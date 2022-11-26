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    50 reklamveren Twitter'ı bıraktı: Aralarında CNN, Cola-Cola ve Ford da var!

    Ünlü sosyal medya platformuna para kazandıran şirketler ne yazık ki Elon Musk'ın tepki çeken davranışları yüzünden Twitter'ı defterden siliyor. Musk'ın bu tavrı Twitter'a çok zarar veriyor.
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter, Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasıyla şirket tarihinde hiç görmediği zararlara uğratılmaya devam ediyor. Musk'ın paylaştığı iletiler ise kullanıcı etkileşimi açısından oldukça iyi sonuçların elde edilmesini sağlıyor.

    Reklamverenler Musk yüzünden Twitter'dan soğudu

    16 yıldır hizmet sağlayan sosyal medya platformu şimdiye kadar kazandığı toplam gelirin büyük bir kısmını kendisini terk eden reklamverenlerden elde etti. Twitter'ın en iyi (para kazandırma bağlamında) 100 reklamvereninden ellisi Twitter ile köprüleri attı.

    Bu reklamverenler Twitter'a 2022 yılında 750 milyon doların üzerinde para kazandırdı. Artık Elon Musk'ın güdümünde olan bu sosyal medya mecrasına 2020 yılından beri düzenli bir şekilde ödeme yapan şirketlerin şimdiye kadar harcadığı toplam miktarın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu öğrenildi.

    Twitter Tam Boyutta Gör
    21 Kasım 2022 tarihinde Twitter'da yayımladığı bütün reklamları geri çeken şirketlerin bir listesi yayımlandı: 
    • Abbott Laboratories
    • Allstate Corporation
    • AMC Networks
    • American Express Company
    • AT&T
    • Big Heart Petcare
    • BlackRock, Inc.
    • BlueTriton Brands, Inc.
    • Boston Beer Company
    • CA Lottery (California State Lottery)
    • CenturyLink (Lumen Technologies, Inc.)
    • Chanel
    • Chevrolet
    • Chipotle Mexican Grill, Inc.
    • Citigroup, Inc.
    • CNN
    • Dell
    • Diageo
    • DirecTV
    • Discover Financial Services
    • Fidelity
    • First National Realty Partners
    • Ford
    • Heineken N.V.
    • Hewlett-Packard (HP)
    • Hilton Worldwide
    • Inspire Brands, Inc.
    • Jeep
    • Kellogg Company
    • Kohl's Department Stores, Inc.
    • Kyndryl
    • LinkedIn Corporation
    • MailChimp (The Rocket Science Group)
    • Marriott International, Inc.
    • Mars Petcare
    • Mars, Incorporated
    • Merck & Co. (Merck Sharp & Dohme MSD)
    • Meta Platforms, Inc. (formerly Facebook, Inc.)
    • MoneyWise (Wise Publishing, Inc.)
    • Nestle
    • Novartis AG
    • Pernod Ricard
    • PlayPass
    • The Coca-Cola Company
    • The Kraft Heinz Company
    • Tire Rack
    • Verizon
    • Wells Fargo
    • Whole Foods Market IP
    • Yum! Brands
    Kaynakça https://www.slashgear.com/1116745/report-says-twitter-has-lost-half-its-top-advertisers/ https://www.mediamatters.org/elon-musk/less-month-elon-musk-has-driven-away-half-twitters-top-100-advertisers
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 12 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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