Zuckerberg’e zor soru: Instagram ve Facebook’ta neden uyuşturucu reklamı var?

Meta’nın başı uyuşturucu reklamlarıyla dertte
Tech Transparency Project, kullanıcıları bir dizi uyuşturucuları satın alabilecekleri üçüncü taraf hizmetlere yönlendiren yüzlerce reklamın olduğunu ortaya çıkardı. Bu reklamların kullanıcıları Telegram gibi dış uygulamalara yönlendirdiğine de dikkat çekiliyor. Bu raporun hemen ardından ise Kongre üyeleri Zuckerberg'e hitaben yazdıkları mektupta “Meta sosyal sorumluluğundan kaçmaya ve kendi topluluk kurallarına karşı gelmeye devam ediyor gibi görünüyor” dedi.
İlginç olan ise geçmişte Meta'nın ABD’de “yasadışı uyuşturucu satışını kolaylaştırmak” suçlamasıyla zaten bir soruşturmadan geçmiş olması ve buna rağmen reklamlar konusunda bir önlem almamış olması. Dahası tespit edilen reklamların Meta tarafından onaylanan ve para kazandıran reklamlar olması. Bu reklamların birçoğunun başlıklarında, açıklamalarında, fotoğraflarında ve reklamveren hesap adlarında yasadışı uyuşturuculara bariz referanslar içerdiğinin altı da çiziliyor.
Zuckerberg'e hitaben yazılan mektupta Meta’nın sorunu nasıl ele aldığı konusunda daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmayı amaçlayan 15 soru bulunuyor. Meta ve Zuckerberg’in bu sorulara 6 Eylül’e kadar yanıt vermesi istenmiş durumda. Meta ise mektuba yanıt vereceklerini ve şirketin uyuşturucular ile ilgili yüz binlerce reklamı reddettiklerini söyledi.Kaynakça https://www.engadget.com/social-media/congress-asks-mark-zuckerberg-to-explain-why-drug-dealers-are-advertising-on-facebook-and-instagram-200541467.html https://walberg.house.gov/sites/evo-subsites/walberg.house.gov/files/evo-media-document/Congressional%20Letter%20to%20Meta%20-%20Illicit%20Drug%20Advertising.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.