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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    50 TL değerindeki Genesis Alpha One, Amazon Prime üyelerine ücretsiz

    Prime Gaming üyelerine şu anda değeri 50 TL olan Genesis Alpha One Deluxe Edition oyunu ücretsiz dağıtılıyor. Detayları aşağıda bulabilirsiniz.
    6 sa.
    844
    6
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    50 TL değerindeki Genesis Alpha One, Amazon Prime üyelerine ücretsiz
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta yine Amazon Prime'dan güzel bir haber geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda 50 TL değerindeki Genesis Alpha One Deluxe Edition oyunu ücretsiz dağıtılıyor. Oyun önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

    2019'un başlarında piyasaya sürülen Genesis Alpha One, Steam'de genel anlamıyla olumlu yorumlara sahip. İlginç oynanışı ve görsel kalitesiyle de dikkat çeken oyun için verilen açıklama şöyle:

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    "Uzay gemisi inşa edebileceğin bu rogue benzeri FPS oyunundaki geniş evreni keşfet. Genesis Alpha One, heyecan verici rogue benzeri mekaniklerini, kapsamlı uzay gemisi inşa etme sistemini ve hızlı birinci şahıs aksiyonunu bir araya getirerek seni yıldızlararası bir önder yapıyor."

    Prime Gaming'te hemen her hafta yeni ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Dağıtılan oyunlar genel anlamıyla bağımsız ve düşük bütçeli yapımlar. Ancak yine de ara sıra güzel oyunlar da verildiği oluyor.

    Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Genesis Alpha One haricinde Victor Vran, A Knight's Quest, Layers of Fear ve Kona gibi oyunlar da şu anda ücretsiz.

    Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada



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    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    6 saat önce
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