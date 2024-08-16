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    Zuckerberg’e zor soru: Instagram ve Facebook’ta neden uyuşturucu reklamı var?

    ABD Kongre’si Mark Zuckerberg'e Meta'nın uyuşturucu reklamlarına Facebook ve Instagram'da neden izin verdiğini sordu. Zuckerberg ve Meta’nın kısa sürede cevap vermesi bekleniyor.
    Meta’ya Instagram ve Facebook’taki uyuşturucu reklamları soruldu Tam Boyutta Gör
    Kâr amacı gütmeyen Tech Transparency Project, Facebook ve Instagram'da uyuşturucu reklamlarının olduğunu ve kullanıcıların üçüncü taraf hizmetlerine yönlendirildiğini tespit etti. Bunun üzerine ABD Kongresi’nin on dokuz üyesi kısa bir süre öne Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup göndererek şirketin yasadışı uyuşturucu reklamlarının platformlarında yayınlanmasını neden engelleyemediğini sordu.

    Meta’nın başı uyuşturucu reklamlarıyla dertte

    Tech Transparency Project, kullanıcıları bir dizi uyuşturucuları satın alabilecekleri üçüncü taraf hizmetlere yönlendiren yüzlerce reklamın olduğunu ortaya çıkardı. Bu reklamların kullanıcıları Telegram gibi dış uygulamalara yönlendirdiğine de dikkat çekiliyor. Bu raporun hemen ardından ise Kongre üyeleri Zuckerberg'e hitaben yazdıkları mektupta “Meta sosyal sorumluluğundan kaçmaya ve kendi topluluk kurallarına karşı gelmeye devam ediyor gibi görünüyor” dedi.

    İlginç olan ise geçmişte Meta'nın ABD’de “yasadışı uyuşturucu satışını kolaylaştırmak” suçlamasıyla zaten bir soruşturmadan geçmiş olması ve buna rağmen reklamlar konusunda bir önlem almamış olması. Dahası tespit edilen reklamların Meta tarafından onaylanan ve para kazandıran reklamlar olması. Bu reklamların birçoğunun başlıklarında, açıklamalarında, fotoğraflarında ve reklamveren hesap adlarında yasadışı uyuşturuculara bariz referanslar içerdiğinin altı da çiziliyor.

    Zuckerberg'e hitaben yazılan mektupta Meta’nın sorunu nasıl ele aldığı konusunda daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmayı amaçlayan 15 soru bulunuyor. Meta ve Zuckerberg’in bu sorulara 6 Eylül’e kadar yanıt vermesi istenmiş durumda. Meta ise mektuba yanıt vereceklerini ve şirketin uyuşturucular ile ilgili yüz binlerce reklamı reddettiklerini söyledi.

    Kaynakça https://www.engadget.com/social-media/congress-asks-mark-zuckerberg-to-explain-why-drug-dealers-are-advertising-on-facebook-and-instagram-200541467.html https://walberg.house.gov/sites/evo-subsites/walberg.house.gov/files/evo-media-document/Congressional%20Letter%20to%20Meta%20-%20Illicit%20Drug%20Advertising.pdf
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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