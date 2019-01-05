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500 milyona yakın Marriott müşterisinin bilgileri çalındı

Dünya otel zinciri devi Marriott'un sistemlerine sızan korsanlar, müşterilere ait çok sayıda bilgiyi ele geçirdi. Bunların arasında şifresiz pasaport bilgileri de yer alıyor.
4 ay
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Zamazingo
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Marriott oteller zincirinin müşterileri için bir iyi bir de kötü haberi var. Geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen ve 500 milyondan fazla insanın bilgilerini kapsadığı düşünülen veri skandalının tahmin edildiği kadar büyük çapta olmadığı bildirildi.

Çalınan verinin boyutu hakkında detaylı bilgi verilmezken, kötü haber olarak çalınan bilgiler arasında şifrelenmemiş pasaportlar olduğu belirtildi. Çalınan pasaportların sayısı milyonları buluyor.
Cuma günü yapılan açıklamada, veri hırsızlığından etkilenen kişi sayısının 383 milyon civarında olduğu, bunların bir çoğunun da yinelenen aynı bilgilerden oluştuğu, veriler arasında kişisel ve finansal bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Çalınan 20.3 milyon pasaport bilgisinin şifreli olduğu vurgulanırken, 5.25 milyon pasaport verisinin şifrelenmemiş olarak ele geçirildiği duyuruldu.

Konu FBI tarafından detaylıca inceleniyor. New York Times tarafından geçtiğimiz ay elde edilen bilgilere göre skandalın arkasında Çin istihbaratının olduğu ilk bulgu olarak kaydedilmiş. Çin, söz konusu suçlamayı kabul etmezken NSA, Çin kaynaklı siber saldırıların son dönemde oldukça arttığına dikkat çekiyor.

https://www.engadget.com/2019/01/04/marriott-breach-update-includes-passport-numbers/ Yorum Yaz
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cryptdlg 4 ay
3 aydan fazla oldu bu haber yabancı basında çıkalı.
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Glitz 4 ay
Marriotta kalacak kadar zengin olmadığım için beni ırgalamayan hede hödö.
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tostumm 4 ay
Çalınmıyor bence, basbayağı satılıyor. Neden mi böyle düşünüyorum: bu çalınma haberlerini neredeyse her hafta okuyoruz ve ne ülkemizde ne de dünyada şirketlerin kullanıcı bilgilerini koruyamadığı için ceza aldığını duymadım. Varsa tek tük ve firma zaten en fazla gelecek ceza miktarını düşünüp hareket ediyor, onun dışında müşterilerin bir araya gelerek dava açtığı en azından seslerini duyurup kınadığını görmedik? Veri tabanlarını sat, birisi sorarsa çaldırdık dersin, işi bilmeyen elemanın üzerine yıkarsın, sonuçta bir yaptırımı yok.
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Ekrem71.5 4 ay
Çalındımı (S)alındımı :)
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