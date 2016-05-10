4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max

Fiyat-performans dengesini iyi tutturan ürünlerin başarılı ismi Xiaomi, akıllı telefon yelpazesine bugün yeni bir üye daha ekledi. Phablet sınıfına dahil olacak Xiaomi Mi Max, şimdiye kadar bilinen serilerden de ayrı bir noktada konumlanıyor.

6.44 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Xiaomi Mi Max, sadece 7.5mm kalınlığında ve arka kısımda tutuş hakimiyeti açısından kavisli bir yapı tercih edilmiş. 173mm uzunluk, 88mm genişlik değeri ile boyutuna oranla kompakt bir yapı sunduğunu söyleyebiliriz. Cihaz tamamen metal alaşımdan imal edilmiş. Bu bakımdan ağırlık 203Gr olmuş.

Xiaomi Mi Max, üç farklı versiyonla piyasaya sürülecek. İlk versiyonda 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği olan Snapdragon 650 yonga seti ile 3GB RAM yer alıyor. Bu versiyon, nispeten en güçsüz olanı diyebiliriz.

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Diğer versiyon 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 652 yonga seti ile 3GB RAM barındırıyor. En güçlü versiyon ise Snapdragon 652 yonga seti ve 4GB RAM ile geliyor. Fiyatlar da buna göre değişiyor.

Termal bütçeyi iyi kullanan Xiaomi, cihaza 4850mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmiş. Bu sayede, bir günü rahatlıkla çıkarabileceği ifade ediliyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde kamera, ön kısımda geniş açılı 5MP çözünürlüğünde kamera, parmak izi okuyucu, kızılötesi modülü, MIUI 8 arayüzü şeklinde şeklinde diğer özellikler mevcut.

Xiaomi Mi Max modeli, en düşük versiyon 230$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Orta versiyon ise 260$ civarında bir fiyat etiketine sahip. En güçlü versiyon ise 306$ civarında satılacak.