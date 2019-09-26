5.8'lik depremde hizmet kesintisine uğrayan Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama

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İstanbul’da bugün öğle saatlerinde 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntının oldukça yoğun bir şekilde hissedildiği depremin ardından vatandaş telefona sarıldı. Telefon hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle operatörler iletişim hizmeti sunmakta zorlandı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un sesli iletişim hizmeti yetersiz kaldı. Telefonla yakınlarını aramak isteyen vatandaş şebekeye bağlanamadı. İnternet hizmetinde genel bir kesinti yaşanmasa da hız düşüşü meydana geldi. Problem sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelini kapsıyor.

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Sevdiğinin sesini duymak isteyen küçük bir kesim arama gerçekleştirebilirken, büyük bir kesim şebekeye ulaşamadığı için Wi-Fi üzerinden Whatsapp ile sesli arama yapmak zorunda kaldı. İletişim kesintisi, Twitter’da en çok konuşulan konuların başında geliyor. Trend Topic listesine baktığımızda 'Turkcell', 'Telefonlar', 'WhatsApp' ve 'FaceTime' kelimelerinin gündemde olduğunu görüyoruz.

Turkcell’den açıklama geldi

Şebekedeki aksaklık nedeniyle Twitter’da 3. Sıradan TT olan Turkcell, konuyla ilgili kısa bir açıklama yayınladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme: Türk Telekom açıklama yayınladı

Depremin ardından 5 saat geçmesine rağmen Türk Telekom'da şebeke problemi hala daha devam ediyor. Türk Telekom konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." sözlerine yer veriliyor.

Turk Telekom ve Vodafone'dan henüz bir açıklama gelmedi. Herkese çok geçmiş olsun.