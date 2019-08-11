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5.000 mAh bataryalı ve üç arka kameralı bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi

5.000 mAh'lik bir bataryaya ve üçlü arka kamer kurulumuna sahip, V1928A model numaralı bir Vivo cihazı Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi.
8 sa.
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2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Bu ayın başında performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te iki farklı Vivo telefonu görüntülenmişti Bunlardan ilki Snapdragon 665 işlemcili V1916, diğeri Snapdragon 710 işlemcili V1918'di. Her iki cihazın da kısa zaman içinde TENAA'da listelenmesi bekleniyordu ama onlar yerine serinin yepyeni bir üyesi olan, V1928A model numaralı bir akıllı telefon TENAA'da ortaya çıktı.
Cihazın TENAA'da ortaya çıkan teknik özelliklerinden söz edecek olursak, Vivo V1928A, 720 x 1544 çözünürlüğe ve 6.358 inç genişliğine sahip ekrana bir ekran ile karşımıza çıkıyor.
Cihaz, 3 GB ve 4 GB'lık RAM seçenekleri ile eşleştirilmiş, 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. Cihaz, aynı zamanda MicroSD kart ile 256 GB'a kadar arttırılabilen 32 GB veya 64 GB'lık bir dahili depolama alanlarına sahip.
Cihazın üçlü arka kamera kurulumunda 8 MP'lik bir sensör, 2 MP'lik bir derinlik sensörü ve 13 MP'lik bir ana kamera yer alıyor. Cihazın sol tarafına konumlandırılmış sensörlerin hemen altında LED Flaş ve daha aşağıda da bir parmak izi okuyucu bulunuyor.
Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası karşımıza çıkıyor. Hızlı şarj desteğine sahip 4.880 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.
TENAA kayıtları cihazın tek renk seçeneğinin altın rengi olduğunu ortaya koyuyor ancak ilginç şekilde TENAA'da ortaya çıkan görsellerde mavi renkte bir cihaz görüyoruz.
Cihazın ne zaman tanıtılacağı ile ilgili henüz hiçbir fikrimi yok.

https://www.gizmochina.com/2019/08/10/tenaa-certifies-vivo-v1928a-with-triple-rear-cams-and-5000mah-battery/ Yorum Yaz
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