5.000 mAh pil ve su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor

Samsung'un bir süredir yeni orta sınıf "Galaxy M" serisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta serinin ilk iki telefonunun Galaxy M10 ve Galaxy M20 olacağı iddia edildi. Yayınlanan yeni bir rapor Galaxy M20 modeliyle ilgili bazı detayları açığa çıkarırken aynı zamanda lansman tarihinin çok uzak olmadığını gösteriyor.

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AllAboutSamsung adlı internet sitesi Galaxy M20 (SM-M205) hakkında bazı bilgilere ulaştığını iddia ediyor. Habere göre cihaz 5.000 mAh kapasiteli pile sahip ilk Samsung telefon olacak. Piyasada daha büyük pilli farklı telefonlar da var ancak Samsung ilk kez çıkardığı bir modelde bu kadar büyük bir pile yer verecek.

Su damlası çentikle gelebilir

Galaxy M20'nin ekran boyutu henüz bilinmiyor ancak gelen haberler üstünde su damlası şeklinde bir çentik olacağı yönünde. Buna karşın Infinity-U ekran tasarımı ile gelen ilk Samsung telefon da olabilir. Boyutlarının ise 156.4 x 74.5 x 8.8 mm olduğu söyleniyor. Ayrıca 13 megapiksel + 5 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Tüm bu saydıklarımız Galaxy M20 hakkında bilinenlerdi. Galaxy M10'un ise Exynos 7870 yonga seti ve 3 GB RAM ile güçlendirileceği belirtiliyor. Cihaz 32 GB dahili depolama alanına sahip olacak. LCD ekranla geleceği öne sürülen telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak. Galaxy M serisi telefonlarının Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki kilit pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://allaboutsamsung.de/2018/12/exklusiv-samsung-galaxy-m20-kommt-mit-5-000-mah-akku/