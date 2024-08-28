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    48 yıl dayanan ev tipi batarya sistemi geliştirildi

    Geleneksel sistemlere göre dört kata kadar daha yüksek şarj ve deşarj hızları sunan yeni bir ev tipi batarya sistemi geliştirildi. Yeni batarya aynı zamanda 48 yıl ömre sahip.
    48 yıl dayanan ev tipi batarya sistemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Alman üretici Energiekonzepte Deutschland (EKD), ev tipi enerji depolama sistemlerinde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atarak Ampere.StoragePro (ASP) adlı batarya sistemini tanıttı. Bu yeni sistem, performans, güvenlik ve dayanıklılık alanlarında çığır açan özellikleriyle dikkat çekiyor.

    48 yıl ömür, 12 bin döngü

    Ampere.StoragePro’nun (ASP) en dikkat çekici özelliklerinden biri, laboratuvar testleriyle kanıtlanmış 48 yıllık potansiyel ömrü. Sektör ortalaması ise 24 yıl dolaylarında bulunuyor. EKD, bu uzun ömrü bataryada kullanılan ileri teknoloji ve güvenlik sistemlerine bağlıyor. ASP’nin entegre güvenlik sistemi, evdeki enerji ağını sürekli izleyerek, voltaj, sıcaklık veya akımda olası düzensizlikleri tespit ettiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve bataryayı kapatıyor. Ayrıca, kısa devre veya hatalı kurulum gibi olasılıkları önceden algılayan sensörler, güvenliği daha da artırıyor.

    ASP’nin dayanıklılık tarafında gücü prizmatik lityum demir fosfat (LFP) hücreler sayesinde mümkün oluyor. Bu hücreler, 12.000’e kadar şarj döngüsüne dayanabilmeleri ve toksik kimyasallar içermemeleri ile öne çıkıyor. EKD, ASP’nin 10 yıllık tam performans garantisi sunduğunu ve bu sürenin sonunda bile bataryanın kapasitesinin büyük ölçüde korunacağını belirtiyor.

    ASP, sadece uzun ömürlü olmakla kalmıyor, aynı zamanda performans açısından da iddialı. Geleneksel sistemlere kıyasla dört kat daha hızlı şarj ve deşarj hızları sunan ASP, 20 kW’a kadar zirve deşarj kapasitesine sahip. Bu etkileyici performans, 12 kW’lık üç fazlı inverter, üç bağımsız MPP takipçisi ve akıllı gölgeleme yönetim teknolojisi ile destekleniyor. EKD, bu kombinasyonun enerji depolama performansını yüzde 20 oranında artırabileceğini iddia ediyor. Altı farklı versiyonu bulunan sistem, 6.6 kWh ile 23.1 kWh arasında değişen depolama kapasiteleri sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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