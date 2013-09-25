5 inçlik Lumia 929 ABD'de ortaya çıktı





Nokia'nın 6 inçlik Lumia 1520 modeli için 22 Ekim lansmanı için hazırlık yaptığı iddiaları güçlenirken, modelin ilk olarak ABD'li AT&T operatörü ile satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bugüne kadar sızan görseller AT&T logosuna işaret ederken, bu kez Verizon operatörü için farklı bir model ortaya çıktı.





Evleaks tarafından sızdırılan Lumia 929, Lumia 1520 gibi Full HD ekran ve 4 çekirdekli Snapdragon işlemcisi taşıyor. Ancak görsellerden anlaşıldığı kadarıyla Lumia 929, 6 değil 5 inçlik bir ekrana sahip.





Genelde ABD'de operatörlerin sunduğu Lumia modelleri farklı isimlere sahip olurken, donanım tarafında ise çok az değişiklikler yapılmaktaydı. Lumia 929 ile bu kez oldukça büyük bir fark ortaya çıkıyor.





Lumia 929 modelinin Verizon operatörü haricinde farklı bir isimle global pazara sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Ancak 6 inçlik Lumia 1520 modelinin yanında 5 inçlik Lumia 929 modelinin de ilgi göreceği tahmin ediliyor.

http://wmpoweruser.com/leaked-press-render-reveals-the-back-of-verizons-nokia-lumia-929-with-20mp-camera/