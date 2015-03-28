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5 inç ekranlı Zenfone 2 modeli Amazon'da listelendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
14,3b
1
35
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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5 inç ekranlı Zenfone 2 modeli Amazon'da listelendi
Asus'un Zenfone serisinin en yeni modeli Zenfone 2 tanıtıldığı günden beri büyük ilgi görüyor. Şüphesiz bu ilginin en büyük sebebi performansına göre agresif bir fiyatlandırmaya sahip olmasıydı.

CES 2015'de 5.5 ekrana ve 4 GB sistem belleğine sahip modelin yanında daha işlem gücü ve sistem belleği konusunda daha düşük modeller de kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Sonrasında ise Zenfone 2 ailesinin 5 inç ekrana sahip modelleri de gündeme gelmişti.

Kısa bir süre önce Amazon'da açılan ilanda 720 piksel çözünürlüğünde 5 inç ekrana sahip model satışa sunuldu. ZenFone 2 ZE500CL model numarasına sahip cihaz Intel Atom Z2560 işlemcisi barındırırken cihazın beyaz renklisi 219 dolar ( Günümüz kuruna göre yaklaşık 570 TL) ve siyah renklisi de 229 dolar ( Yaklaşık 600TL ) fiyatlandırma ile listelendi.  yurt dışı fiyatlarının direk olarak Türk Lirasına çevirmenin yanlış bir değerlendirme olduğunu hatırlatalım. Ülkemize 5 inç modelin gelmesi halinde ek vergilerden dolayı haberde bahsettiğimiz rakamlardan daha yüksek fiyatlara sahip olması muhtemel.
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ParS7 4 yıl en beğenilen
Alt ve üst çerçeve sizdece çok itici değil mi
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DH Misafiri 4 yıl
ilandaki tlf. özellikleri zenfone 2 nin değil yayın sahte belkide kasıtlı yapılmıştır. birçok özelliği olması gerekenden düşük yazılmış yayındaki tlf. muhtemelen eski zenfone 5 telefonununa ait...
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DH Misafiri 4 yıl
bu telefon biraz geç gelir yurt dışından gelsede bunların sim ağı pin kilidi var o nasıl açılacak birsürü para gider bunun unlock kilidi zor yapılır
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye gelecek modeli rekabet edebilmesi acısından alt versiyon olarak gelir. amakerida 179 dolara satılan zenfone 5 699 tl turkiyede satılıyor ise. 219 dolarlık lik telefon 850- 900 civarında olacaktır.
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wish26 4 yıl
Hadi gelsin artık şu cihaz telefon almam lazım hala bekletiyor bizi Asus...
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barisg 4 yıl
Fransa'da bugün çıktı.
darty.com/...
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secobaba86 4 yıl barisg
barisg

Fransa'da bugün çıktı.

darty.com/...

Bunda bile en üst model 299euro ve Intel Atom Z3560 1,8 ghz lik işlemci var. Büyük ihtimal Türkiye yede bu işlemciyle gelir fiyatı 1000tl den aşağı olur gibi ama 2,33ghz gelmez.
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barisg 4 yıl barisg
barisg

Fransa'da bugün çıktı.

darty.com/...



%12 Vergi iadesi de alabilmek adına pasaportu, 299€'yu alıp Darty'ye gittim. NE kampanyayı bilen var ne de Zenfone2'nin ne olduğunu bilen. Bir satıcı, "bahsettiğiniz nedir, bilgisayarı mı" diye sordu, diğeri "Zenfone mu, o nedir?" dedi :)


darty.com/...

İlan'da "10 gün içinde" yazıyor ama mağazalara mı 10 gün sonra gelecek, internetten mi 10 gün sonra alınabilecek belli değil, bilen bir Darty çalışanı da yok Fransa'da :)

10 gün daha beklenecek gibi :)
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arzemo 4 yıl
Cok bekledim bu telefonu hazirandan sonra gelecegi soyleniyor. 5.5 inc 4 gb ram 32 hafiza olan modelini alacaktim ancak gelmeyince lg g3 32 gb aldim. Nasip degilmis demekki.
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Fenomenon 4 yıl
Bu fiyatlara inanmayın Zenfone 2 çinde satışa sunuldu.
Z3580 4GB 5.5" FHD 322$
Z3560 4GB 5.5" FHD 273$
Z3560 2GB 5.5" FHD 210$
kaynak gsmarena
Ayrıca tayvan'da 5.5" HD Z3560 işlemcili model vardı.
Yani çok farklı modeller var ama buraya hangisi gelir belli olmaz.
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gmyo31 4 yıl
bunun 4 gb acayip iş yapacak biz ne kadara alırız allah biliriz
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IWalkingDeaDI 4 yıl
Cok guzel cihaz.
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sercandk 4 yıl
Zenfone 5in işlemcisini koymak ne kadar mantıklı onu anlayamadım.
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