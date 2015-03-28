5 inç ekranlı Zenfone 2 modeli Amazon'da listelendi

Asus'un Zenfone serisinin en yeni modeli Zenfone 2 tanıtıldığı günden beri büyük ilgi görüyor. Şüphesiz bu ilginin en büyük sebebi performansına göre agresif bir fiyatlandırmaya sahip olmasıydı.

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CES 2015'de 5.5 ekrana ve 4 GB sistem belleğine sahip modelin yanında daha işlem gücü ve sistem belleği konusunda daha düşük modeller de kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Sonrasında ise Zenfone 2 ailesinin 5 inç ekrana sahip modelleri de gündeme gelmişti.Kısa bir süre önce Amazon'da açılan ilanda 720 piksel çözünürlüğünde 5 inç ekrana sahip model satışa sunuldu. ZenFone 2 ZE500CL model numarasına sahip cihaz Intel Atom Z2560 işlemcisi barındırırken cihazın beyaz renklisi 219 dolar ( Günümüz kuruna göre yaklaşık 570 TL) ve siyah renklisi de 229 dolar ( Yaklaşık 600TL ) fiyatlandırma ile listelendi. yurt dışı fiyatlarının direk olarak Türk Lirasına çevirmenin yanlış bir değerlendirme olduğunu hatırlatalım. Ülkemize 5 inç modelin gelmesi halinde ek vergilerden dolayı haberde bahsettiğimiz rakamlardan daha yüksek fiyatlara sahip olması muhtemel.