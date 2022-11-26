50 reklamveren Twitter'ı bıraktı: Aralarında CNN, Cola-Cola ve Ford da var!

Reklamverenler Musk yüzünden Twitter'dan soğudu
16 yıldır hizmet sağlayan sosyal medya platformu şimdiye kadar kazandığı toplam gelirin büyük bir kısmını kendisini terk eden reklamverenlerden elde etti. Twitter'ın en iyi (para kazandırma bağlamında) 100 reklamvereninden ellisi Twitter ile köprüleri attı.
Bu reklamverenler Twitter'a 2022 yılında 750 milyon doların üzerinde para kazandırdı. Artık Elon Musk'ın güdümünde olan bu sosyal medya mecrasına 2020 yılından beri düzenli bir şekilde ödeme yapan şirketlerin şimdiye kadar harcadığı toplam miktarın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu öğrenildi.
- Abbott Laboratories
- Allstate Corporation
- AMC Networks
- American Express Company
- AT&T
- Big Heart Petcare
- BlackRock, Inc.
- BlueTriton Brands, Inc.
- Boston Beer Company
- CA Lottery (California State Lottery)
- CenturyLink (Lumen Technologies, Inc.)
- Chanel
- Chevrolet
- Chipotle Mexican Grill, Inc.
- Citigroup, Inc.
- CNN
- Dell
- Diageo
- DirecTV
- Discover Financial Services
- Fidelity
- First National Realty Partners
- Ford
- Heineken N.V.
- Hewlett-Packard (HP)
- Hilton Worldwide
- Inspire Brands, Inc.
- Jeep
- Kellogg Company
- Kohl's Department Stores, Inc.
- Kyndryl
- LinkedIn Corporation
- MailChimp (The Rocket Science Group)
- Marriott International, Inc.
- Mars Petcare
- Mars, Incorporated
- Merck & Co. (Merck Sharp & Dohme MSD)
- Meta Platforms, Inc. (formerly Facebook, Inc.)
- MoneyWise (Wise Publishing, Inc.)
- Nestle
- Novartis AG
- Pernod Ricard
- PlayPass
- The Coca-Cola Company
- The Kraft Heinz Company
- Tire Rack
- Verizon
- Wells Fargo
- Whole Foods Market IP
- Yum! Brands
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam