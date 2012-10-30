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5 inçlik Huawei Ascend D2 detaylandı

6 yıl
1,1b
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12
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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5 inçlik Huawei Ascend D2 detaylandı
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Huawei, dün Çin'in Shadong şehrinde düzenlediği konferansta Honor 2 akıllı telefonunu duyurmuştu. Etkinliğe katılan basın mensupları 300$'lık dört çekirdekli bu ekonomik çözümün yanı sıra uzak doğulu firmanın 2013 ilk yarısı için hazırladığı amiral gemi modeli hakkında da bilgilendirildi. Tanıtım sırasında bazı detayları paylaşılan ve prototipleri incelemeye sunulan Ascend D2'nin halefi gibi üretim sorunlarıyla karşılaşmaması için sıkı önlemler aldığı tahmin edilen Huawei, üst düzey aygıtı için dünya genelinde daha geniş bir satış ağı oluşturmayı planlıyor.
5 inç büyüklüğünde ekran, 1.5GHz hızında dört çekirdekli işlemci, 13MP arka kamera, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası ve 3,000 mAh pilin mevcut olduğu Ascend D2, oldukça dar bir çerçeveye sahip olması sebebiyle 5 inç segmentinde konumlanmasına karşın taşınabilirliğinden birşey kaybetmeyecek. Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü bir panelin eşlik etmesi beklenen cihaza güç verecek çipset, HiSilicon markalı ARM Cortex-A15 mimarisinin benimsendiği bir donanım ya da Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro APQ8064 yongası olabilir. Fakat Çinli üretici bütçe dostu bir ürün ortaya koyabilmek için Cortex-A9'lu K3V2 ürününü kullanmaya devam edebilir. Önümüzdeki haftalarda Ascend D2 hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkacağı öngörülüyor.
2013'ün ilk çeyreğinde resmiyet kazanacak Ascend D2, Android platformunun diğer üreticileri tarafından piyasaya sürülecek amiral gemi modelleri ile büyük pili ve uygun fiyatıyla rekabet edecek. Bu yıl kendi geliştirdiği K3V2 çipsetle farkını ortaya koyan telekomünikasyon devi, seri üretimde yaşadığı problemler sebebiyle cihazının çıkışını yaz sonuna kadar ertelemek zorunda kalmıştı. 2013'te Huawei'nin pazarlama konusunda daha başarılı olması umuluyor.
5 inçlik Huawei Ascend D2 detaylandı
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http://news.zol.com.cn/330/3304593.html Yorum Yaz
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osmanefeozkan 6 yıl en beğenilen
bu ideos x5 te sıkıntı yaşayanları anlamıyorum neden kendinize eziyet ediyorsunuz ben nedense üst düzeyde memnunum bu telefondan 4.0 yükledim şarzı 5 saat civarı full kullanımda gidiyor 1 günü aşkın beklemede gidiyor performası da çok iyi
bu ideos x5 te sıkıntı yaşayanları anlamıyorum neden kendinize eziyet ediyorsunuz ben nedense üst düzeyde memnunum bu telefondan 4.0 yükledim şarzı 5 saat civar...
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tiestoguz 6 yıl
Huawei Ideos X5 laf etmek niye anlamıyorum.Arkadaşım 2 yılı aşkın süredir kullanıyo daha bi çıtı çıktığını görmedim.Bide şerefsiz tlefon ne yüklersek çalıştırıyo.Sonu kadar HUAWEI destekçesiyim.
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iyuka 6 yıl
Huawei İdeos X5 için yedek batarya ve şarj cihazı ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı ürünler. Kendimde kullanıyorum, memnunum. 1 aydır kullanıyorum 1500 mAH bataryadan daha uzun gidiyor.

urun.gittigidiyor.com/...

urun.gittigidiyor.com/...
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Rigsby 6 yıl
huaei ascend p1 p1s'te de donanım iyiydi ama fiyat uçuktu ascend p1 lg optimus 4xhd 'den daha pahalı şuan avrupada ki lg'nin donanımı daha iyi
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Umutcan 6 yıl
Cihaz çıkarmak artık hüner değil, önemli olan yazılım desteğini verebilmek. Hadi huawei büyük bir firma, ama adı sanı duyulmamış çinli markalar bile çin piyasası için son nesil donanıma(adreno 320 vs) sahip telefonlar çıkarabiliyorlar.
Büyük firmaların ürün ve yazılım desteği ile ön plana çıkması gerekir. Ama malesef daha nexus'lar dışında bu tip bir cihaz göremedik.
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-Freedom- 6 yıl
X5 sorunlu x5 sorunlu nerde.sorunlu soyleseneze ben bir kere olsun sorun ile karsilasmadim bu arada s4 kullansinlar islemcide k3v2 yi dahada guclendirmeleri gerek
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napolyon94 6 yıl
huawei mi asla,bir kere x5 denedik ,her gün yeni sorunları çıkıyordu siz siz olun huawei ye bulaşmayın ucuz diye
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osmanefeozkan 6 yıl en beğenilen
bu ideos x5 te sıkıntı yaşayanları anlamıyorum neden kendinize eziyet ediyorsunuz ben nedense üst düzeyde memnunum bu telefondan 4.0 yükledim şarzı 5 saat civarı full kullanımda gidiyor 1 günü aşkın beklemede gidiyor performası da çok iyi
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SEO-Uzmanı 6 yıl
dijital kalemli 7" lik tabletleri cep telefonlarında daha başarılı buluyorum !
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
5" 4000MAH anca kurtarır
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
huawei geç çıkarıyor ama samsung ve htcye ciddi rakip
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cevizlim 6 yıl
Huawei İdeos X5 'den sonra bir daha Huawei kullanmamaya tövbeliyim.Sorunları sebebiyle satsan satılmıyor atsan atılmıyor.
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