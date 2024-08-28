48 yıl dayanan ev tipi batarya sistemi geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Alman üretici Energiekonzepte Deutschland (EKD), ev tipi enerji depolama sistemlerinde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atarak Ampere.StoragePro (ASP) adlı batarya sistemini tanıttı. Bu yeni sistem, performans, güvenlik ve dayanıklılık alanlarında çığır açan özellikleriyle dikkat çekiyor.

48 yıl ömür, 12 bin döngü

Ampere.StoragePro’nun (ASP) en dikkat çekici özelliklerinden biri, laboratuvar testleriyle kanıtlanmış 48 yıllık potansiyel ömrü. Sektör ortalaması ise 24 yıl dolaylarında bulunuyor. EKD, bu uzun ömrü bataryada kullanılan ileri teknoloji ve güvenlik sistemlerine bağlıyor. ASP’nin entegre güvenlik sistemi, evdeki enerji ağını sürekli izleyerek, voltaj, sıcaklık veya akımda olası düzensizlikleri tespit ettiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve bataryayı kapatıyor. Ayrıca, kısa devre veya hatalı kurulum gibi olasılıkları önceden algılayan sensörler, güvenliği daha da artırıyor.

ASP’nin dayanıklılık tarafında gücü prizmatik lityum demir fosfat (LFP) hücreler sayesinde mümkün oluyor. Bu hücreler, 12.000’e kadar şarj döngüsüne dayanabilmeleri ve toksik kimyasallar içermemeleri ile öne çıkıyor. EKD, ASP’nin 10 yıllık tam performans garantisi sunduğunu ve bu sürenin sonunda bile bataryanın kapasitesinin büyük ölçüde korunacağını belirtiyor.

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ASP, sadece uzun ömürlü olmakla kalmıyor, aynı zamanda performans açısından da iddialı. Geleneksel sistemlere kıyasla dört kat daha hızlı şarj ve deşarj hızları sunan ASP, 20 kW’a kadar zirve deşarj kapasitesine sahip. Bu etkileyici performans, 12 kW’lık üç fazlı inverter, üç bağımsız MPP takipçisi ve akıllı gölgeleme yönetim teknolojisi ile destekleniyor. EKD, bu kombinasyonun enerji depolama performansını yüzde 20 oranında artırabileceğini iddia ediyor. Altı farklı versiyonu bulunan sistem, 6.6 kWh ile 23.1 kWh arasında değişen depolama kapasiteleri sunuyor.

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