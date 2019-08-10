Nokia 7.2 Geekbench'te görüntülendi

Temmuz ayının başlarında HMD'ye ait Daredevil kod aldı bir cihaz ortaya çıkmıştı. Daha sonrasında, cihaz farklı bölgelerdeki farklı kaynaklarda da karşımıza çıkmıştı ve cihazın Nokia'nın yeni orta seviye akıllı telefon modeli Nokia 7.2 olduğu kesinleşmişti.

Şimdi ise Nokia 7.2'nin teknik özelliklerine ve performansına dair bazı detaylar performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi.

Geekbench kayıtları, cihazın 1.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir Qualcomm yonga seti (muhtemelen Snapdragon 710), 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile geldiğini ortaya koyuyor.

Cihazın tek çekirdek testinde kendiyle aynı seviyedeki Realme 3 Pro gibi 1.604 puan, çok çekirdek testinde ise 5.821 puan almayı başardığı görülüyor.

Tüm bunların dışında geçmiş sızıntılar bizlere cihazın 48 MP'lik ana sensöre sahip dairesel bir üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını göstermişti. Cihaz 6,2 inç genişliğinde ve FHD+ çözünürlüğünde su damlası bir çentikli bir ekranla geliyor. Ayrıca arka kamera kurulumunun altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu ve 3.500 mAh'lik bir batarya ile gelecek gibi gözüküyor.

https://www.gsmarena.com/nokia_72_passes_by_geekbench_with_6gb_ram_and_android_pie-news-38609.php

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