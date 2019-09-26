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    5.8'lik depremde hizmet kesintisine uğrayan Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama

    İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle birlikte telefon şebekelerinde yoğunluk yaşanıyor. Turkcell ve Türk Telekom şebekelerdeki kesinti hakkında açıklama yayınladı.
    4 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5.8'lik depremde hizmet kesintisine uğrayan Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama
    Tam Boyutta Gör

    İstanbul’da bugün öğle saatlerinde 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntının oldukça yoğun bir şekilde hissedildiği depremin ardından vatandaş telefona sarıldı. Telefon hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle operatörler iletişim hizmeti sunmakta zorlandı.

    Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un sesli iletişim hizmeti yetersiz kaldı. Telefonla yakınlarını aramak isteyen vatandaş şebekeye bağlanamadı. İnternet hizmetinde genel bir kesinti yaşanmasa da hız düşüşü meydana geldi. Problem sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelini kapsıyor.

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    Sevdiğinin sesini duymak isteyen küçük bir kesim arama gerçekleştirebilirken, büyük bir kesim şebekeye ulaşamadığı için Wi-Fi üzerinden Whatsapp ile sesli arama yapmak zorunda kaldı. İletişim kesintisi, Twitter’da en çok konuşulan konuların başında geliyor. Trend Topic listesine baktığımızda 'Turkcell', 'Telefonlar', 'WhatsApp' ve 'FaceTime' kelimelerinin gündemde olduğunu görüyoruz.

    Turkcell’den açıklama geldi

    Şebekedeki aksaklık nedeniyle Twitter’da 3. Sıradan TT olan Turkcell, konuyla ilgili kısa bir açıklama yayınladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.

    Güncelleme: Türk Telekom açıklama yayınladı

    Depremin ardından 5 saat geçmesine rağmen Türk Telekom'da şebeke problemi hala daha devam ediyor. Türk Telekom konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." sözlerine yer veriliyor.

    Turk Telekom ve Vodafone'dan henüz bir açıklama gelmedi. Herkese çok geçmiş olsun.

     

     

     



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    BeyazBüyü 4 sa. en beğenilen
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    1 Yanıt Yanıtla +116
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    ugacomtr 4 sa.
    küfür yedirttirecekler. ankarada bile turkcell düzgün calısmadı. bi de kesinti olmadı diyor :D
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    khytr89 4 sa.
    Ulan paraları cukkalıyorsunuz bir Turk Telekom ya da Vodafone gibi olamıyorsunuz.
    Ailem akrabalarım arkadaşlarım ulaşamadı lanet olası turkcell yüzünden.. Allah dan Whatsapp icat edilmiş de hemen wifiden bağlanıp yaşıyorum diyebildim...
    En kısa zamanda Araplara ve İngilizlere paramı yedirerek Türk Telekom ya da Vodafone a geçeceğim, harbi Türkler 2 eliyle bir şeyi şey edemiyor ...
    Ulan paraları cukkalıyorsunuz bir Turk Telekom ya da Vodafone gibi olamıyorsunuz. Ailem akrabalarım arkadaşlarım ulaşamadı lanet olası turkcell yüzünden.. Al...
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    13 Yanıt Yanıtla +35
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    3 Avatar Avatar Avatar
    ozansirinn 6 dk.
    Faturayı bir gün geç öde bak gör neler oluyor kaç tane mesaj atıyorlar
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    flonky 14 dk.
    45. Dünya ülkesi kalitesi alıyoruz 1. Dünya ülkesi kıvamında ücret ödüyoruz. Bunu savunan embesillerle yaşamaktan utanıyorum.
    Yanıtla +1
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    setcom_2000 15 dk.
    Vodafone kullanıyorum. Bursa'da 1 saatten fazla süre kimseyle iletişim kuramadık. İşlerimizi telefon görüşmeleri ile hallediyoruz. Randevuya yarım saat gecikeceğimizi bile WhatsApp üzerinden bildirebildik. Teşekkürler dünyanın 5G'ye kafa tutan 4.5G altyapısına...
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    [__Zahid__] 29 dk.
    özür dilerler bedava 100mb verirler 1 günlük konu kapanır
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    Vanished Man 30 dk.
    İzmirde hala telekom çekmiyor. Sanki deprem burada oldu.
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    yolcum 32 dk.
    7 saat geçti hala cep telefonları çalışmıyor. Türkcell gelip gidiyor, Telekom'da hiç gelmedi. Şebekeye adı geldi ama ne sinyal, ne internet ne de arama var.
    Böyle rezillik olmaz. Faturayı günü gününe takip ederler ama böyle bir durumda hizmet sıfır..
    Bu devletin Ulaştırma Bakanı ne iş yapıyor, yok mu bunun hesabını soracak biri ?
    Yanıtla +2
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    Portraitclub 34 dk.
    En rezaleti Türk Telekom hala servis yok saat kaç oldu. Vodofone kullanan arkadaşım iletişim sağlıyor, evde 3 kişi Türk Telekom kullanıyor haftasonu taşıyacağız Vodafone zaten normalde bile çoğu yerde bir diş çeken Türk Telekom bu olayda sınav da kaldı. Çok kişi hattını taşıyacak.
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    CyberNight 36 dk. yeni yorumcu
    Bize amerikan operatörü gelip düzeni kurmalı. İşimiz bu üçlüye kalırsa yandık.
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    drupal 40 dk.
    İstanbul Kadıköy, İstanbul Kartal, İstanbul Maltepe, İstanbul Ataşehir ilçelerinde TT hatlar çalışmıyor. İstanbul Üsküdar ve İstanbul Ümraniye'ninde bir bölümünde hatlar çalışmıyor.
    Hala bu sorun devam etmekte ve TT'den bir açıklama gelmemekte.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    M_aTRa_X 38 dk. drupal
    istanbul'u geç ankara'da çalışmıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    bahtiyaraziz 32 dk. drupal
    An itibariyle Turk Telekom:
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Yer: İstanbul Sancaktepe
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ambarad 41 dk.
    Bunlar bahane olamaz. Müşterilerinizin üzerinden milyonları götürüyorsunuz. O altyapıyı seve seve yapacaksınız. İşiniz bu. Bugün İstanbul'daki babama ulaşamama sebebim sizsiniz. Kimse sizden rica etmiyor. Yapacaksınız.
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