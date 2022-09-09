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    50 bin influencer'ın vergi ödemediği tespit edildi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi denetimleri sonucunda Instagram, YouTube, TikTok, Twitch gibi platformlardan gelir elde eden 50 bin kişinin vergi ödemediği tespit edildi.
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    50 bin influencer'ın vergi ödemediği tespit edildi
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    Sosyal medya üzerinden gelir elde eden içerik üreticilere gelir vergisi istisnası getirilmiş ve elde edilen gelirden stopaj şeklinde yüzde 15 vergi kesilmesine karar verilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi denetimleri sonucunda veri ödemeyen kişiler tespit edildi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasına göre YouTube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin, sosyal medya aracılığıyla elde ettiği gelirler üzerinden vergilerin tamamını veya bir kısmını ödemediği tespit edildi.

    Ayrıca e-Spor sektörüne yönelik yapılan denetimler sonucunda oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı gelirlerinden vergisini ödemeyen 588 kişi tespit edildi. Vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler için işlem başlatıldığı duyuruldu.

    Bakanlığa bağlı Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, e-ticaret üzerinden elde eden 6 bin mükellef analiz edildi. Gelirlerini beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimi başladı. Buna ek olarak freelancer olarak gelir elde eden kişiler de yakın takibe alındı. Vergisini ödemeyen freelancerlar için işlem başlatıldığı belirtildi. Kaç freelancer hakkında işlem başlatıldığı açıklanmadı.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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