Zuckerberg’e zor soru: Instagram ve Facebook’ta neden uyuşturucu reklamı var?

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Tam Boyutta Gör Kâr amacı gütmeyen Tech Transparency Project, Facebook ve Instagram'da uyuşturucu reklamlarının olduğunu ve kullanıcıların üçüncü taraf hizmetlerine yönlendirildiğini tespit etti. Bunun üzerine ABD Kongresi’nin on dokuz üyesi kısa bir süre öne Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup göndererek şirketin yasadışı uyuşturucu reklamlarının platformlarında yayınlanmasını neden engelleyemediğini sordu.

Meta’nın başı uyuşturucu reklamlarıyla dertte

Tech Transparency Project, kullanıcıları bir dizi uyuşturucuları satın alabilecekleri üçüncü taraf hizmetlere yönlendiren yüzlerce reklamın olduğunu ortaya çıkardı. Bu reklamların kullanıcıları Telegram gibi dış uygulamalara yönlendirdiğine de dikkat çekiliyor. Bu raporun hemen ardından ise Kongre üyeleri Zuckerberg'e hitaben yazdıkları mektupta “Meta sosyal sorumluluğundan kaçmaya ve kendi topluluk kurallarına karşı gelmeye devam ediyor gibi görünüyor” dedi.

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İlginç olan ise geçmişte Meta'nın ABD’de “yasadışı uyuşturucu satışını kolaylaştırmak” suçlamasıyla zaten bir soruşturmadan geçmiş olması ve buna rağmen reklamlar konusunda bir önlem almamış olması. Dahası tespit edilen reklamların Meta tarafından onaylanan ve para kazandıran reklamlar olması. Bu reklamların birçoğunun başlıklarında, açıklamalarında, fotoğraflarında ve reklamveren hesap adlarında yasadışı uyuşturuculara bariz referanslar içerdiğinin altı da çiziliyor.

Zuckerberg'e hitaben yazılan mektupta Meta’nın sorunu nasıl ele aldığı konusunda daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmayı amaçlayan 15 soru bulunuyor. Meta ve Zuckerberg’in bu sorulara 6 Eylül’e kadar yanıt vermesi istenmiş durumda. Meta ise mektuba yanıt vereceklerini ve şirketin uyuşturucular ile ilgili yüz binlerce reklamı reddettiklerini söyledi.

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Meta’ya Instagram ve Facebook’taki uyuşturucu reklamları soruldu