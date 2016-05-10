Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max

Yılın ilk aylarında önemli serilerini satışa sunduktan sonra, kendine has özelliklere sahip bireysel modellere geçen Xiaomi, 6.44 inçlik ekrana sahip Mi Max modelini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,1b
2
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max

Fiyat-performans dengesini iyi tutturan ürünlerin başarılı ismi Xiaomi, akıllı telefon yelpazesine bugün yeni bir üye daha ekledi. Phablet sınıfına dahil olacak Xiaomi Mi Max, şimdiye kadar bilinen serilerden de ayrı bir noktada konumlanıyor.

6.44 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Xiaomi Mi Max, sadece 7.5mm kalınlığında ve arka kısımda tutuş hakimiyeti açısından kavisli bir yapı tercih edilmiş. 173mm uzunluk, 88mm genişlik değeri ile boyutuna oranla kompakt bir yapı sunduğunu söyleyebiliriz. Cihaz tamamen metal alaşımdan imal edilmiş. Bu bakımdan ağırlık 203Gr olmuş.

Xiaomi Mi Max, üç farklı versiyonla piyasaya sürülecek. İlk versiyonda 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği olan Snapdragon 650 yonga seti ile 3GB RAM yer alıyor. Bu versiyon, nispeten en güçsüz olanı diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm işlemcilerindeki açık, milyonlarca Android kullanıcısını tehdit ediyor"

Diğer versiyon 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 652 yonga seti ile 3GB RAM barındırıyor. En güçlü versiyon ise Snapdragon 652 yonga seti ve 4GB RAM ile geliyor. Fiyatlar da buna göre değişiyor.

Termal bütçeyi iyi kullanan Xiaomi, cihaza 4850mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmiş. Bu sayede, bir günü rahatlıkla çıkarabileceği ifade ediliyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde kamera, ön kısımda geniş açılı 5MP çözünürlüğünde kamera, parmak izi okuyucu, kızılötesi modülü, MIUI 8 arayüzü şeklinde şeklinde diğer özellikler mevcut.

Xiaomi Mi Max modeli, en düşük versiyon 230$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Orta versiyon ise 260$ civarında bir fiyat etiketine sahip. En güçlü versiyon ise 306$ civarında satılacak. 

 

http://en.miui.com/thread-278760-1-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Morphinz 3 yıl en beğenilen
Manyaklık boyutuna getirdiler işi..
5 inç telefon yapmıyor adamlar! İnsanız lan biz insan!
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cenksonmez 2 yıl
bu paraya bedava. batarya mükemmel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl
Parmak izi okuyucuya ulaşmak için kolumuzu uzatacağız galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
bu telefon nerelerde satılıyor 64gb olanı özellikle internet üzerinden almam mağaza yokmu satılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babapars 2 yıl
Zamaninda 5 inc telefonu garipsiyorduk buna da alisilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
fiyatıyla süper bir telefon...6,44 inç ekran boyutu için aldım... 64 gb memory 3 gb ram 8 çekirdek çok hızlı...valla pişman değilim... yalnız dikkat edin ekran desen kilidini unutursanız reset çok zor.. pili bayağı iyi gidiyor ve ısınma olmadı... çoğu işimi görüyor .. pc veya tablete ihtiyaç kalmadı... malzeme çok kalite ... alüminyum kasa çok şık ve sağlam...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SahiNN1 2 yıl
ekranı çok büyük ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
belkiutangac 2 yıl
güzel bir tablet telefon şarjın %60 ını ekran yer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mali198534 2 yıl
Benim de şüphelerim vardı fakat aldıktan sonra çok da büyük gelmedi gözüme. Cihaz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Böyle bir batarya performansı yok. Kaç tane telefon 9-10 saat ekran süresi verebiliyor? Bundan birkaç sene önce de 5.5 inç cihaz mi olur çok büyük diyenler vardı. Şimdi herkez 5.5 kullanıyor. Kamera gece çekimlerinde bir meizu değil ama gerek işlemci performansı gerek batarya ve arayüz performansı açısından alıp çok da güzel kullanılabilir bir cihaz olmuş. Ayrıca ağırlık da abartıldığı kadar değil bana göre ve telefon çok ince ve zarif tutuş kabiliyeti iyi. Bunlar şahsi tecrübelerim. Tabii alacak olan kişi görmeden almamalı yine de elleri çok ufak olan biri için çok mantıklı olmayabilir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanxml 3 yıl
1-2 yıl sonra bu mesajları yazanlar 6-7 inc telefon kullanırlarsa hiç şaşırmam :) önceden de 5 - 5.5 inc çok büyük deniyordu :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18119 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi max ve
4 etiket daha miui 8 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Firefox Test Pilot eklentisi geri dönüyor 3 yıl 4.5G’de kaç aboneye ulaşıldı? Kaç baz istasyonu 4.5G’li? 3 yıl Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) resmiyet kazandı 3 yıl Samsung’dan microSD kartlarda kapasite rekoru 3 yıl WhatsApp Web artık masaüstünde 3 yıl Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO) 3 yıl Drone’lara Periscope desteği 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı 3 yıl Lenovo Vibe P1 inceleme videosu "Pil performansıyla dikkat çekiyor" 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı 3 yıl Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk 3 yıl Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı 3 yıl Samsung'dan sürücüsüz araçlara yatırım hamlesi 3 yıl Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var 3 yıl Microsoft ve Apple, 1 trilyon dolar gelir barajını geçti 3 yıl Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı 3 yıl Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir? 3 yıl Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria 3 yıl Konsol yarışına Çin’den rakip geliyor 3 yıl Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN 4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max Sonraki Android ile çalışan LPG’li Şahin 3 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden GoPro hamlesi 3 yıl Bir modüler telefon da Motorola’dan 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 üzerinde DOOM testi 120FPS değerini buluyor 3 yıl Google arama sonuçlarında siyah liste dönemi başlıyor 3 yıl Chevrolet yeni araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi 3 yıl Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu 3 yıl Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması 3 yıl Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi 3 yıl Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor 3 yıl Standart cep telefonu satışlarında artış var 3 yıl Telefonunuzu PC yapın "Microsoft Continuum" inceleme videosu 3 yıl Samsung, dünyanın dördüncü büyük yongaseti üreticisi oldu 3 yıl Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı 3 yıl Samsung’un güvenli harici depolama cihazı Taşınabilir SSD T3 Türkiye’de 3 yıl Metal kasalı Galaxy C5 modelinden yeni görüntüler 3 yıl HTC'de düşüş derinleşiyor 3 yıl Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim