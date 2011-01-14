4G destekli ve Froyo'lu Samsung Forte, yeniden kameralar karşısında

Samsung'un 4G desteği sunan ve metroPCS tarafından satışa sunulması beklenen Forte isimli telefonu yeniden kameralar karşısına çıktı.

Samsung R910 ile aynı telefon olup olmadığı henüz bilinmeyen Forte'nin Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla geleceği ve 1 GHz saat hızında çalışan Hummingbird işlemciden güç alacağı öne sürülüyor. Bunların dışında akıllı telefonun, TouchWIZ arayüzünü kullandığı ve bünyesinde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerayla microSD kart girişini barındırdığı ifade ediliyor.

Samsung Forte'nin 11 şubatta lanse edileceği söyleniyor.