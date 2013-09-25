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5 inçlik Lumia 929 ABD'de ortaya çıktı

5 yıl
2,5b
1
67
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5 inçlik Lumia 929 ABD'de ortaya çıktı

Nokia'nın 6 inçlik Lumia 1520 modeli için 22 Ekim lansmanı için hazırlık yaptığı iddiaları güçlenirken, modelin ilk olarak ABD'li AT&T operatörü ile satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bugüne kadar sızan görseller AT&T logosuna işaret ederken, bu kez Verizon operatörü için farklı bir model ortaya çıktı.

Evleaks tarafından sızdırılan Lumia 929, Lumia 1520 gibi Full HD ekran ve 4 çekirdekli Snapdragon işlemcisi taşıyor. Ancak görsellerden anlaşıldığı kadarıyla Lumia 929, 6 değil 5 inçlik bir ekrana sahip. 

Genelde ABD'de operatörlerin sunduğu Lumia modelleri farklı isimlere sahip olurken, donanım tarafında ise çok az değişiklikler yapılmaktaydı. Lumia 929 ile bu kez oldukça büyük bir fark ortaya çıkıyor.

Lumia 929 modelinin Verizon operatörü haricinde farklı bir isimle global pazara sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Ancak 6 inçlik Lumia 1520 modelinin yanında 5 inçlik Lumia 929 modelinin de ilgi göreceği tahmin ediliyor.  

http://wmpoweruser.com/leaked-press-render-reveals-the-back-of-verizons-nokia-lumia-929-with-20mp-camera/ Yorum Yaz
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e-Militarist 5 yıl en beğenilen
Biri birinin izinden gidiyorsa örneğin yanlış. Samsung nokia'nın izinden gidıyor. Samsungun galaxy serisinden başka hafızalara kazınmış kaç telefonu var? Tasarım masarım sonuçta nokianın 1 telefonundan 2 tane yok. Yukarda dediğim gibi, o zaman işlemcisi aynı olan bütün telefonlar da aynı. Öyle bir mantık yok kusura bakmayın.

Edit: Bütün telefonlar dikdörtgen. O zaman hepsi aynı.

Edit 2: O kafayla devam edeceksek, piyasadaki bütün sigaralar da aynı o zaman. Hepsinin dumanı yok mu? Ya da margarin diyelim. Hepsiyle yemek yapılmıyor mu? Tereyağ da sağlıklı değil o zaman. O da yağ o da yağ.
Biri birinin izinden gidiyorsa örneğin yanlış. Samsung nokia'nın izinden gidıyor. Samsungun galaxy serisinden başka hafızalara kazınmış kaç telefonu var? Tasar...
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e-Militarist 5 yıl
Ben pin puk anlamam kardeşim. Çevir kazı yanmasın. Aynı değil 2 anakart. Bu kadar basit. Uzatmanın alemi yok. Sana bundan sonraki mesleki hayatında başarılar dilerim.
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sweatcan 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

Ben pin puk anlamam kardeşim. Çevir kazı yanmasın. Aynı değil 2 anakart. Bu kadar basit. Uzatmanın alemi yok. Sana bundan sonraki mesleki hayatında başarılar dilerim.


bak dalgana sizi kaale alıp yazmam yanlıştı. biraz araştır geçmişten beri her modele ufak rütüş yapıp dışını değiştirip yeni ürün koduyla sürmüştür nokia piyasaya. Son mesajımdı buda. Sen gözündeki pembe bulutlardaki nokia nla mutlu ol. 1 numarasınız :P
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e-Militarist 5 yıl
İzmir'e davet edip dövdürteceksin di mi beni? Seni gidi seni. Onu bunu bırak şimdi. Kısa ve net cevap ver bana. Yukarda paylaştığın 2 anakart aynı mı değil mi? A) Aynı B) Aynı değil. 3. bir şık yok.
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sweatcan 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

İzmir'e davet edip dövdürteceksin di mi beni? Seni gidi seni. Onu bunu bırak şimdi. Kısa ve net cevap ver bana. Yukarda paylaştığın 2 anakart aynı mı değil mi? A) Aynı B) Aynı değil. 3. bir şık yok.

