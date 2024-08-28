48 yıl dayanan ev tipi batarya sistemi geliştirildi

48 yıl ömür, 12 bin döngü
Ampere.StoragePro’nun (ASP) en dikkat çekici özelliklerinden biri, laboratuvar testleriyle kanıtlanmış 48 yıllık potansiyel ömrü. Sektör ortalaması ise 24 yıl dolaylarında bulunuyor. EKD, bu uzun ömrü bataryada kullanılan ileri teknoloji ve güvenlik sistemlerine bağlıyor. ASP’nin entegre güvenlik sistemi, evdeki enerji ağını sürekli izleyerek, voltaj, sıcaklık veya akımda olası düzensizlikleri tespit ettiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve bataryayı kapatıyor. Ayrıca, kısa devre veya hatalı kurulum gibi olasılıkları önceden algılayan sensörler, güvenliği daha da artırıyor.
ASP’nin dayanıklılık tarafında gücü prizmatik lityum demir fosfat (LFP) hücreler sayesinde mümkün oluyor. Bu hücreler, 12.000’e kadar şarj döngüsüne dayanabilmeleri ve toksik kimyasallar içermemeleri ile öne çıkıyor. EKD, ASP’nin 10 yıllık tam performans garantisi sunduğunu ve bu sürenin sonunda bile bataryanın kapasitesinin büyük ölçüde korunacağını belirtiyor.
ASP, sadece uzun ömürlü olmakla kalmıyor, aynı zamanda performans açısından da iddialı. Geleneksel sistemlere kıyasla dört kat daha hızlı şarj ve deşarj hızları sunan ASP, 20 kW’a kadar zirve deşarj kapasitesine sahip. Bu etkileyici performans, 12 kW’lık üç fazlı inverter, üç bağımsız MPP takipçisi ve akıllı gölgeleme yönetim teknolojisi ile destekleniyor. EKD, bu kombinasyonun enerji depolama performansını yüzde 20 oranında artırabileceğini iddia ediyor. Altı farklı versiyonu bulunan sistem, 6.6 kWh ile 23.1 kWh arasında değişen depolama kapasiteleri sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.