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Şu anda 1 kişi burada

50 milyon kullanıcının verilerini sızdıran Facebook'a rekor ceza gelebilir

Facebook 2015 yılında 50 milyon kullanıcının verisinin onlardan haberiz bir şekilde kullanıldığını doğruladı. Uzmanlara göre bu ihlalin cezası trilyon dolarlara kadar ulaşabilir.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook tarihinin en büyük veri ihlali geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve 2015 yılında 50 milyon kullanıcıya ait verilerin, kullanıcıların rızası alınmadan ele geçirildiğini şirket tarafından da onaylanmıştı. Söz konusu veri ihlalinin merkezinde yer alan ''Thisisyourdigitallife'' isimli uygulamayı indiren 270 bin kişi, veri paylaşımına rıza göstermiş olsa da bu kişilerin Facebook arkadaşlarına ait verilerin de uygulama tarafından analiz edilmesi ve başkanlık seçimlerinde etkili olabilecek bir araca dönüştürülmesi sosyal medya devinin başını ağrıtacak gibi görünüyor.


 

Veri ihlalini doğrulayan Facebook, uygulama üzerinden elde edilen bütün verileri silip ihlale yol açan kişilerin Facebook hesaplarını askıya alarak ihlal ile ilgili ilk cezayı kendisi kesse de 50 milyon kullanıcıya verilerinin izinsiz kullanıldığı ile ilgili bildirimde bulunmuş değil. Şirket kullanıcıların gizlilik ayarlarına saygı gösterdiklerini ve verilerin güvende tutulmasının şirket için en önemli konulardan biri olduğunu belirtirken konuyu yakından takip eden eski iki federal yetkilinin açıklamasına göre Facebook'a ciddi bir para cezası gelebilir.


Trilyon dolarlara ulaşabilir 

2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu(FTC)'nda Tüketici Koruma Bürosu'nun yöneticisi olarak Facebook'un gizlilik ihlalleriyle ilgili soruşturmayı yürüten David Vladeck'e göre FTC, rıza alınmaksızın verilerin kullanılması meselesini yakından inceleyecek. Şu anda Georgetown Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör David Vladeck, rıza ihlalinde FTC'nin, ihlal başına 40.000$'a kadar ceza verebileceğini ve 50 milyon kullanıcının rızasının ihlal edilmesi halinde toplam cezanın trilyon dolarlara ulaşabileceğini belirtiyor. 


Tabi bu azami miktarın, şirketin ekonomik yapısı da göz önüne alındığında FTC'den beklenmeyecek kadar büyük olduğunun altını çizen Vladeck'e göre FTC'nin vereceği ceza trilyon dolarları bulmasa da Facebook gibi piyasa değeri 500 milyar doların üstünde olan bir şirket için bile yüksek sayılabilecek bir miktar söz konusu olabilir.


Facebook göz yumdu 

Tüketici Koruma Bürosu'nda 2011 yılında müdür yardımcısı olarak görev alan Jessica Rich ise Facebook'un veri ihlali karşısında son derece sorumsuz davrandığını ve şirketin ihlali görmezden geldiğini vurguluyor. Kullanıcıların yanı sıra ihlal ile ilgili Facebook'un, FTC'ye de herhangi bir bildirimde bulunmadığının altını çizen Rich'e göre psikologlar tarafından kullanılan araştırma uygulaması, kullanıcıların verilerine yetkisiz erişim sağladı ve Facebook bu erişime göz yumdu.


Jessica Rich, Facebook'un hem kendi şirket politikalarını ihlal ettiğini hem de 2011 yılında FTC tarafından oluşturulan ve kullanıcıların verilerini korumayı amaçlayan rıza kararnamesini ihlal ettiğini belirtiyor. Facebook'un veri ihlaliyle ilgili gerçekleştirdiği her eylemin bir soruşturmayı beraberinde getirebileceğini ve her soruşturmanın milyonlarca dolarlık ceza ile sonuçlanabileceğini dile getiren Rich, şirketin ciddi bir soruşturma sürecine ve cezalara hazır olmasını gerektiğini ekledi.


https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/03/18/facebook-may-have-violated-ftc-privacy-deal-say-former-federal-officials-triggering-risk-of-massive-fines/?utm_term=.7281adc046b5 Yorum Yaz
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PaTRaiN1 1 yıl en beğenilen
Ya şu haberi yazarken inanarak mı yazdınız ? Trilyon dolarlık ceza diye. Trilyon doların ne olduğunu biliyor musunuz ? Bunun sonucunda hiçbir şey çıkmaz 5-10 milyon dolar bir ceza verirler geçerler. Kullanıcı sözleşmesinin bir yerinde yazıyordur kendilerini kurtaracak bir şeyler.
Ya şu haberi yazarken inanarak mı yazdınız ? Trilyon dolarlık ceza diye. Trilyon doların ne olduğunu biliyor musunuz ? Bunun sonucunda hiçbir şey çıkmaz 5-10 m...
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tahir40 1 yıl
Yok zorttrilliyar $. Kişisel bilgilerimizi depolayıp, kullanmayan, satmayan firma mı var?
Kaldı ki Türk vatandaşıyız, alayımızın adı adresi tckn telefon numarası internette.
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obsesoz 1 yıl
şu anda hala devam ediyorlar aynı işe
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PaTRaiN1 1 yıl en beğenilen
Ya şu haberi yazarken inanarak mı yazdınız ? Trilyon dolarlık ceza diye. Trilyon doların ne olduğunu biliyor musunuz ? Bunun sonucunda hiçbir şey çıkmaz 5-10 milyon dolar bir ceza verirler geçerler. Kullanıcı sözleşmesinin bir yerinde yazıyordur kendilerini kurtaracak bir şeyler.
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HEKTOR-NG 1 yıl
sonuç olarak herşeyimiz amerikalıların elinde ALLAH kahretsiz diyorum..
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serafon 1 yıl HEKTOR-NG
İnsanlar azıcık (gerçekten)sorgulayıcı olsa ve bu kadar özenti ve ezik olmasa bu girişimler büyük oranda başarısız ya da etkisiz olurdu. Ama büyü mü yapıyorlar ne yapıyorlar da millet bu kadar akılsız zombi gibi yönlendiriliyor ben de hayret ediyorum!
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***Leopard*** 1 yıl HEKTOR-NG
HEKTOR-NG
sonuç olarak herşeyimiz amerikalıların elinde ALLAH kahretsiz diyorum..

Kullanma? Kafana silah mı dayıyorlar kullan diye?
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