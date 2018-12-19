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5.000 mAh pil ve su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor

Yayınlanan yeni bir rapor Samsung'un yeni orta sınıf serisinin ilk telefonlarından biri olması beklenen Galaxy M20'nin 5.000 mAh pil ve su damlası şeklinde çentikle geleceğini ortaya koydu.
5 ay
12,2b
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un bir süredir yeni orta sınıf "Galaxy M" serisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta serinin ilk iki telefonunun Galaxy M10 ve Galaxy M20 olacağı iddia edildi. Yayınlanan yeni bir rapor Galaxy M20 modeliyle ilgili bazı detayları açığa çıkarırken aynı zamanda lansman tarihinin çok uzak olmadığını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 serisinin tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı"
AllAboutSamsung adlı internet sitesi Galaxy M20 (SM-M205) hakkında bazı bilgilere ulaştığını iddia ediyor. Habere göre cihaz 5.000 mAh kapasiteli pile sahip ilk Samsung telefon olacak. Piyasada daha büyük pilli farklı telefonlar da var ancak Samsung ilk kez çıkardığı bir modelde bu kadar büyük bir pile yer verecek.

Su damlası çentikle gelebilir

Galaxy M20'nin ekran boyutu henüz bilinmiyor ancak gelen haberler üstünde su damlası şeklinde bir çentik olacağı yönünde. Buna karşın Infinity-U ekran tasarımı ile gelen ilk Samsung telefon da olabilir. Boyutlarının ise 156.4 x 74.5 x 8.8 mm olduğu söyleniyor. Ayrıca 13 megapiksel + 5 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel ön kameraya sahip olacak.
Tüm bu saydıklarımız Galaxy M20 hakkında bilinenlerdi. Galaxy M10'un ise Exynos 7870 yonga seti ve 3 GB RAM ile güçlendirileceği belirtiliyor. Cihaz 32 GB dahili depolama alanına sahip olacak. LCD ekranla geleceği öne sürülen telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak. Galaxy M serisi telefonlarının Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki kilit pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://allaboutsamsung.de/2018/12/exklusiv-samsung-galaxy-m20-kommt-mit-5-000-mah-akku/ Yorum Yaz
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MaSSive 5 ay en beğenilen
2-3 sene aynı kasa az ama öz model çıkarıp,8-9 bin 10-12 bin liraya cihaz satmak.Her sene daha da fazla, kişiselleştirebildiğin, kendini daha iyi ifade edebildiğin, hareketli emojilerle dolu modeline koyduğu bionic işlemci, batarya dayanmayınca, standby süreleri kısalınca, cihazlar brick olmaya başlayınca, 4 sene bol bol balon güncelleme verip eskitmek bir yana, müşteriyi aptal, enayi yerine koyup, işlemciyi gizli kapaklı downclock yapıp yavaşlatmak her markanın harcı değil.
Beğenin ya da beğenmeyin, Android ekosisteminin tüm dünya genelin de pazar payı, %85, ios %11 lere gerilemiştir.Apple artık yıllık dönem satışlarını açıklama yürekliliği gösteremediği için artı yönde bir yönde tahmin beklemeyin.
%85 de dünya genelin de 2 milyarı aşkın bir kitle mobil cihaz oranlarına göre.
Android ekosisteminin bukadar tercih edilebilir olmasının nedeni, birçok markanın her kesimden, her bütçeye uygun model çıkarmasından ileri geliyor. Bunun dezavantajlarını zamanın da es kaza 1000 liralık android cihaz alıp ya da 5 sene önceki eski android cihaza bakıp, donanıma göre tüm android yüklü modellerin eskisi gibi stabilite sorunu optimize sorunları yaşıyan, ios da ki gibi, son ios sürümünü en son modeline göre optimize etmeye çalışırken, bir önceki, iki önceki modelinin içine eden ios güncellemeleri gibi zırt pırt gereksiz güncelleme desteğine ihtiyacı olan, kullansan da kullanmasan da, durduğu yerde Android in pil tüketen bir sistem olduğunu sanan var hâlâ.
