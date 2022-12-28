5 Mhz işlemciyle Windows 7 çalıştırıldı: Açılması yarım saat sürdü

Tam Boyutta Gör Bugün, 1 GHz'in altında çalışan yeni bir x86 işlemci satın almak imkansız. Zira ana akım masaüstü işlemcilerinin hemen hemen hepsi 2 GHz’in çok üzerinde, hatta 3 GHz’i aşan temel saatlerde çalışıyor ve bunun çok daha üstlerine erişebiliyor. 1980’ler ve 1990’larda birkaç MHz’de çalışan işlemcilerden geldiğimiz nokta ilgi çekici. Örneğin, orijinal IBM PC'nin kendisi yalnızca 4,77 MHz'de çalışıyordu.

Windows 7, yarım saatte açıldı

Tam Boyutta Gör Peki bu kadar düşük saat hızına sahip bir CPU üzerinde modern bir Windows işletim sistemi çalıştırılabilir mi? Sorunun cevabını ise YouTuber NTDEV veriyor. Geliştirici yapmış olduğu underclock işlemi ile bir Pentium-S işlemcisini sadece 5 MHz’e düşürdü. Bu değer, 2009’da çıkan Windows 7’nin önerdiği minimum 1 GHz işlemci gereksiniminde 995 MHz daha az. Öte yandan test sisteminde Windows 7'nin 1 GB RAM gereksiniminin çok altında olan yalnızca 128 MB RAM kullanıldığını da belirtelim.

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Bu tozlu raflar çağından kalan sistem özellikleriyle Windows 7 Ultimate işletim sistemi çalıştırıldığında ise sistemin tam olarak açılması 28 dakika sürdü. Hatta sistem açıldığında Not Defteri gibi programların da kullanılabilir olduğu görülüyor. YouTuber ayrıca sistemi 36 MB RAM ile de çalıştırmayı başardı. Aşağıdan videonun tamamını izleyebilirsiniz.

Windows XP 3 saatte açılmıştı

Tahmin edilebileceği gibi, bu sistem özelliklerinde Windows 7 çok yavaş bir şekilde çalışıyor ve önyükleniyor ancak bu en kötü senaryo değil. NTDEV daha önce Windows XP’yi yalnızca 1 MHz’lik bir işlemci ile çalıştırmayı başarmıştı. Windows XP’nin açılması ise o testte yaklaşık 3 saat sürmüştü. Muhtemelen NTDEV’in bir sonraki adımı Windows 10 veya Windows 11’i çok yavaş bir sistemde açmaya çalışmak olacaktır.

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