bak kardeş sana açık ve net cevap bakış açını değiştir biraz mantıklı ol ya o pinler bi işe dahi yaramıyor sana diyorum işlemci uem kamera pfo tuş entegresi ya falanı filanı aynı diyorum sana. Kimseyi dövdürtecek halimde yok Allah iyiliğini versin
ben gerçekleri anlatmaya çalışıyorum sana hak veriyorum bazıları bol keseden nokia yazdımı konu başlığında kötülemek için elinden geleni yapıyor ancak inan bana söylediklerim doruların ta kendisi sorduğun soruyada yanıt vereyim evet 2 resimde aynı dikkat etmen gereken o kısımlar değil işlemci aynı yerde uem aynı yerde rom aynı yerde şebeke katı aynı yerde kamera aynı yerde fbus pinleride aynı yerde inanman için daha fazlasını burdan anlatmaya kalksam 3 gün 3 gece yazmam lazım o yüzden davet ettim :D
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VoLVoXxX99 5 yıl
sweatcan
khytr89üreticiler iyice azdı...samsungu eleştiriyorduk s4,s4 mini,s4 active,s4 zoom,s4 octa,s4 800 diye aynını nokia yapmaya başladı, 920 921 922 923 924 vs vs...
Digerlerine bunu aşılayan nokia zaten yillardan beri birbirinin ayni cihazlar yapıp piyasaya sürer orneklerle ispatlayalim bi nokia sazani var o atlamadan mesela nokia 3100 3120 ve 6100 birebir aynı, 3220 6020 5070 6070 6080 bu modeller birbirinin tamamen kopyası c5-00 ve 6730 birebir aynı hatta anakartini diger kasaya taksan c5 6730 oluyor. 8800 arte su 2 milyara satilan cihaz 3120c ile aynı anakartindaki bilesenler. 6300 3110c 3500c bu uc cihaz ayni kasalar farklı c6-01 c7 nokia 701 n8 ayni bilesenlere sahip tasarımları farkli cihazlar. 5800 5228 5230 bunlarda yine ayni ozelliklerde farkli tasarimlarda nokia cihazlar yani nokia bu alanda onderdir ornekler genişler daralmaz :)

Sana bir video ile cevap veriyorum sevgili arkadaşım: youtube.com/...
hayatında bu kadar yaratıcı tasarım yapan bir telefon firması daha gördün mü? Hayır. O zaman Nokia'ya laf etmeye hakkın yok.
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sweatcan 5 yıl VoLVoXxX99
goko953

sweatcan

khytr89üreticiler iyice azdı...samsungu eleştiriyorduk s4,s4 mini,s4 active,s4 zoom,s4 octa,s4 800 diye aynını nokia yapmaya başladı, 920 921 922 923 924 vs vs...
Digerlerine bunu aşılayan nokia zaten yillardan beri birbirinin ayni cihazlar yapıp piyasaya sürer orneklerle ispatlayalim bi nokia sazani var o atlamadan mesela nokia 3100 3120 ve 6100 birebir aynı, 3220 6020 5070 6070 6080 bu modeller birbirinin tamamen kopyası c5-00 ve 6730 birebir aynı hatta anakartini diger kasaya taksan c5 6730 oluyor. 8800 arte su 2 milyara satilan cihaz 3120c ile aynı anakartindaki bilesenler. 6300 3110c 3500c bu uc cihaz ayni kasalar farklı c6-01 c7 nokia 701 n8 ayni bilesenlere sahip tasarımları farkli cihazlar. 5800 5228 5230 bunlarda yine ayni ozelliklerde farkli tasarimlarda nokia cihazlar yani nokia bu alanda onderdir ornekler genişler daralmaz :)


Sana bir video ile cevap veriyorum sevgili arkadaşım: youtube.com/...

hayatında bu kadar yaratıcı tasarım yapan bir telefon firması daha gördün mü? Hayır. O zaman Nokia'ya laf etmeye hakkın yok.

benim nokia yla bi sorunum yok kardeşim siz sevgi boyutunu abartıp duygusay yaklaşıyorsunuz. Bu marka sayesinde ekmek yiyorum yaptığı cihazlar için minnettarız. Bir çok firmaya öncülük etmiştir ama bu kadarda sevimli görmeyin az biraz realist olun. senin gösterdiğin video benim söylediğim doğruları çürütmüyor malesef. biriniz çıkıyor iphone şöyle biri diyor samsung kral biri nokia hiç kötü iş çıkarmaz diyor diğeri gerçek tasarım sony de diyor nedir derdiniz hepsinin bi eksik yanı var söyleyene avukat kesilmeyin.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
global sürümünü nokianın yeni amiral gemisi olarak tanıtcaklar sanırım
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sweatcan 5 yıl
e-Militarist
Nokianın ilk telefonundan son telefonuna kadar çıkmış her telefon bir diğeriyle asla aynı değildir. Yok öyle bir şey. 1993 yılından beri ilk nokia telefonda dahil olmak üzere en az 20 çeşit nokia kullanmış, bu döneme şahit olmuş biriyim ben. Gerekirse ispat da edebilirim.