Bu bilgi ve görüşler ışığın da, konuya dönecek olursak, Android ekosistemi, pazardan pay kapma vs kendi arasında bir savaş için de artık.
Diğer markalar Apple ı bir kenara bırakıp, kendi arasında, Android ekosistemin de tabiri caizse piyasa da var olmak adına savaş veriyor.
Durum böyle olunca, markalar her segment den, her bütçeye uyacak, çentikli modelin suyunu çıkarıp, çentiğin damlasına kadar farklı varyasyonlar, varyantlar deniyor,müşteri kapabilmek için. Ki eski den, her nekadar megapixel önemli değil, merceğin kalitesi, diafram aralığının değeri önemli desek te, Nokia Sonyericsson arasındaki megapixel savaşları gibi, bol kameralı, bol megapixel li az çentikli, nekadar ekmek o kadar köfte misali firmalar modellerini çıkarıyor.
Hiçbiri babamın malı değil, yıllarca iphone, Samsung kullandım.
Şuan Xiaomi Mi8 kullanıyorum.
Beğendiğimi işime geleni alırım. Beğenmediğimi de, burada ki forum ahalinin bir çoğu gibi alamıyacağım dan veya fanboyluk dan değil, Müşteri olarak bana kazık atanı, aptal yerine koyanı da yeri geldi yücelttiğim gibi, yeri geldimi yerin dibine de sokarım.
2-3 sene aynı kasa az ama öz model çıkarıp,8-9 bin 10-12 bin liraya cihaz satmak.Her sene daha da fazla, kişiselleştirebildiğin, kendini daha iyi ifade edebi...
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Fashionality 5 ay
cok fazla model cikarmasini gectim, artik su centik olayini da en azindan bi standarta baglayin... buyuk centik, kucuk centik, damla centik, delikli ekran vb bir suru ekran modeli cikti... hangi uygulama gelistiricisi nasil bir uygulama destegi verecek bir duruma... yani "centigi koyalim ama Apple'dan da bir farkimiz olsun, iPhone X'den gordu centik koydu demesinler" diye centik olayinin da cilkini cikarttilar... hani farkli markalarin farkli centik modelleri olur bir yere kadar farklilasma cabasi dersin ama, ayni markanin her modelinde farkli bir centik kullanmasi kadar sacma bir durum yok bence...
cok fazla model cikarmasini gectim, artik su centik olayini da en azindan bi standarta baglayin... buyuk centik, kucuk centik, damla centik, delikli ekran vb b...
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ali.kose 2 ay
helal
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hodoras 2 ay
Ben aldım birtane. 250 indirim 250 de hediye çekiyle 1300 e geldi. Fena da sayılmaz açıkçası. Hediye diye birde 32 gb hafıza kartı koymuşlar içine ki beklemiyordum. Gayet güzel akici alet. Hızlı şarj büyük ekran uzun şarj süresi işime geldi nfc olmaması iyi olmadı. 1800 e pahalı 1300 e ucuz bence. Oyun için uygun değildir ortalama fotoğraf kalitesi var. Fazla birşey bekleyen için yüzlerce alternatif var.
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scorpion20 2 ay
batarya
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kartalaraz 2 ay
Kasası 5 para etmez hafif düşmeyle o ekran kasadan çıkar. Diğer özellikler iyi.
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interwap 2 ay
Galaxy M serisi telefonlarının Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki kilit pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Cihaz Türkiye'de satışta. Biz hangi bölgedeyiz? Ortadoğu mu?
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Redunay 5 ay
#Beğenmedimbegülüm
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leocorte 5 ay
Şu Donanımhaber tutturdu bir ekran/kasa oranı diye üreticiler oranı yükseltmek için yamuk yumuk ekran yapmaya başladılar.
Yorumlara dikkat sevgili DH editörleri...
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zirve34s 5 ay
Samsung ne yaparsa yapsın ilgimi çekmiyor:)
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serafon 5 ay
Çıtır çentikli :)
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Sharparrow 5 ay
Öyle ekranı olacağına ön kamerası olmasın razı gelirim...
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