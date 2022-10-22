4K video izlemek için kaç megabit hızında internet gerekli?

- YouTube’da 4K video izlemek için internet hızı kaç olmalı?
- Netflix’te 4K için gerekli internet hızı ne kadar?
- Disney Plus’ta 4K için kaç Mbps internet gerekli?
- Netflix’in verilerine göre Türkiye’nin en hızlısı TurkNet
- Yorumlar
YouTube, Netflix ve Disney Plus’ın yardım sayfalarında 4K için gerekli minimum hız miktarları yazıyor. 4K için tavsiye edilen minimum hızlar şöyle:
YouTube’da 4K video izlemek için internet hızı kaç olmalı?
- 4K için 20 Mbps
- 1080p için 5 Mbps
Netflix’te 4K için gerekli internet hızı ne kadar?
- 4K için 15 Mbps
- 1080p için 5 Mbps
Disney Plus’ta 4K için kaç Mbps internet gerekli?
- 4K içerikler için 25 Mbps
- 1080p için 5 Mbps
4K çözünürlüğünde akıcı bir şekilde video izleyebilmek için yukarıda belirtilen hızlarda internete sahip olmanız gerekiyor. Ancak burada altını çizmemiz gereken ince bir çizgi var. Kullandığınız internet servis sağlayıcısı, bu platformlara bant genişliğini daraltarak paketinizden daha düşük hızlar sunabilir. Daha basit şekilde açıklamak gerekirse; bazı firmalar, altyapıdaki yoğunluğu azaltmak için Netflix, Disney+ gibi popüler platformlara erişim hızını kısıtlayabiliyor. Örneğin 100 Mbps hıza sahip bir fiber internet kullanıcısı, bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle bu platformlara 10 Mbps hızında erişiyor. Bu da yüksek hızlı internet aboneliğiniz olmasına rağmen videolarda çözünürlüğün düşmesine veya takılmalara neden oluyor.
Netflix’in verilerine göre Türkiye’nin en hızlısı TurkNet
TurkNet, kullanıcılarına Netflix gibi platformlarda yüksek hız sunmak için özel CDN ve Peering altyapısına sahip. Bu sayede kullanıcılar, adresindeki internetten maksimum verimi alarak Netflix’e bağlanıyor. Ayrıca Netflix, her ay ISP Speed Index isminde rapor yayınlayarak Türkiye’deki en hızlı internet servis sağlayıcıları ilan ediyor. Bu rapora göre TurkNet, 2022 başından beri Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunuyor. Netflix ve diğer platformlara üstün bağlantı performansı için TurkNet’i tercih edebilirsiniz. TurkNet GigaFiber kullanıcıları ayda 139,90 TL'ye 1.000 Mbps'ye varan hızda internet deneyimi elde ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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