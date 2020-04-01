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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5 Nisan’a kadar Candy Crush serisinde herkese ücretsiz sınırsız can

    Koronavirüs salgını sebebiyle evlerden çıkamayan halklara destek için Dünya Sağlık Örgütü ve King anlaştı. Candy Crush Saga ve 6 diğer oyunda 5 Nisan'a kadar sınırsız can herkes için aktif.
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    Mobil Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    5 Nisan’a kadar Candy Crush serisinde herkese ücretsiz sınırsız can

    Mobil geliştirici King tarafından yeni yapılan bir duyuru ile belirtildiği üzere oyuncular Candy Crush Saga ve birçok diğer oyunda bu hafta boyunca hiçbir bekleme yaşamayacak ve can satın almak zorunda kalmayacak. Dünya Sağlık Örgütü’nün #PlayApartTogether kampanyası kapsamında yapıldığı açıklanan bu hamle, güvenlik ve sosyal mesafenin koronavirüs salgını sırasındaki önemine dikkat çekiyor.

    Toplam 7 oyuna yapılacak güncellemeyle sınırsız can gelecek. Bu oyunlar sırayla: Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga ve Pet Rescue Saga şeklinde.

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    Sınırsız can güncellemesini almak için oyuncular tarafından herhangi bir şey yapılması gerekmiyor ve bu durum açıklanana göre 5 Nisan’a kadar devam edecek. 5 Nisan’ın ardından yine sınırlı can sistemine geri dönülecek ve yeni can için beklemek ya da ödeme yapmak gerekecek.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    He oldu birde buna ödeme yapıcam mod apk sınırsız can indiririm daha iyi :):D
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