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    4K video izlemek için kaç megabit hızında internet gerekli?

    Donmadan 4K video izlemek için internet hızı kaç Mbps olmalı? Bu içeriğimizde 4K video, 4K film ve 4K dizi izlemek için gereken internet hızının kaç olduğunu anlatıyoruz.
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    4K video izlemek için kaç megabit internet gerekli? Tam Boyutta Gör
    4K çözünürlüğündeki monitör ve televizyonların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte 4K içerik tüketen kişi sayısı her geçen gün artıyor. 4K video izleyebilmek için ekran kaliteniz kadar internet kaliteniz de büyük önem taşıyor. Bu içeriğimizde, 4K için gerekli internet hızlarını açıklıyoruz.

    YouTube, Netflix ve Disney Plus’ın yardım sayfalarında 4K için gerekli minimum hız miktarları yazıyor. 4K için tavsiye edilen minimum hızlar şöyle:

    YouTube’da 4K video izlemek için internet hızı kaç olmalı?

    • 4K için 20 Mbps
    • 1080p için 5 Mbps

    Netflix’te 4K için gerekli internet hızı ne kadar?

    • 4K için 15 Mbps
    • 1080p için 5 Mbps

    Disney Plus’ta 4K için kaç Mbps internet gerekli?

    • 4K içerikler için 25 Mbps
    • 1080p için 5 Mbps

    4K çözünürlüğünde akıcı bir şekilde video izleyebilmek için yukarıda belirtilen hızlarda internete sahip olmanız gerekiyor. Ancak burada altını çizmemiz gereken ince bir çizgi var. Kullandığınız internet servis sağlayıcısı, bu platformlara bant genişliğini daraltarak paketinizden daha düşük hızlar sunabilir. Daha basit şekilde açıklamak gerekirse; bazı firmalar, altyapıdaki yoğunluğu azaltmak için Netflix, Disney+ gibi popüler platformlara erişim hızını kısıtlayabiliyor. Örneğin 100 Mbps hıza sahip bir fiber internet kullanıcısı, bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle bu platformlara 10 Mbps hızında erişiyor. Bu da yüksek hızlı internet aboneliğiniz olmasına rağmen videolarda çözünürlüğün düşmesine veya takılmalara neden oluyor.

    Netflix’in verilerine göre Türkiye’nin en hızlısı TurkNet

    TurkNet, kullanıcılarına Netflix gibi platformlarda yüksek hız sunmak için özel CDN ve Peering altyapısına sahip. Bu sayede kullanıcılar, adresindeki internetten maksimum verimi alarak Netflix’e bağlanıyor. Ayrıca Netflix, her ay ISP Speed Index isminde rapor yayınlayarak Türkiye’deki en hızlı internet servis sağlayıcıları ilan ediyor. Bu rapora göre TurkNet, 2022 başından beri Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunuyor. Netflix ve diğer platformlara üstün bağlantı performansı için TurkNet’i tercih edebilirsiniz. TurkNet GigaFiber kullanıcıları ayda 139,90 TL'ye 1.000 Mbps'ye varan hızda internet deneyimi elde ediyor.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 4 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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