4K video izlemek için kaç megabit hızında internet gerekli?

Tam Boyutta Gör 4K çözünürlüğündeki monitör ve televizyonların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte 4K içerik tüketen kişi sayısı her geçen gün artıyor. 4K video izleyebilmek için ekran kaliteniz kadar internet kaliteniz de büyük önem taşıyor. Bu içeriğimizde, 4K için gerekli internet hızlarını açıklıyoruz.

YouTube, Netflix ve Disney Plus’ın yardım sayfalarında 4K için gerekli minimum hız miktarları yazıyor. 4K için tavsiye edilen minimum hızlar şöyle:

YouTube’da 4K video izlemek için internet hızı kaç olmalı?

4K için 20 Mbps

1080p için 5 Mbps

Netflix’te 4K için gerekli internet hızı ne kadar?

4K için 15 Mbps

1080p için 5 Mbps

Disney Plus’ta 4K için kaç Mbps internet gerekli?

4K içerikler için 25 Mbps

1080p için 5 Mbps

1 Gbps hızında internet ile oyunlar ne kadar sürede iner? 4 ay önce eklendi

4K çözünürlüğünde akıcı bir şekilde video izleyebilmek için yukarıda belirtilen hızlarda internete sahip olmanız gerekiyor. Ancak burada altını çizmemiz gereken ince bir çizgi var. Kullandığınız internet servis sağlayıcısı, bu platformlara bant genişliğini daraltarak paketinizden daha düşük hızlar sunabilir. Daha basit şekilde açıklamak gerekirse; bazı firmalar, altyapıdaki yoğunluğu azaltmak için Netflix, Disney+ gibi popüler platformlara erişim hızını kısıtlayabiliyor. Örneğin 100 Mbps hıza sahip bir fiber internet kullanıcısı, bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle bu platformlara 10 Mbps hızında erişiyor. Bu da yüksek hızlı internet aboneliğiniz olmasına rağmen videolarda çözünürlüğün düşmesine veya takılmalara neden oluyor.

Netflix’in verilerine göre Türkiye’nin en hızlısı TurkNet

TurkNet, kullanıcılarına Netflix gibi platformlarda yüksek hız sunmak için özel CDN ve Peering altyapısına sahip. Bu sayede kullanıcılar, adresindeki internetten maksimum verimi alarak Netflix’e bağlanıyor. Ayrıca Netflix, her ay ISP Speed Index isminde rapor yayınlayarak Türkiye’deki en hızlı internet servis sağlayıcıları ilan ediyor. Bu rapora göre TurkNet, 2022 başından beri Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunuyor. Netflix ve diğer platformlara üstün bağlantı performansı için TurkNet’i tercih edebilirsiniz. TurkNet GigaFiber kullanıcıları ayda 139,90 TL'ye 1.000 Mbps'ye varan hızda internet deneyimi elde ediyor.

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4K video izlemek için kaç megabit internet gerekli?