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5 kameralı LG V40 ThinQ'nun tanıtım videosu yayınlandı

LG'nin 3 Ekim'de tanıtımını gerçekleştireceği amiral gemisi cihazı V40 ThinQ'nun resmi tanıtım videosu yayınlandı. Cihazın 5 kamera sensörü ile geleceği kesinleşmiş oldu.
7 ay
5,5b
1
15
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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5 kameralı LG V40 ThinQ'nun tanıtım videosu yayınlandı
 
Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi LG, 3 Ekim’de yeni amiral gemisi V40 ThinQ’yu tanıtmak için hazırlanıyor. Cihazın tasarımı ile ilgili oldukça fazla söylenti ve soru işareti vardı. LG, bugün yayınlamış olduğu tanıtım videosu ile tüm bunlara açıklık getirmiş oldu. Cihaz kesin olarak 5 adet kamera sensörü ile geliyor. 
Cihazın resmi basın görselleri dün Evan Blass tarafından sızdırılmıştı. Ancak yayınlanan görsellerin gerçekliği tartışma konusuydu. Bugün yayınlanan tanıtım videosuyla sızdırılan basın görsellerinin de doğruluğunu kanıtlamış oldu.
Tanıtım videosundan yola çıkarak cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak, cihaz yatay olarak sıralanmış 3 adet arka kameraya sahip. Kamera sensörlerinin altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor. Yatay olarak hizalanmış iki adet de ön kamera sensörüne sahip olan cihaz, çentikli bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda LG G7 kullanıcıları için geçerli olan çentik gizleme özelliğine de sahip olacak. Cihaz karmin kırmızısı, metalik gri ve Fas mavisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak.
5 kameralı LG V40 ThinQ'nun tanıtım videosu yayınlandı
 
Cihazın tanıtım videosunda cihazın teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak geçtiğimiz günlerde yapılan sızıntılarla cihazın neredeyse tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6.4 inç genişliğinde Quad HD+ çözünürlüklü P-OLED bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihaz, 64 ve 128 GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle alıcıyla buluşacak.
Cihazın arka kameraları sırasıyla 12MP, 16MP, 12MP çözünürlüğünde olacak. Telefonun ön kameraları ise 8 megapiksel+5 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ayrıca kutusundan çok büyük ihtimalle Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak olan cihaz, 3.300 mAh gücünde bir pille karşımıza çıkacak.

Cihaz Özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük
İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 845
RAM: 6GB
Depolama: 64/128 GB
Arka Kamera: 3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4)
Ön Kamera: (8 + 5MP), Smart CAM
Batarya: 3300 mAh
Ses: Quad DAC, Boombox Stereo Hoparlör
Ağırlık: 169 gram
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
http://www.lg.co.kr/prcenter/newsView.dev?news_id=9928&com_code=04 Yorum Yaz
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mcebi001 7 ay en beğenilen
Pixel 3 tek kamera ile halleder hepsini ...!!
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ouzqan 7 ay
O pil o ekran o kamera günü çıkarabileceği şüpheli.
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huseyincarnege 7 ay
NOKİA arkada 5kameralı telşefonu sızdıktan sonra şaşırtmıyor
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arthurking 7 ay
bu lg nin herhalde 3000 ma civarında milyarlaca pil stoğu var. psikolojik sınırı da 3300 her yeni çıkardığı telefonu da bu aralıkta pillerle çıkartmaya deva edecek.hadi eskiden v20 serisine kadar çıkarılabilir pil yapıyordu da bari 2 pille millet akşamı çıkartıyordu.artık bundan da vazgeçti.piller kasaya sabit.artık alan ne hali varsa görsün kendi sorunu misali.bu kadar donanımlı bir telefona bu pil nedir allah aşkına.millet 4000-5000 e geçti.sen ferrrari yap 30 litre depo koy.adam doya doya kullanamadıktan sonra bu kadar özelliği ne yapsın.
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intel7mix 7 ay
4000 mah nerede yoksa note 9 varken kim napsın sizi
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maxmania 7 ay
şu kamera dizilimine, telefonu dik tutup video ve resim çekilmesine gıcık oluyorum. ne video düzgün görüntüleniyor ne de kontrolü kolay oluyor. telefon büyük zaten dik tutunca insanın eli titriyor; fotoğraflar odak sorunlu, videolar titrek çıkıyor.
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xxlor 7 ay
Kamera teknolojisi yeterince gelişti bence artık batarya teknolojisini uğraşmaları gerekiyor
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mcebi001 7 ay en beğenilen
Pixel 3 tek kamera ile halleder hepsini ...!!
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volkan_kolay 7 ay mcebi001
Android'in 3GB Ram ile yaptığını IOS 1GB Ram ile yapıyor diyenlere nasıl yıllardır anlatmaya çalıştık ama azınlık bir kısmı anlamasına rağmen onlara her zaman dedik ki; Bakın kamera çözünürlüğü, ekran çözünürlüğü ve donanım yükü telefona bindikçe 1GB Ram hayatta yetmez, onun için şimdiki modelleri 4GB Ram kullanıyor ve elmacılar susuyor..
Aynı şekilde dönelim sana sevgili kardeşim, donanım ile yazılımı nasıl kıyaslarsın? Tek kamera ile sittin sene anlık olarak o işleri yapamazsın..
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batuta 7 ay
Beş de yetmez on tane ver ver ver ver Allahım ver
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DODANLI 7 ay
5 kamera iyi de 6.4inc ekrana 3300 pil nedir Allah aşkına!!!
Kamera koymaktan pil koymayı unutmuşlar!
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soneday 7 ay
yok ebenin beş gözü
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