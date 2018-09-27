5 kameralı LG V40 ThinQ'nun tanıtım videosu yayınlandı

Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi LG, 3 Ekim’de yeni amiral gemisi V40 ThinQ’yu tanıtmak için hazırlanıyor. Cihazın tasarımı ile ilgili oldukça fazla söylenti ve soru işareti vardı. LG, bugün yayınlamış olduğu tanıtım videosu ile tüm bunlara açıklık getirmiş oldu. Cihaz kesin olarak 5 adet kamera sensörü ile geliyor.

Tanıtım videosundan yola çıkarak cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak, cihaz yatay olarak sıralanmış 3 adet arka kameraya sahip. Kamera sensörlerinin altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor. Yatay olarak hizalanmış iki adet de ön kamera sensörüne sahip olan cihaz, çentikli bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda LG G7 kullanıcıları için geçerli olan çentik gizleme özelliğine de sahip olacak. Cihaz karmin kırmızısı, metalik gri ve Fas mavisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Cihazın tanıtım videosunda cihazın teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak geçtiğimiz günlerde yapılan sızıntılarla cihazın neredeyse tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6.4 inç genişliğinde Quad HD+ çözünürlüklü P-OLED bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihaz, 64 ve 128 GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle alıcıyla buluşacak.

Cihazın arka kameraları sırasıyla 12MP, 16MP, 12MP çözünürlüğünde olacak. Telefonun ön kameraları ise 8 megapiksel+5 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ayrıca kutusundan çok büyük ihtimalle Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak olan cihaz, 3.300 mAh gücünde bir pille karşımıza çıkacak.

Cihaz Özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük

http://www.lg.co.kr/prcenter/newsView.dev?news_id=9928&com_code=04

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Cihazın resmi basın görselleri düntarafından sızdırılmıştı. Ancak yayınlanan görsellerin gerçekliği tartışma konusuydu. Bugün yayınlanan tanıtım videosuyla sızdırılan basın görsellerinin de doğruluğunu kanıtlamış oldu.Sekiz çekirdekli Snapdragon 8456GB64/128 GB3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4)(8 + 5MP), Smart CAM3300 mAhQuad DAC, Boombox Stereo Hoparlör169 gramAndroid 9.0 Pie