5 Mhz işlemciyle Windows 7 çalıştırıldı: Açılması yarım saat sürdü

Windows 7, yarım saatte açıldı
Bu tozlu raflar çağından kalan sistem özellikleriyle Windows 7 Ultimate işletim sistemi çalıştırıldığında ise sistemin tam olarak açılması 28 dakika sürdü. Hatta sistem açıldığında Not Defteri gibi programların da kullanılabilir olduğu görülüyor. YouTuber ayrıca sistemi 36 MB RAM ile de çalıştırmayı başardı. Aşağıdan videonun tamamını izleyebilirsiniz.
Windows XP 3 saatte açılmıştı
Tahmin edilebileceği gibi, bu sistem özelliklerinde Windows 7 çok yavaş bir şekilde çalışıyor ve önyükleniyor ancak bu en kötü senaryo değil. NTDEV daha önce Windows XP’yi yalnızca 1 MHz’lik bir işlemci ile çalıştırmayı başarmıştı. Windows XP’nin açılması ise o testte yaklaşık 3 saat sürmüştü. Muhtemelen NTDEV’in bir sonraki adımı Windows 10 veya Windows 11’i çok yavaş bir sistemde açmaya çalışmak olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d