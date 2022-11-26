50 reklamveren Twitter'ı bıraktı: Aralarında CNN, Cola-Cola ve Ford da var!

Tam Boyutta Gör Twitter, Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasıyla şirket tarihinde hiç görmediği zararlara uğratılmaya devam ediyor. Musk'ın paylaştığı iletiler ise kullanıcı etkileşimi açısından oldukça iyi sonuçların elde edilmesini sağlıyor.

Twitter Blue çıkmazı 3 gün önce eklendi

Reklamverenler Musk yüzünden Twitter'dan soğudu

16 yıldır hizmet sağlayan sosyal medya platformu şimdiye kadar kazandığı toplam gelirin büyük bir kısmını kendisini terk eden reklamverenlerden elde etti. Twitter'ın en iyi (para kazandırma bağlamında) 100 reklamvereninden ellisi Twitter ile köprüleri attı.

Bu reklamverenler Twitter'a 2022 yılında 750 milyon doların üzerinde para kazandırdı. Artık Elon Musk'ın güdümünde olan bu sosyal medya mecrasına 2020 yılından beri düzenli bir şekilde ödeme yapan şirketlerin şimdiye kadar harcadığı toplam miktarın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu öğrenildi.

Tam Boyutta Gör 21 Kasım 2022 tarihinde Twitter'da yayımladığı bütün reklamları geri çeken şirketlerin bir listesi yayımlandı:

Abbott Laboratories

Allstate Corporation

AMC Networks

American Express Company

AT&T

Big Heart Petcare

BlackRock, Inc.

BlueTriton Brands, Inc.

Boston Beer Company

CA Lottery (California State Lottery)

CenturyLink (Lumen Technologies, Inc.)

Chanel

Chevrolet

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Citigroup, Inc.

CNN

Dell

Diageo

DirecTV

Discover Financial Services

Fidelity

First National Realty Partners

Ford

Heineken N.V.

Hewlett-Packard (HP)

Hilton Worldwide

Inspire Brands, Inc.

Jeep

Kellogg Company

Kohl's Department Stores, Inc.

Kyndryl

LinkedIn Corporation

MailChimp (The Rocket Science Group)

Marriott International, Inc.

Mars Petcare

Mars, Incorporated

Merck & Co. (Merck Sharp & Dohme MSD)

Meta Platforms, Inc. (formerly Facebook, Inc.)

MoneyWise (Wise Publishing, Inc.)

Nestle

Novartis AG

Pernod Ricard

PlayPass

The Coca-Cola Company

The Kraft Heinz Company

Tire Rack

Verizon

Wells Fargo

Whole Foods Market IP

Yum! Brands

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50 reklamveren Twitter'ı Elon Musk yüzünden terk etti! İşte liste