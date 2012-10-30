5 inçlik Huawei Ascend D2 detaylandı





Huawei, dün Çin'in Shadong şehrinde düzenlediği konferansta Honor 2 akıllı telefonunu duyurmuştu. Etkinliğe katılan basın mensupları 300$'lık dört çekirdekli bu ekonomik çözümün yanı sıra uzak doğulu firmanın 2013 ilk yarısı için hazırladığı amiral gemi modeli hakkında da bilgilendirildi. Tanıtım sırasında bazı detayları paylaşılan ve prototipleri incelemeye sunulan Ascend D2'nin halefi gibi üretim sorunlarıyla karşılaşmaması için sıkı önlemler aldığı tahmin edilen Huawei, üst düzey aygıtı için dünya genelinde daha geniş bir satış ağı oluşturmayı planlıyor.

5 inç büyüklüğünde ekran, 1.5GHz hızında dört çekirdekli işlemci, 13MP arka kamera, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası ve 3,000 mAh pilin mevcut olduğu Ascend D2, oldukça dar bir çerçeveye sahip olması sebebiyle 5 inç segmentinde konumlanmasına karşın taşınabilirliğinden birşey kaybetmeyecek. Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü bir panelin eşlik etmesi beklenen cihaza güç verecek çipset, HiSilicon markalı ARM Cortex-A15 mimarisinin benimsendiği bir donanım ya da Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro APQ8064 yongası olabilir. Fakat Çinli üretici bütçe dostu bir ürün ortaya koyabilmek için Cortex-A9'lu K3V2 ürününü kullanmaya devam edebilir. Önümüzdeki haftalarda Ascend D2 hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkacağı öngörülüyor.

2013'ün ilk çeyreğinde resmiyet kazanacak Ascend D2, Android platformunun diğer üreticileri tarafından piyasaya sürülecek amiral gemi modelleri ile büyük pili ve uygun fiyatıyla rekabet edecek. Bu yıl kendi geliştirdiği K3V2 çipsetle farkını ortaya koyan telekomünikasyon devi, seri üretimde yaşadığı problemler sebebiyle cihazının çıkışını yaz sonuna kadar ertelemek zorunda kalmıştı. 2013'te Huawei'nin pazarlama konusunda daha başarılı olması umuluyor.

http://news.zol.com.cn/330/3304593.html