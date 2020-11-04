4G ve 5G yongalarında tedarik sıkıntısı yaşanıyor

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Yıllık olarak bir milyarın üzerinde satış yapan akıllı telefon pazarında haliyle muazzam bir bileşen talebi oluşuyor. Sayısız tedarikçi bu bileşen talebini karşılamak için gece gündüz çalışıyor ancak zaman zaman artan talep nedeniyle üretim sıkıntıya giriyor.

İletişim yongaları sıkıntıda

Günümüzde genel geçer hücresel bağlantı standardı 4G olarak kabul ediliyor. 5G standardı da yeni yeni hayatımıza giriyor ancak özellikle Çin’de 5G uyumlu telefonlara büyük bir ilgi oluşmuş durumda.

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Sektör kaynaklarına göre 4G ve 5G iletişim yongalarında oluşan muazzam talep karşılanamayacak boyutlara geldi. Özellikle yongalarda yer alan ağ frekans güçlendiricisi PA ve radyo frekans FA bileşenlerinde üretim sıkıntısı yaşanıyor.

PA ve FR yongalarını üreten ABD’li Skyworks başta olmak üzere pek çok üretici dağıtım sürecini 12 haftaya kadar çıkarmış durumda. Bileşen gecikince haliyle iletişim yongalarının hazırlanması da uzun sürüyor.

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Muazzam talebin en büyük sebepleri arasında Huawei’nin 15 Eylül öncesinde yaptığı bileşen stoğu gösteriliyor. Diğer taraftan Nesnelerin İnterneti sektörü de iletişim yongalarına daha fazla ilgi göstermeye başladı. Son olarak 11 Kasım ve Kara Cuma etkinlikleri için yine yüksek bir stoklama faaliyeti başlamış durumda.

İletişim yongaları sektöründeki tedarik sıkıntısının ana akım kanalları ne kadar etkileyecek belirtilmemiş ancak stok sıkıntısının belirli bir oranda kalabileceği tahmin ediliyor. Yoğunluğun sona erdiği Aralık sonlarına doğru ise üretimin yine normal seviyelere dönmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/11/03/distributors-face-shortfalls-of-4g-5g-socs-and-their-pa-components-that-are-in-demand-report/

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