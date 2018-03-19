50 milyon kullanıcının verilerini sızdıran Facebook'a rekor ceza gelebilir

Facebook tarihinin en büyük veri ihlali geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve 2015 yılında 50 milyon kullanıcıya ait verilerin, kullanıcıların rızası alınmadan ele geçirildiğini şirket tarafından da onaylanmıştı. Söz konusu veri ihlalinin merkezinde yer alan ''Thisisyourdigitallife'' isimli uygulamayı indiren 270 bin kişi, veri paylaşımına rıza göstermiş olsa da bu kişilerin Facebook arkadaşlarına ait verilerin de uygulama tarafından analiz edilmesi ve başkanlık seçimlerinde etkili olabilecek bir araca dönüştürülmesi sosyal medya devinin başını ağrıtacak gibi görünüyor.





Veri ihlalini doğrulayan Facebook, uygulama üzerinden elde edilen bütün verileri silip ihlale yol açan kişilerin Facebook hesaplarını askıya alarak ihlal ile ilgili ilk cezayı kendisi kesse de 50 milyon kullanıcıya verilerinin izinsiz kullanıldığı ile ilgili bildirimde bulunmuş değil. Şirket kullanıcıların gizlilik ayarlarına saygı gösterdiklerini ve verilerin güvende tutulmasının şirket için en önemli konulardan biri olduğunu belirtirken konuyu yakından takip eden eski iki federal yetkilinin açıklamasına göre Facebook'a ciddi bir para cezası gelebilir.





Trilyon dolarlara ulaşabilir

2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu(FTC)'nda Tüketici Koruma Bürosu'nun yöneticisi olarak Facebook'un gizlilik ihlalleriyle ilgili soruşturmayı yürüten David Vladeck'e göre FTC, rıza alınmaksızın verilerin kullanılması meselesini yakından inceleyecek. Şu anda Georgetown Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör David Vladeck, rıza ihlalinde FTC'nin, ihlal başına 40.000$'a kadar ceza verebileceğini ve 50 milyon kullanıcının rızasının ihlal edilmesi halinde toplam cezanın trilyon dolarlara ulaşabileceğini belirtiyor.





Tabi bu azami miktarın, şirketin ekonomik yapısı da göz önüne alındığında FTC'den beklenmeyecek kadar büyük olduğunun altını çizen Vladeck'e göre FTC'nin vereceği ceza trilyon dolarları bulmasa da Facebook gibi piyasa değeri 500 milyar doların üstünde olan bir şirket için bile yüksek sayılabilecek bir miktar söz konusu olabilir.





Facebook göz yumdu

Tüketici Koruma Bürosu'nda 2011 yılında müdür yardımcısı olarak görev alan Jessica Rich ise Facebook'un veri ihlali karşısında son derece sorumsuz davrandığını ve şirketin ihlali görmezden geldiğini vurguluyor. Kullanıcıların yanı sıra ihlal ile ilgili Facebook'un, FTC'ye de herhangi bir bildirimde bulunmadığının altını çizen Rich'e göre psikologlar tarafından kullanılan araştırma uygulaması, kullanıcıların verilerine yetkisiz erişim sağladı ve Facebook bu erişime göz yumdu.





Jessica Rich, Facebook'un hem kendi şirket politikalarını ihlal ettiğini hem de 2011 yılında FTC tarafından oluşturulan ve kullanıcıların verilerini korumayı amaçlayan rıza kararnamesini ihlal ettiğini belirtiyor. Facebook'un veri ihlaliyle ilgili gerçekleştirdiği her eylemin bir soruşturmayı beraberinde getirebileceğini ve her soruşturmanın milyonlarca dolarlık ceza ile sonuçlanabileceğini dile getiren Rich, şirketin ciddi bir soruşturma sürecine ve cezalara hazır olmasını gerektiğini ekledi.

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/03/18/facebook-may-have-violated-ftc-privacy-deal-say-former-federal-officials-triggering-risk-of-massive-fines/?utm_term=.7281adc046b5