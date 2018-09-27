5 kameralı LG V40 ThinQ'nun tanıtım videosu yayınlandı

Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi LG, 3 Ekim’de yeni amiral gemisi V40 ThinQ’yu tanıtmak için hazırlanıyor. Cihazın tasarımı ile ilgili oldukça fazla söylenti ve soru işareti vardı. LG, bugün yayınlamış olduğu tanıtım videosu ile tüm bunlara açıklık getirmiş oldu. Cihaz kesin olarak 5 adet kamera sensörü ile geliyor.Cihazın resmi basın görselleri dün Evan Blass tarafından sızdırılmıştı. Ancak yayınlanan görsellerin gerçekliği tartışma konusuydu. Bugün yayınlanan tanıtım videosuyla sızdırılan basın görsellerinin de doğruluğunu kanıtlamış oldu.
Tanıtım videosundan yola çıkarak cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak, cihaz yatay olarak sıralanmış 3 adet arka kameraya sahip. Kamera sensörlerinin altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor. Yatay olarak hizalanmış iki adet de ön kamera sensörüne sahip olan cihaz, çentikli bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda LG G7 kullanıcıları için geçerli olan çentik gizleme özelliğine de sahip olacak. Cihaz karmin kırmızısı, metalik gri ve Fas mavisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak.
Cihazın tanıtım videosunda cihazın teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak geçtiğimiz günlerde yapılan sızıntılarla cihazın neredeyse tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6.4 inç genişliğinde Quad HD+ çözünürlüklü P-OLED bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihaz, 64 ve 128 GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle alıcıyla buluşacak.
Cihazın arka kameraları sırasıyla 12MP, 16MP, 12MP çözünürlüğünde olacak. Telefonun ön kameraları ise 8 megapiksel+5 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ayrıca kutusundan çok büyük ihtimalle Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak olan cihaz, 3.300 mAh gücünde bir pille karşımıza çıkacak.
Cihaz Özellikleri
Ekran: 6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlükİşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 845
RAM: 6GB
Depolama: 64/128 GB
Arka Kamera: 3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4)
Ön Kamera: (8 + 5MP), Smart CAM
Batarya: 3300 mAh
Ses: Quad DAC, Boombox Stereo Hoparlör
Ağırlık: 169 gram
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
http://www.lg.co.kr/prcenter/newsView.dev?news_id=9928&com_code=04 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı şekilde dönelim sana sevgili kardeşim, donanım ile yazılımı nasıl kıyaslarsın? Tek kamera ile sittin sene anlık olarak o işleri yapamazsın..
Kamera koymaktan pil koymayı unutmuşlar!
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