resimle ıspatlıcam az sonra sana neyi ispat edicen sen kullanıyorsan ben tamir ediyorum şimdi 2 modelin anakartını resmettim sitede sorun var düzelsin koyucam.
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e-Militarist 5 yıl sweatcan
sweatcan

e-Militarist

Nokianın ilk telefonundan son telefonuna kadar çıkmış her telefon bir diğeriyle asla aynı değildir. Yok öyle bir şey. 1993 yılından beri ilk nokia telefonda dahil olmak üzere en az 20 çeşit nokia kullanmış, bu döneme şahit olmuş biriyim ben. Gerekirse ispat da edebilirim.


resimle ıspatlıcam az sonra sana neyi ispat edicen sen kullanıyorsan ben tamir ediyorum şimdi 2 modelin anakartını resmettim sitede sorun var düzelsin koyucam.

Ya bırakın bu işleri. 1 anakart 1 telefon için mi üretiliyor?

Kullan atlık mı? Anakart aynı olsa kamera farklı, o da aynı olsa yazılım farklı. Bire bir aynı model olan iki telefonun resimlerini koy koyabiliyosan buraya. Tıpa tıp aynı olacak. Nokia aynı telefonu çıkartıyor demediniz mi? Hani nerde aynı?

O zaman ben de snapdragon 800 işlemcinin resmini çekeyim sony ile samsung aynı telefonu çıkartmış diyeyim.
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sertaceri 5 yıl
e-Militarist
sertaceri Lumia 3310 çıksın satış rekoru kırmazsa ne olim :D
Midyat, Seyfo. Gülün. Edit: Bakın ne buldum forum.donanimhaber.com/... Edit 2: Mesajın editlenme ve silinme ihtimaline karşı buraya not düşelim
sertaceri
yclycl F 64bitF 32bitF OctaF S800F MiniF ActiveF Zoom
Bunu yazmak için hazır mı bekliyorsunuz anlamadım gitti. Samsung baydı kabul ama SİZ daha çok baydınız. Bi yeter la
Konu Samsungun f serisi. Elemanın birisi samsungu tiye almış F 64bit F 32bit F Octa F S800 F Mini F Active F Zoom yazmış. Bizim bu arkadaş da rahatsız olmuş. Şimdi ben bu arkadaşa soruyorum. Neden sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına yapıyosun? 3310, 5800 muhabbetleri baymadı mı? Çok mu komik?

Doğruyu söylemek gerekirse ben nokia yı seviyorum sadece lumia daki numara artışındaki hız dikkatimi çekti ondan yazdım :) aşağılama yada dalga amaçlı değil. ilk telefonum 3310 du ve şuan hala 5800 kullanıyorum çünkü bana yetiyo :)bir takım arkadaşlara nazaran ben başkalarının mühendisliğiyle dalga geçmem. 1çsi bende mühendisim 2. si çoğu kişi o çöp denilen telefonları bile doğru düzgün kullanamıyo :) yinede bu kadar saygılı bir şekilde eleştirdiğin için teşekkür ederim :)
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onur01651 5 yıl
Kazı yaparken mi çıktı




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Kulak Misafiri 5 yıl
O değil de ne Verizon'muş bu be. Nasıl bir operatörmüş la bu her şeyin altından çıkıyor.
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Circassian81 5 yıl
Şimdi hangisi amiral gemisi olucak anlamdım ben
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e-Militarist 5 yıl Circassian81
Circassian81
Şimdi hangisi amiral gemisi olucak anlamdım ben

Amiral gemisi yok artık. 920 ve 1020 amiral gemisi niteliğine en yakın modeller şu an için. 1520 özelliklerinde ya da daha üst özellikli 5 inçlik gelecek yeni bir model de amiral gemisi denilmeye hak kazanabilir. Son durum 920 ve 1020.
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DH Misafiri 5 yıl
Hele şükür ya. Lg g2 almayı düşünüyordum ama 1520 nin aynı özellikleriyle 5 inçlik lumia çıkarsa düşünmeden nokia alırım. 6 inç telefon mu olur en ideal 5 inç. Umarım bir an önce gelir türkiye ye.
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