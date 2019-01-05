500 milyona yakın Marriott müşterisinin bilgileri çalındı

Marriott oteller zincirinin müşterileri için bir iyi bir de kötü haberi var. Geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen ve 500 milyondan fazla insanın bilgilerini kapsadığı düşünülen veri skandalının tahmin edildiği kadar büyük çapta olmadığı bildirildi.



Çalınan verinin boyutu hakkında detaylı bilgi verilmezken, kötü haber olarak çalınan bilgiler arasında şifrelenmemiş pasaportlar olduğu belirtildi. Çalınan pasaportların sayısı milyonları buluyor.

Cuma günü yapılan açıklamada, veri hırsızlığından etkilenen kişi sayısının 383 milyon civarında olduğu, bunların bir çoğunun da yinelenen aynı bilgilerden oluştuğu, veriler arasında kişisel ve finansal bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Çalınan 20.3 milyon pasaport bilgisinin şifreli olduğu vurgulanırken, 5.25 milyon pasaport verisinin şifrelenmemiş olarak ele geçirildiği duyuruldu.



Konu FBI tarafından detaylıca inceleniyor. New York Times tarafından geçtiğimiz ay elde edilen bilgilere göre skandalın arkasında Çin istihbaratının olduğu ilk bulgu olarak kaydedilmiş. Çin, söz konusu suçlamayı kabul etmezken NSA, Çin kaynaklı siber saldırıların son dönemde oldukça arttığına dikkat çekiyor.

https://www.engadget.com/2019/01/04/marriott-breach-update-includes-passport-numbers/