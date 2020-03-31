TSMC, Apple için A14 yonga setlerini üretmeye hazır

Tam Boyutta Gör

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden TSMC, Nisan ayı itibarıyla 5nm yonga seti üretimine başlayacak. Gelen haberler ise şikretin Koronavirüs pandemisine rağmen planlamalarını değiştirmeyeceği ve Apple'ın A14 işletmcilerini üreteceği yönünde.

Ayrıca Bkz. "Henüz piyasaya sürülmeyen Galaxy Tab S6 Lite, Amazon'da listelendi"

5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek

En son TSMC raporu, 5nm yonga üretimi için donatılmış tüm üretim hatlarının şu anda hazır olduğunu ve üretim sürecini beklediğini ortaya koyuyor. Tayvan merkezli şirket, üretim teknolojilerinin her zaman yeni teknolojilere ayak uydurması nedeniyle 2016'dan beri Apple için A Serisi işlemcilerin özel tedarikçisi konumunda. Şirketin ürettiği her yeni işlemci, önemli ölçüde daha performanslı, daha az ısınıyor ve daha az enerji tüketiyor.

Tam Boyutta Gör

5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan Apple A14 Bionic işlemci, 2020 iPhone modellerinin kalbi konumunda ve 5G desteğiyle gelmesi bekleniyor. Apple'ın ise bu sonbaharda dört iPhone modeli tanıtabileceği bildirildi ve bunlar da sırasıyla 5.4 inçlik model, iki adet 6.1 inçlik model ve ailenin en büyüğü 6.7 inçlik model olacak. Sızan son bilgilere göre de cihazların piyasaya çıkış tarihi, Koronavirüs salgını nedeniyle gecikebilir.

https://www.macrumors.com/2020/03/31/tsmc-a14-chip-production-reportedly-on-track/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.