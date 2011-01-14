Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4G destekli ve Froyo'lu Samsung Forte, yeniden kameralar karşısında

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,9b
1
2
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung'un 4G desteği sunan ve metroPCS tarafından satışa sunulması beklenen Forte isimli telefonu yeniden kameralar karşısına çıktı.

Samsung R910 ile aynı telefon olup olmadığı henüz bilinmeyen Forte'nin Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla geleceği ve 1 GHz saat hızında çalışan Hummingbird işlemciden güç alacağı öne sürülüyor. Bunların dışında akıllı telefonun, TouchWIZ arayüzünü kullandığı ve bünyesinde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerayla microSD kart girişini barındırdığı ifade ediliyor.

Samsung Forte'nin 11 şubatta lanse edileceği söyleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AtiMX4 8 yıl
yok abi samsung almam bidaha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosef 8 yıl

AtiMX4

yok abi samsung almam bidaha...

monte aldım iyi ettim diye düşünüyorum ama :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Wave S7233 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim