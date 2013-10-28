5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 bir videoda ortaya çıktı





Nokia'nın haftaiçi düzenlediği Abu Dhabi etkinliğinde en büyük sürprizi, 5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 modelini tanıtmaması oldu. Kaynakların kesin olarak etkinlikte tanıtılmasını beklediği Lumia 929 resmen boy göstermese de gayri resmi olarak gündemdeki yerini koruyor.





Lumia 929 modelinin Verizon operatörüne özel olarak satışa sunulacağı ve sonrasında da global pazarlara dağıtılacağı kaynaklar tarafından belirtiliyor. Ancak halen resmi lansmana ilişkin bir bilgi bulunmuyor.





Dün itibariyle Lumia 929 modelinin kısa bir ön inceleme videosu da internete sızdırıldı ancak kısa bir süre sonra kaldırıldı.Videodan Verizon için sunulacağı kesin olarak anlaşılan modelin Kasım ayının son Perşembesine denk gelen Şükran Günü'nde tanıtılacağı iddia ediliyor.





Lumia 929 modelinin 5 inçlik Full HD IPS ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu bakımdan Lumia 1520 ile arasında boyut dışında bir fark yok.

http://forums.wpcentral.com/nokia-lumia-929/246768-2.htm