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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC, Apple için A14 yonga setlerini üretmeye hazır

    5nm üretim sürecine dayanan yongaların seri üretimine hazır olan Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin, pandemiye rağmen Apple'ın A14 işlemcilerini üretmeye hazır olduğu bildirildi.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TSMC, Apple için A14 yonga setlerini üretmeye hazır
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    Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden TSMC, Nisan ayı itibarıyla 5nm yonga seti üretimine başlayacak. Gelen haberler ise şikretin Koronavirüs pandemisine rağmen planlamalarını değiştirmeyeceği ve Apple'ın A14 işletmcilerini üreteceği yönünde.

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    5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek

    En son TSMC raporu, 5nm yonga üretimi için donatılmış tüm üretim hatlarının şu anda hazır olduğunu ve üretim sürecini beklediğini ortaya koyuyor. Tayvan merkezli şirket, üretim teknolojilerinin her zaman yeni teknolojilere ayak uydurması nedeniyle 2016'dan beri Apple için A Serisi işlemcilerin özel tedarikçisi konumunda. Şirketin ürettiği her yeni işlemci, önemli ölçüde daha performanslı, daha az ısınıyor ve daha az enerji tüketiyor.

    TSMC, Apple için A14 yonga setlerini üretmeye hazır
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    5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan Apple A14 Bionic işlemci, 2020 iPhone modellerinin kalbi konumunda ve 5G desteğiyle gelmesi bekleniyor. Apple'ın ise bu sonbaharda dört iPhone modeli tanıtabileceği bildirildi ve bunlar da sırasıyla 5.4 inçlik model, iki adet 6.1 inçlik model ve ailenin en büyüğü 6.7 inçlik model olacak. Sızan son bilgilere göre de cihazların piyasaya çıkış tarihi, Koronavirüs salgını nedeniyle gecikebilir.



    https://www.macrumors.com/2020/03/31/tsmc-a14-chip-production-reportedly-on-track/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 51 dk.
    Vay be bundan 14 yıl önce çıkan SoC’lar 90 nm ile çıkıyordu. Nereden nereye..
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 sa.
    Intel'in bu yarışta bu kadar geri kalacağını hiç mi hiç tahmin etmezdim. Intel bundan sonra zor yakalar nm yarışını
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    IceRulez (Osman R.F) 1 sa.
    Arkadaşlar şaka gibi 5 NM'lere geldik. Çabuk yaşlandık yada teknoloji çok hızlandı farkındamısınız ? Vay Arkadaş çok heyecanlandım ya.
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