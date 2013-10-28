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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 bir videoda ortaya çıktı

5 yıl
7,5b
1
92
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 bir videoda ortaya çıktı

Nokia'nın haftaiçi düzenlediği Abu Dhabi etkinliğinde en büyük sürprizi, 5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 modelini tanıtmaması oldu. Kaynakların kesin olarak etkinlikte tanıtılmasını beklediği Lumia 929 resmen boy göstermese de gayri resmi olarak gündemdeki yerini koruyor.

Lumia 929 modelinin Verizon operatörüne özel olarak satışa sunulacağı ve sonrasında da global pazarlara dağıtılacağı kaynaklar tarafından belirtiliyor. Ancak halen resmi lansmana ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Dün itibariyle Lumia 929 modelinin kısa bir ön inceleme videosu da internete sızdırıldı ancak kısa bir süre sonra kaldırıldı.Videodan Verizon için sunulacağı kesin olarak anlaşılan modelin Kasım ayının son Perşembesine denk gelen Şükran Günü'nde tanıtılacağı iddia ediliyor.

Lumia 929 modelinin 5 inçlik Full HD IPS ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu bakımdan Lumia 1520 ile arasında boyut dışında bir fark yok. 

http://forums.wpcentral.com/nokia-lumia-929/246768-2.htm Yorum Yaz
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Leskodjer 5 yıl en beğenilen e-Militarist
e-Militarist

Neyde kavis var? Şu an elimde N8 var. Kavis falan göremiyorum ben. Karşımda tv var, onda da kavis yok. Dikdörtgen bir ekran var. Belli ki telefonlarında kavis olmaması Nokia'nın özelliği. Kavisli telefon istiyosanız almayın o zaman Nokia. Ben de iphone'un tasarımını değiştirmesini istiyorum o zaman. 6 inç iphone istiyorum var mı? Hadi bakalım. Beyaz çerçevelerinin de kalkmasını istiyorum. Dümdüz olsun. Lumialar gibi.

2001 yılından beri Nokia kullanıyorum, elimde koleksiyon niyetine ambalajları üstünde sakladığım 9 Nokia'm var. WP' tecrübesi de edindim HD7 üzerinde. Senin işine girmek istiyorum, maaş vs. ne veriyorlar? Evden mi yoksa ofisten mi katılıyorsun? Ayrıca başvuruyu nereye yapıyoruz bilgilendirebilir misin? Teşekkürler
e-MilitaristNeyde kavis var? Şu an elimde N8 var. Kavis falan göremiyorum ben. Karşımda tv var, onda da kavis yok. Dikdörtgen bir ekran ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Bay H 5 yıl
Lumia 929, 2510 mah kapasiteli pil ile gelecek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Buralar karışmış
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jumuu 5 yıl
İt falan ne biçim bi konuşma tarzı? Ayıptır yahu. Ayrıca bu arkadaş olmamış. Alın bunu burdan.
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e-Militarist 5 yıl jumuu
jumuu
İt falan ne biçim bi konuşma tarzı? Ayıptır yahu. Ayrıca bu arkadaş olmamış. Alın bunu burdan.

Baktı bana eksiler yağıyor. 3 koldan sarılmış etrafım. Vurun abalıya hesabı. Gaza geldi. Linç kültürü böyle bişey işte. Allah kalplerinin pasını alsın ne diyeyim.
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Lethero 5 yıl

muhabbet süper.

Tanım: Telefonu beğendim tasarımı da fena değil. Simit şeklinde değil en azından.
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e-Militarist 5 yıl Lethero
Lethero

muhabbet süper.

Tanım: Telefonu beğendim tasarımı da fena değil. Simit şeklinde değil en azından.

Ben de onu dedim işte. Karper peynir biçiminde üçgen mi olmalıydı dedim. Karperle de simit ne gider ha.
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kakarikikiri 5 yıl
nokia lumia ve WP serisini ilgiyle takip eden ve lumia 1520yi merakla bekleyen biri olarak benim bile kafam karıştı. tamam pazarlama taktiği felanda, 2 ayda 1 telefon mu duyurulur arkadaş, hangisi amieral gemin hangisi en güncel telefonun? gerçi bu telefon güzel olmuş, ilgimi çekti. bu arda aile evinde atıl duruma geçmiş galaxy s1 i kullanıyorum, en telefona da nokia 3510 da para vermiştim.
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HumbiGumbi 5 yıl
E-Militarist sen sami abiyi çok mu okudun :))
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e-Militarist 5 yıl HumbiGumbi
caglaratilgan

E-Militarist sen sami abiyi çok mu okudun :))



Yok kardeş. Şey çok okudum ben. Otobüste, tramvayda giderken, tabelaları çok okudum. Bir de hergün lavaboya girince deterjan kutularını okurum. Sami abi? Koca kafalı adam mı?

Edit: linki imzan sandım ben başta. Sami abiymiş. Paylaşım için teşekkürler. Teraziye tıkladım. + bonus.

Edit 2 sinemalarda:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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grisales 5 yıl
Militarist hocam, yıllardır forumu takip ederim bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum.
Allah da sizi güldürsün, sevgiler.
:)
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e-Militarist 5 yıl grisales
grisales
Militarist hocam, yıllardır forumu takip ederim bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum.
Allah da sizi güldürsün, sevgiler.
:)

Sağol güzel kardeşim benim. Sevgiler çiçek gibi, soldurmayalım. Umudu boşluklara savurmayalım...
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HeavyClocker 5 yıl
wpdaki uygulama sayısı bence hala yetersiz. Ama Çok stabil. Note 3 almasaydım düşünebilirdim.
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Nokia Specialist 5 yıl
E militarist döktürmeye başlamış yürü hocam arkandayız
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erci501 5 yıl
5 inçlik cihaz note3 kadar gözüküyor. Fotodandır inşallah
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