ve 32/64/128 GB dahili depolama seçenekleri mevcut.

    48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu
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    Redmi Note 8T'nin arka tarafında 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Önünde ise 13 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş.

    Redmi Note 8T Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    MicroSD kart yuvası sayesinde hafızası artırılabilen cihaz kutudan Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 arayüzü ile çıkıyor. Xiaomi'nin yeni telefonunda 4.000 mAh kapasiteli bir pil var. Aynı zamanda 18W şarj cihazıyla birlikte geliyor.

    48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu
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    Redmi Note 8T'nin önümüzdeki hafta Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Mavi, Beyaz ve Siyah renk seçeneklerine sahip olan telefonun fiyatı RAM ve depolama seçeneklerine göre farklılık gösteriyor:

    • 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı: 198 dolar
    • 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı: 220 dolar
    • 4 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 275 dolar


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    intel7mix 2 hf.
    665 stokları bitse de başka işlemci kullansalar.
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    Todo Al Blancos 2 hf.
    lan bizim evde bu kadar farkli yemek cikmiyor
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    E Alvarez 2 hf. yeni yorumcu
    Donanıma göre fiyatı uygun. Tasarım olarak da şık ve güzel.
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    emsalsszz 2 hf.
    Note 8 den farkı ney ?

    Sadece NFC mi?
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    astegon 2 hf. emsalsszz
    10 gr daha ağır

    Ve evet NFC var sadece.

    Redmi Note 8 NFC Edition yapsalardı bari.

    Xiaomi şimdi T ile başladı her bir cihazın T'sini sonra da U'sunu mu çıkaracak nedir.

    Manyak bunlar...



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    Jon_Kar 2 hf.
    Çöp



    Sd 710 kullanmamak için yemin etmişler
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    kaan4554 2 hf.
    Her hafta telefon çıkarmanın mantığı nedir anlamıyorum, ne kadar güzel cihazlar üretseler de akılda kalınabilirliği düşük modeller üretiyorlar, önceki modeller hemen unutuluyor çünkü özelliklerin bir çoğu benzer...
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